Concurso PM anuncia data para liberação do edital com 2.700 vagas

Mais um concurso PM- Polícia Militar em breve. Desta vez, as chances sao para 2.700 vagas nos cargos de soldado e oficial.

Sobre o concurso PM

O aguardado edital de abertura para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM PE) está se aproximando.

Segundo o anúncio da governadora Raquel Lyra, a publicação está prevista para o dia 13 de novembro, e a banca escolhida para conduzir o certame será o Instituto AOCP, com o contrato a ser divulgado em breve.

Este concurso oferecerá um total de 2.700 vagas, divididas da seguinte forma:

2.400 vagas para praças e 300 vagas para oficiais. Dentre o total de oportunidades, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência física.

Requisitos concurso PM PE

Os requisitos para participar são os seguintes: para o cargo de soldado, é necessário ter ensino médio completo, enquanto para oficial, é exigido o nível superior em direito.



Além disso, os candidatos devem atender aos critérios de altura mínima, sendo 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, e devem possuir carteira de habilitação a partir da categoria “B”.

As remunerações iniciais, atualizadas conforme o projeto básico, são de R$ 3.419,88 para soldados e R$ 10.744,70 para oficiais.

Importante destacar que em 2022 foi sancionada a Lei Complementar nº 498/22, que aumentou a idade máxima para participar dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para 30 anos, exceto para o cargo de oficial médico, para o qual a idade máxima é de 35 anos.

Atribuições

As atribuições para os cargos são as seguintes:

Soldado:

Realizar policiamento ostensivo preventivo fardado;

Atender e solucionar ocorrências;

Executar atividades operacionais e policiamento reservado;

Restabelecer a ordem pública;

Controlar distúrbios civis, entre outras responsabilidades legais.

2º Tenente:

Comandar pelotões e companhias de Polícia Militar;

Coordenar serviços operacionais;

Atuar nas ações de prevenção e repressão qualificada à criminalidade e à violência;

Planejar atividades operacionais e administrativas;

Atuar como autoridade Policial de Polícia Judiciária Militar e de Polícia Administrativa, entre outras atribuições legais.

Este concurso promete ser uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na Polícia Militar de Pernambuco e contribuir para a segurança pública do estado. Com a proximidade da publicação do edital, os candidatos devem ficar atentos às informações e aos prazos para não perder essa chance.

Como serão as provas do concurso PM

O concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) está se aproximando, e o projeto básico do certame já revelou detalhes importantes sobre as etapas de seleção. Os candidatos podem esperar um processo seletivo rigoroso, composto por diversas fases.

A primeira etapa, o “Exame de Habilidades e Conhecimentos,” consistirá na aplicação de provas objetivas e discursivas. Essas avaliações terão caráter eliminatório e classificatório, sendo cruciais para determinar quem avançará no concurso.

A segunda etapa envolverá os “Exames Médicos,” que verificarão a condição de saúde dos candidatos. É fundamental que os participantes estejam em boas condições físicas para desempenhar as funções na PM PE, uma vez que esta fase é eliminatória.

A terceira etapa é a dos “Exames de Aptidão Física.” Os candidatos serão submetidos a testes específicos para avaliar sua aptidão física. Estes testes variam de acordo com os padrões estabelecidos para a função e também possuem caráter eliminatório.

Por fim, a última etapa é a “Avaliação Psicológica.” Nessa fase, os candidatos passarão por uma avaliação psicológica que visa verificar sua estabilidade emocional e adequação psicológica para o cargo. Assim como as etapas anteriores, essa também é de caráter eliminatório.

Como foi o último edital

O concurso anterior da Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) ocorreu em 2018 e trouxe oportunidades significativas para os candidatos. Foram oferecidas 580 vagas, sendo 500 delas destinadas ao cargo de soldado, 60 para o posto de oficial da PM e 20 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. A responsabilidade pela organização do certame recaiu sobre a banca examinadora Upenet.

Para os candidatos que almejavam se tornar soldados da PM PE, a seleção compreendia cinco etapas. Inicialmente, os participantes enfrentaram as provas objetivas, que totalizavam 60 questões abrangendo diversas áreas, tais como língua portuguesa, matemática, geografia, história, direitos e garantias fundamentais.

A segunda fase consistia em exames médicos, que avaliavam a saúde dos candidatos para garantir que estavam aptos para desempenhar as funções com segurança. A terceira etapa, as provas de aptidão física, verificava a capacidade dos candidatos em relação a requisitos físicos específicos.

Na quarta etapa, os participantes passavam por uma avaliação psicológica, que buscava avaliar a estabilidade emocional e a adequação psicológica para a função. Por fim, a quinta etapa era o Curso de Formação Profissional, que preparava os aprovados para ingressar na carreira.