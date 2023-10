Concurso para NÍVEL MÉDIO e SUPERIOR abre inscrições para vários cargos

Há um concurso para nível médio e superior aberto. As inscrições já poderão ser realizadas. Veja a seguir maiores detalhes sobre cargos e salários.

Concurso para nível médio e superior

Este concurso oferece uma chance única para quem deseja trabalhar na área administrativa e de fiscalização, atuando diretamente no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.

Além das vagas de contratação imediata, a formação de cadastro reserva possibilita que mais candidatos sejam chamados ao longo do tempo, o que aumenta as oportunidades de emprego.

É importante destacar que o trabalho em um órgão como o CRO envolve funções relevantes na fiscalização e no suporte à área odontológica, contribuindo para a qualidade e ética do serviço prestado. Portanto, os profissionais interessados devem estar bem preparados para as provas e demonstrar seus conhecimentos e habilidades durante o processo seletivo.

Lembramos que a data das provas se aproxima, então é fundamental intensificar os estudos e se dedicar para alcançar um bom desempenho.

Desejamos sucesso aos candidatos que participarão deste concurso e que consigam conquistar as vagas desejadas. Não deixem de buscar materiais de estudo específicos e de revisar os conteúdos necessários para as provas

Sobre as provas

O concurso inclui uma Prova Objetiva que será composta por questões de múltipla escolha. Cada questão terá quatro alternativas, e o candidato deverá escolher a resposta correta. Os conteúdos programáticos a serem abordados na Prova Objetiva estão especificados no Anexo IV do edital.

A Prova Objetiva é de caráter eliminatório e classificatório. O número de questões e os valores atribuídos a cada questão variam de acordo com o cargo, conforme detalhado no edital. Para ser considerado habilitado na Prova Objetiva, o candidato deve obter no mínimo 50% do total de pontos da prova, e não pode zerar em nenhuma das disciplinas.

Aqueles que não atingirem a pontuação mínima exigida ou zerarem em alguma das disciplinas serão considerados não habilitados na prova objetiva e eliminados do concurso público. É importante que os candidatos se preparem adequadamente para a Prova Objetiva, garantindo que possam alcançar os requisitos mínimos estabelecidos no edital.

EDITAL

Sobre o órgão

O Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CRO-RO) é uma instituição que atua na fiscalização e regulamentação da profissão odontológica no estado de Rondônia, Brasil. Sua principal missão é zelar pela ética e qualidade dos serviços prestados por profissionais da odontologia em sua jurisdição.

Para cumprir seu papel, o CRO-RO realiza diversas funções, incluindo o registro e fiscalização de cirurgiões-dentistas e empresas odontológicas que atuam na região. Além disso, ele orienta e fiscaliza a conduta ética das práticas odontológicas, assegurando que os profissionais sigam o Código de Ética Odontológica.

O CRO-RO também desempenha um papel importante na promoção de ações educativas e de prevenção em saúde bucal, buscando conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com os dentes. Além disso, o conselho acompanha e fiscaliza questões trabalhistas e contratuais envolvendo os profissionais da odontologia.

Os cargos oferecidos no concurso do CRO-RO têm a responsabilidade de desempenhar funções cruciais para o bom funcionamento desse órgão e para a promoção da saúde bucal na região de Rondônia. Dessa forma, contribuem para assegurar que a população tenha acesso a serviços odontológicos de qualidade e que os profissionais da área cumpram com os padrões éticos e técnicos estabelecidos.

