Concurso MCTI sai com 128 vagas, confira

Mais concurso MTCI foi divulgado! Os concurseiros de plantão precisam estar de olho, pois vários editais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão saindo, e devem sair ainda em 2023.

Agora, mais 128 vagas foram disponibilizadas, totalizando 518 vagas previstas para serem distribuídas entre diversas áreas de pesquisa.

A saber, a confirmação dessas 128 vagas veio nesta terça, dia 10 de outubro, quando o Diário Oficial da União trouxe a publicação do edital.

Concurso MCTI sai com 128 vagas

O Diário Oficial de terça-feira, dia 10, trouxe boas novas para os concurseiros. Ao todo, 166 vagas saíram na publicação de editais do MCTI. Além disso, o ministério também manifestou interesse no Concurso Nacional Unificado (CNU), cujo edital deve sair ainda este ano.

Assim, o CNU deve dar provimento de 296 vagas apenas para o cargo de para Analista em Ciência e Tecnologia. Das vagas abertas com os editais publicados no DOU do dia 10, esses são os institutos que devem ter cargos preenchidos:

Além disso, ainda estão pendentes as publicações dos editais para CBPF, CETEM, IBICT, INMA, INT, INSA, LNA, MAST, MPEG.



Concurso MCTI: cargos e vagas

Como você deve saber, o Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação possui vários institutos e órgãos vinculados a ele. Dessa forma, em cada uma dessas repartições, existe uma variedade de cargos exercidos por servidores, a depender do tipo de pesquisa e estudo que ali se faz.

Sendo assim, segundo os editais que já tiveram divulgação até agora para o concurso MCTI, essas são as vagas e os institutos nos quais elas devem ser preenchidas:

8 vagas de Tecnologista e 5 de Pesquisador no CETENE;

21 vagas de Tecnologista e 3 de Pesquisador no INT;

12 vagas de Tecnologista e 51 de Pesquisador no INPA

13 vagas de Pesquisador, 11 de Tecnologista 1 e 6 de Tecnologista 2 no LNCC;

13 vagas de Pesquisador na ON.

Lembrando que essas são apenas as vagas divulgadas nessa terça, mas já estão autorizados certames para preencher 814 vagas de Pesquisador, Tecnologista e Analista em Ciência e Tecnologia.

Qual o salário dos aprovados no concurso MCTI?

Como você deve saber, os servidores federais receberam um aumento salarial de 9%. Assim sendo, quem passar no concurso MCTI já receberá seus vencimentos com esse reajuste.

A média salarial dos servidores do ministério varia entre R$ 5.211,48 e R$ 7.492,75. Considerando os cargos, essas são as médias das remunerações:

Pesquisador: R$ 7.492,75;

Tecnologista: R$ 5.211,48;

Analista em Ciência e Tecnologia: R$ 6.662,48.

Vale ressaltar que essa é uma média que leva todos os órgãos que vão participar do concurso MCTI em consideração, mas os salários podem ter uma variação significativa dependendo do instituto ao qual o cargo está vinculado.

Gratificações dos servidores dos institutos ligados ao MCTI

Além dos salários, os aprovados nesses concursos têm direito a diversas gratificações:

Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDACT);

Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE);

Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos (GDACE);

Gratificação de Desempenho em Atividades de Infraestrutura (GDAIE).

Portanto, o vencimento básico dos servidores não é o único atrativo financeiro para quem quer seguir carreira nesses institutos.

Como serão as provas do certame?

Todas as vagas oferecidas no concurso MCTI são de nível superior. No entanto, a aplicação das provas podem variar de acordo com o cargo. Veja a seguir como devem ser as etapas considerando os cargos aos quais o participante é candidato:

Avaliação por meio de provas escritas objetivas, que têm um duplo propósito, eliminatório e classificatório exclusivo para os cargos de Tecnologista

Aplicação de provas escritas práticas, com foco na classificação dos candidatos;

Realização de provas orais, que são cruciais tanto para eliminar quanto para classificar;

Defesa pública de memorial, uma etapa de caráter exclusivamente classificatória, com exceção das cargas de Tecnologista Júnior;

Análise criteriosa de títulos e currículos, um procedimento de natureza classificatória que contribui para a seleção dos candidatos.

Como foi o último edital desse concurso?

A última vez que o concurso MCTI teve um edital publicado foi em 2012. Na ocasião, houve a oferta de vagas de nível intermediário e superior, sendo para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 1.

Dessa forma, houve a nomeação de 446 aprovados neste certame. Agora, segundo o edital recente, as inscrições para participar do novo concurso começam no dia 10 de novembro, mas as datas podem variar de acordo com os institutos.

Então, agora que você já sabe que o concurso MCTI saiu com mais 128 vagas, comece agora mesmo a se preparar e boa sorte!