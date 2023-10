Concurso para Guarda prorroga inscrições para nível médio

Mais um concurso para guarda na praça. Desta vez, as inscrições foram prorrogadas e com isso garante-se uma maior oportunidade aos interessados.

As chances são para nível médio.

Concurso para guarda

O prazo para as inscrições no concurso da Guarda Municipal de Cariacica, localizada no Espírito Santo, foi estendido até o dia 20 de novembro. Este concurso oferece 35 vagas na corporação, distribuídas da seguinte forma:

26 vagas para ampla concorrência;

7 vagas reservadas para candidatos negros;

2 vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Podem participar candidatos de ambos os sexos que possuam ensino médio completo, tenham idade entre 18 e 35 anos e possuam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria “AB” (que permite a condução de moto e carro).

Sobre salários

Os candidatos aprovados e admitidos no início de carreira como guardas municipais receberão um salário de R$ 2.200, acrescido de R$ 600 de adicional de periculosidade, R$ 1.000 de escala especial e R$ 500 de auxílio-alimentação, totalizando R$ 4.300.

Anualmente, os agentes também recebem R$ 2.148,05 referentes ao auxílio-fardamento. Importante ressaltar que o pagamento desse auxílio é realizado em uma única parcela no mês de abril de cada ano.



O processo de inscrição é realizado exclusivamente online, por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site www.access.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 135.

Devido à prorrogação das inscrições, a prova objetiva, que originalmente estava agendada para o dia 26 de novembro, foi adiada para o dia 25 de janeiro do próximo ano. A prova compreenderá 70 questões de múltipla escolha abrangendo os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Legislação;

Conhecimentos Específicos.

O processo seletivo para ingresso na Guarda Municipal de Cariacica compreenderá cinco etapas adicionais: prova de capacidade física, avaliação psicológica, exames médicos, investigação de conduta social e curso de formação.

Além das vagas imediatas, a seleção também formará um cadastro reserva. O concurso terá validade de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da corporação, de acordo com as disposições do edital.

O que faz um guarda

Um guarda municipal, frequentemente conhecido como guarda civil, desempenha um papel crucial na manutenção da segurança e da ordem pública em âmbito municipal ou local.

Suas tarefas englobam desde patrulhar áreas designadas e fiscalizar o cumprimento de leis municipais até prevenir crimes e servir como ponto de contato entre a comunidade e as autoridades locais.

Além disso, os guardas municipais estão preparados para responder a situações de emergência e colaborar estreitamente com outras forças de segurança.

Eles são encarregados de proteger bens públicos, como escolas e prédios administrativos, bem como realizar atividades de educação e conscientização para a comunidade.

Em eventos públicos, protestos ou situações de tumulto, os guardas também desempenham um papel fundamental na manutenção da ordem e na garantia da segurança de todos os envolvidos. É importante destacar que a autoridade e as responsabilidades dos guardas municipais são definidas por leis e regulamentos locais e estaduais.

No geral, esses profissionais desempenham uma função vital na promoção da segurança e no bem-estar da comunidade em âmbito municipal, aplicando a lei e contribuindo para a paz e a ordem pública.