Concurso Público anuncia oportunidades para vários cargos

O mercado de trabalho anuncia novas vagas para saúde mediante concurso público. São várias oportunidades e cargos.

Veja a seguir maiores detalhes.

Novas vagas para saúde

Se você é profissional da área da saúde e está em busca de uma oportunidade no serviço público, fique atento ao novo concurso da SES SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo)!

O edital foi publicado nesta quinta-feira (26) e destina-se a preencher 198 vagas em unidades do CVS (Centro de Vigilância Sanitária) espalhadas por diversas cidades.

As oportunidades são para carreiras de agente técnico de assistência à saúde, cirurgião dentista, enfermeiro e médico, todas com exigência de nível superior.

Os salários iniciais variam de R$ 1.595,55 a R$ 3.489,75, acrescidos de prêmios de incentivo ou produtividade que podem elevar os vencimentos para até R$ 7.900,60.

Sobre provas e vagas para saúde

A prova objetiva está marcada para 4 de fevereiro do ano que vem e cobrará a resolução de 60 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, informática, administração pública/políticas públicas, noções de vigilância sanitária e saúde pública e conhecimentos específicos.



Haverá também análise de títulos, com envio dos arquivos à banca em período a ser oportunamente divulgado.

O concurso da SES SP para o CVS é uma oportunidade única para profissionais da área da saúde que desejam ingressar no serviço público e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Como se inscrever

Os interessados nas vagas para saúde poderão se inscrever pelo site www.legalleconcursos.com.br. A taxa de participação custa R$ 113,06.

Sobre o SES SP

A SES SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) é uma instituição do governo estadual de São Paulo que tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar da população paulista. A secretaria é responsável por coordenar e executar políticas públicas na área da saúde, além de fiscalizar e regular as atividades relacionadas à saúde em todo o estado.

Entre as principais atribuições da SES SP estão a formulação de políticas de saúde, a gestão de programas e serviços de saúde, a promoção de ações de prevenção e controle de doenças, a realização de pesquisas e estudos na área da saúde, o desenvolvimento de tecnologias e inovações em saúde, entre outras.

A SES SP conta com uma ampla rede de unidades de saúde em todo o estado, incluindo hospitais, ambulatórios, unidades de pronto-atendimento, centros de referência em saúde, entre outros. Além disso, a secretaria mantém parcerias com outras instituições públicas e privadas para a realização de ações conjuntas em prol da saúde da população.

Em resumo, a SES SP é uma instituição fundamental para a promoção da saúde e o bem-estar da população paulista, atuando de forma integrada e coordenada para garantir o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde em todo o estado.

