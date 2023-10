Concurso NESTE estado anuncia edital com salários acima de R$ 15 MIL

Mais um concurso aberto com salários acima de R$ 15 mil. Vale lembrar que as oportunidades são para médio e superior.

As chances são nos mais variados cargos.

Concurso e vagas

As vagas são da prefeitura de Carapicuíba- São Paulo.

Existem oportunidades disponíveis para os seguintes cargos:

Cuidador de paciente (3 vagas)

Técnico em prótese dentária (1 vaga)

Fonoaudiólogo (4 vagas)

Ginecologista (1 vaga)

Psiquiatra (5 vagas)

Médico do trabalho (2 vagas)

Terapeuta ocupacional (3 vagas)

Os salários variam a depender do cargo, variando de R$ 1.320 a R$ 15.206,92.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados deste concurso poderão se inscrever de 4 de outubro a 10 de novembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.concursosrbo.com.br. As taxas de participação custam:



R$ 25 (nível médio);

R$ 29 (ensino superior).

Como serão as provas deste concurso

A avaliação objetiva do concurso está agendada para o dia 17 de dezembro. O número de questões, que pode ser de 30 ou 40, bem como as disciplinas a serem abordadas (como língua portuguesa, matemática, políticas de saúde e conhecimentos específicos), variam de acordo com o cargo ao qual o candidato está concorrendo.

Conforme especificado no edital, a validade do processo seletivo será de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final.

Há a possibilidade de prorrogação por um período adicional de igual duração, a critério do governo municipal.

Outros concursos

