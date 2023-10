Concurso PC BA tem edital prorrogado por mais um ano

O concurso PC BA (Polícia Civil da Bahia) é uma excelente oportunidade para quem busca ingressar na carreira policial. E a boa notícia é que a validade do certame foi prorrogada até 2024, permitindo a convocação de mais aprovados.

Neste artigo, vamos abordar os detalhes sobre a prorrogação da validade, as vagas ofertadas, salários e as expectativas para o reforço no efetivo policial.

Prorrogação da Validade do Concurso PC BA

A Polícia Civil da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado a prorrogação da validade do concurso PC BA nesta sexta-feira, 20 de novembro de 2023. Com isso, o certame seguirá válido por mais um ano, até o dia 28 de novembro de 2024.

Essa prorrogação permite a convocação de novos aprovados, ampliando o efetivo policial e fortalecendo a segurança no estado.

Vagas e Salários

O concurso PC BA, realizado em 2022 e organizado pelo IBFC, ofertou um total de mil vagas para os cargos de investigador, escrivão e delegado. A distribuição das vagas ficou da seguinte forma:

Investigador: 700 vagas;

Escrivão: 150 vagas;

Delegado: 150 vagas.

Os salários iniciais dos cargos de investigador e escrivão são de R$4.873,18, enquanto o cargo de delegado possui uma remuneração de R$13.032,44. Esses valores, aliados à estabilidade e aos benefícios da carreira policial, tornam o concurso PC BA ainda mais atrativo para os interessados.



Você também pode gostar:

Convocações e Curso de Formação

No mês de setembro, a Polícia Civil da Bahia convocou 780 aprovados para a participação do curso de formação, que será ministrado pela Academia da Polícia Civil da Bahia (Acadepol). Essa etapa é de caráter eliminatório e é responsabilidade exclusiva da Acadepol.

O curso terá início em 23 de outubro e tem o objetivo de preparar os futuros policiais para o exercício de suas funções.

Investimentos na Segurança Pública

Além da prorrogação da validade do concurso PC BA, o secretário de Segurança do Estado da Bahia, Marcelo Werner, anunciou que serão contratados 4.500 novos policiais e bombeiros até o final de 2024. Essas contratações podem ocorrer tanto por meio de concursos já em andamento, como é o caso do PC BA, quanto por meio de novos editais.

O secretário também destacou o investimento em equipamentos e infraestrutura para fortalecer as forças de segurança. Serão adquiridas viaturas, fuzis, coletes e haverá a reestruturação das forças, com a criação de novos comandos, departamentos e coordenações.

Além disso, houve um aumento no valor pago por arma apreendida e ampliação das promoções e pagamento pela redução de mortes violentas, como forma de valorizar o servidor.

Expectativa de Novas Convocações

No início de 2023, a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito, confirmou que mais de mil novos policiais serão contratados em 2024 para reforçar o efetivo. Essa declaração gerou especulações sobre a possibilidade de um novo concurso PC BA.

No entanto, a corporação esclareceu que a fala da diretora estava relacionada ao edital que teve o resultado final recém-homologado. Portanto, é possível que ocorram novas convocações além das já realizadas.

Fique por Dentro dos Concursos Públicos

Se você está interessado em concursos públicos e não quer perder nenhuma novidade, acompanhe nosso site notíciais e concursos. Lá, você encontrará informações atualizadas sobre os principais concursos, dicas de estudo e muito mais.

Ademais, o concurso PC BA é uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam ingressar na Polícia Civil da Bahia. Com a prorrogação da validade do certame até 2024, novos aprovados poderão ser convocados, fortalecendo o efetivo policial e contribuindo para a segurança do estado.

Além disso, os salários atrativos e os investimentos na valorização dos servidores tornam essa carreira ainda mais interessante. Não perca essa chance e comece já a se preparar para o concurso PC BA.

Leia também: Vai fazer o concurso da Polícia Civil? Veja ESTA novidade e prepare-se!