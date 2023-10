Concurso PRF pode sair nos próximos dias; Entenda

Veja mais detalhes sobre o que foi decidido até o momento

O concurso PRF ( Polícia Rodoviária Federal) pode sair em breve. Sobre o assunto, a expectativa é muito grande. Veja mais detalhes.

Confira a seguir as últimas movimentações.

Sobre o concurso PRF

Aqueles que estão almejando uma carreira na Polícia Rodoviária Federal (PRF) devem ficar atentos às últimas movimentações no cenário político e administrativo, pois elas podem trazer boas notícias. O Projeto de Lei (PLN) 31/23, atualmente em análise no Congresso Nacional, traz a possibilidade de impactar positivamente o tão esperado concurso da PRF.

Esse projeto tem como objetivo alocar recursos no valor de R$ 10,95 milhões para a construção de novas unidades operacionais e administrativas da PRF.

O que o torna notável é o fato de que esses recursos provêm do cancelamento de uma emenda parlamentar que originalmente seria destinada à bancada do Rio de Janeiro no Congresso. Importante ressaltar que a solicitação para o cancelamento dessa emenda foi feita pela própria coordenação do grupo carioca.

Mais novidades concurso PRF

Uma boa notícia é que essa realocação de recursos não deve ter impacto negativo no cumprimento das metas fiscais, uma vez que a emenda estadual originalmente designada para a região metropolitana do Rio de Janeiro não foi totalmente anulada.

Com essa mudança, os recursos passam a ter abrangência nacional, o que abre a possibilidade de desenvolvimentos positivos no tão aguardado concurso da PRF. Os candidatos devem, portanto, acompanhar de perto essa nova perspectiva com otimismo.



O mencionado projeto está atualmente sujeito à avaliação da Comissão Mista de Orçamento e, em um estágio posterior, será submetido à votação no Plenário do Congresso. Se receber aprovação, esse montante financeiro poderá ser um sinal promissor para aqueles que buscam oportunidades na carreira da PRF. Possibilidade de novo concurso PRF A possibilidade de um novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está gerando expectativas no cenário dos concursos públicos. Vale ressaltar que o último concurso da PRF, realizado em 2021 para o cargo de policial rodoviário, teve sua validade prorrogada por mais dois anos. Conforme o edital publicado no Diário Oficial da União em 25 de agosto de 2023, a prorrogação estende o prazo de validade até o dia 21 de dezembro de 2025. Isso significa que os aprovados ainda têm a oportunidade de serem convocados para assumir o cargo dentro desse período. Apesar da perspectiva concreta de ingresso na PRF até 2025 para os candidatos aprovados, a expectativa por um novo concurso permanece evidente. O diretor-geral da corporação, Antônio Fernando Souza Oliveira, formalizou um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para a realização de um novo processo seletivo com o intuito de preencher 4.902 vagas para o cargo de policial rodoviário. Além desse pedido, Oliveira também encaminhou um ofício ao Ministro Flávio Dino solicitando autorização para a realização de um concurso que ofereça 219 vagas para a carreira de agente administrativo. Um aspecto relevante é que o cargo de agente administrativo requer apenas o ensino médio como requisito de ingresso e proporciona uma remuneração inicial de R$ 5.173,81 para uma carga horária de 40 horas semanais. Importante mencionar que o último concurso realizado para a carreira de agente administrativo da PRF ocorreu em 2012. Essas movimentações indicam um cenário promissor para os concurseiros que almejam ingressar na PRF. Último concurso PRF Para aqueles que desejam compreender o funcionamento dos concursos da PRF, é relevante mencionar que o último processo seletivo para o cargo de policial rodoviário, realizado em 2021, disponibilizou um total de 1.500 vagas. Esse cargo exige formação superior em qualquer área e a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B (carro). O concurso público foi conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e atraiu uma notável quantidade de candidatos, totalizando 304,3 mil inscrições.