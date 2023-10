Concurso Polícia Militar avança e edital para oficiais deve sair nos próximos dias

Mais um concurso Polícia Militar será liberado em breve. Portanto, os interessados deverão se atentar sobre os esclarecimentos.

As chances são para oficiais.

Concurso Polícia Militar

A nova edição do concurso para oficiais da Polícia Militar do Estado de Roraima (PM RR) já está em andamento, com a formação de uma comissão organizadora.

Os nomes dos membros desta comissão foram tornados públicos através de um comunicado oficial datado de 10 de outubro. No início do mês, o secretário de Gestão Estratégica e Administração, Anselmo Menezes Gonçalves, emitiu um documento autorizando o comandante geral da corporação, coronel Miramilton Goiano de Souza, a realizar o concurso.

O concurso PM RR tem sido aguardado desde o ano de 2022, quando a formação da comissão organizadora foi anunciada. Naquela ocasião, a PM RR declarou que o concurso contemplaria vagas para oficiais combatentes, oficiais do quadro médico e oficiais do quadro complementar da saúde.

Entretanto, os detalhes, como o número de vagas e a entidade responsável pela condução das provas, ainda não haviam sido confirmados. De acordo com o mais recente comunicado, o concurso se destina ao cargo de 2º tenente combatente.

Para participar do processo de seleção para o quadro de oficiais, é imprescindível possuir formação de nível superior na área correspondente. O salário inicial é de R$ 8.678,81 durante o período de formação, com um aumento para R$ 9.210,16 ao término do curso.

Como foi o último concurso Polícia Militar



O último concurso para oficiais da Polícia Militar do Estado de Roraima (PM RR) foi realizado em 2013, oferecendo 25 vagas para o cargo de 2º tenente. A banca organizadora responsável pela condução do concurso foi o Centro de Seleções da Universidade Estadual de Roraima.

A prova objetiva consistia em 80 questões distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 12 questões

Raciocínio Lógico-Matemático: 8 questões

Direito Penal e Processual Penal: 10 questões

Direito Penal Militar e Processual Penal Militar: 10 questões

Direito Constitucional: 10 questões

Legislação Específica Institucional: 7 questões

Direito Administrativo: 8 questões

Atualidades Gerais, História e Geografia de Roraima: 8 questões

Legislação Extravagante: 7 questões

Além da prova objetiva, o processo seletivo incluía as seguintes etapas:

Exames médicos, odontológicos, toxicológicos e avaliação de aptidão física.

Avaliação psicológica.

Investigação social.

Adicionalmente aos requisitos de escolaridade, para concorrer ao cargo de oficial na PM RR, geralmente são exigidos os seguintes critérios:

Idade entre 18 e 35 anos.

Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

O que faz um oficial

O oficial da Polícia Militar (PM) desempenha uma série de funções e responsabilidades importantes relacionadas à manutenção da ordem pública, segurança da comunidade e ao cumprimento das leis. Suas atribuições podem variar de acordo com o posto que ocupam na hierarquia da instituição, como tenente, capitão, major, tenente-coronel, entre outros.

Aqui estão algumas das principais responsabilidades e funções de um oficial da PM:

Comando de equipes: Oficiais frequentemente lideram equipes de policiais em operações de patrulhamento, investigações criminais, controle de distúrbios, respostas a emergências, entre outras atividades.

Manutenção da ordem pública: Oficiais da PM têm a responsabilidade de manter a ordem e a segurança pública em suas áreas de atuação. Isso envolve a prevenção e resposta a crimes, controle de multidões e situações de crise.

Cumprimento da lei: Os oficiais têm o dever de fazer cumprir as leis estaduais e federais, prender suspeitos de crimes, investigar ocorrências criminais e coletar provas.

Patrulhamento: Oficiais realizam patrulhamento em veículos ou a pé para garantir a presença policial em áreas de alto risco e atender chamadas de emergência.

Investigação: Alguns oficiais, especialmente em postos mais elevados, podem se envolver em investigações criminais mais complexas, como homicídios, narcóticos, crimes financeiros e outros.

Apoio à comunidade: A interação positiva com a comunidade é uma parte fundamental do trabalho policial. Oficiais participam de atividades comunitárias, prestam auxílio a vítimas e trabalham para melhorar o relacionamento entre a polícia e a comunidade.

Treinamento e desenvolvimento: Oficiais frequentemente participam de treinamentos contínuos para atualizar suas habilidades, conhecimentos e técnicas de aplicação da lei.

Administração: Oficiais em postos mais elevados podem ter responsabilidades administrativas, como gerenciamento de recursos humanos, orçamento e políticas institucionais.

E muito mais.