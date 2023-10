Concurso Procurador DF tem salários de 22,5 mil

O resultado do tão aguardado concurso Procurador DF já teve divulgação! Assim, os aprovados no processo seletivo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) já podem comemorar.

A saber, a divulgação oficial do documento ocorreu em 16 de março de 2023, pelo organizador do concurso, o Cebraspe.

Quer saber mais sobre a divulgação do resultado deste importante certame? Então leia até o final, pois traremos todos os detalhes para você!

Resultado do concurso Procurador DF

Este concurso ofereceu um total de 65 vagas para o cargo de Procurador, com um salário inicial de R$ 22.589,59. É importante notar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, publicada em agosto, previu a nomeação de exatamente 65 candidatos para a PGDF.

Portanto, todos os candidatos que passaram no concurso devem ser chamados para assumir as vagas para as quais foram aprovados.

Transformação dos cargos

Uma mudança relevante para a estrutura da PGDF ocorreu em junho de 2023, quando a Procuradora-Geral do Distrito Federal encaminhou um pedido à Câmara Legislativa do DF para reestruturar a carreira de Procurador do Distrito Federal. A saber, essa reestruturação visa transformar a carreira “QE” (em extinção) na carreira de Procurador do DF.

Atualmente, a carreira QE consiste em 19 membros, sendo que todos ingressaram nela quando a estrutura remuneratória era rigorosamente idêntica à dos Procuradores do Distrito Federal.



Remuneração e benefícios dos aprovados no concurso Procurador DF

Os novos Procuradores da PGDF, ou seja, os profissionais que passaram no concurso, iniciam suas carreiras com um salário de R$ 22.589,59. Porém, esse montante refere-se apenas aos vencimentos básicos, mas o valor final da remuneração mensal da categoria pode chegar a até R$ 25 mil.

Isso considerando as gratificações, tais como:

Gratificação de Representação (GREP);

Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ);

Gratificação de Representação e Atividade Extrajudicial (GRAE).

Inscrições e relação de inscritos no certame

As inscrições para o concurso ocorreram no período entre 20 de abril e 19 de maio de 2022, através do site da banca organizadora, o Cebraspe, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 240,00.

A saber, a disputa foi acirrada, com 6.904 inscritos para 32 vagas de ampla concorrência. Além disso, também houve a disponibilização de 13 vagas exclusivas para PcDs, para as quais 207 pessoas se inscreveram. Já para as vagas de cotas foram 1018 disputando 13 vagas e 115 inscritos para 7 vagas reservadas a hipossuficientes.

No caso da ampla concorrência, a concorrência foi de 215,75 candidatos por vaga.

Etapas do concurso Procurador DF

O concurso PGDF Procurador consiste em diversas etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório. São elas:

Prova Objetiva; Prova Discursiva; Prova Oral; Avaliação de Títulos.

Além disso, é importante ressaltar que a Instrução Normativa n.º 1/2010 alterou a Instrução Normativa n.º 1/2009 e estabeleceu a exigência de pelo menos dois anos de prática jurídica comprovada como requisito para ingressar na carreira.

No entanto, como cada estado possui autonomia para fazer as exigências de seus candidatos a Procurador, especificamente para o cargo de PGDF não é necessário comprovar prática forense. Na verdade, para assumir o posto é preciso ser bacharel em Direito e ter inscrição regular na OAB.

Último concurso PGDF Procurador

O último concurso para Procurador da PGDF, antes do de 2022, ocorreu em 2013, oferecendo 25 vagas imediatas. Dessa forma, esse certame compreendia quatro etapas, incluindo prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos.

De forma surpreendente, 42 candidatos foram nomeados, ultrapassando o número de vagas originalmente disponíveis. Na época, a concorrência média foi de 197,24 candidatos por vaga, evidenciando a alta demanda por essa carreira.

Quando deve sair um novo edital para PGDF?

Como vimos, o resultado do concurso Procurador DF saiu este ano. Dessa forma, os aprovados podem receber o chamamento para assumir os cargos a qualquer momento, uma vez que a homologação do resultado já saiu.

Cabe lembrar que a validade desse certame é de 2 anos. Sendo assim, não há nenhuma previsão para o lançamento de um novo edital. No entanto, se você almeja uma carreira na área jurídica, sobretudo na Procuradoria Geral do Distrito Federal, pode se preparar para aumentar suas chances de sucesso.

Afinal de contas, quando o edital sai, os candidatos que começam a se preparar estão em pé de igualdade. Mas se você já estiver estudando há tempos, pode sair na frente.

Uma dica valiosa é usar as provas desse concurso, de 2022, como base para se antecipar ao que pode cair na próxima edição do certame.

Portanto, se você foi um dos aprovados do concurso Procurador DF, parabéns! E se ainda não foi dessa vez, não desanime, continue estudando e boa sorte na próxima!