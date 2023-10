Concurso Público Federal com salário de R$ 9 MIL abre 98 vagas; veja como se inscrever

Você está em busca de uma oportunidade de emprego estável, com um salário atraente de R$ 9.000? Então fique atento, pois o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) acaba de publicar um edital de concurso público para preenchimento de 98 vagas de nível superior. Essa é a primeira vez em 13 anos que o ministério abre um concurso para servidores efetivos.

Inscrições e Provas

As inscrições para o concurso estarão abertas no período de 3 a 22 de novembro. Para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e pagar uma taxa no valor de R$ 110.

As provas, que serão compostas por questões discursivas e objetivas, estão marcadas para o dia 21 de janeiro de 2024. Essas provas serão aplicadas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Vagas e Remuneração

O concurso oferece um total de 98 vagas para o cargo de analista ambiental. Para concorrer a uma dessas vagas, os candidatos devem possuir diploma de nível superior em qualquer área de formação.

A remuneração inicial para os aprovados é de R$ 9.475, além de gratificação de desempenho, auxílio-alimentação e possibilidade de gratificação por qualificação. Os valores da gratificação por qualificação são de R$ 385 para especialização, R$ 769 para mestrado e R$ 1.157 para doutorado.

Atividades dos Analistas Ambientais

Os analistas ambientais têm como principais funções o planejamento ambiental, organizacional e estratégico. Eles atuam na execução das políticas nacionais de meio ambiente e realizam atividades relacionadas à regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental.



Dentre as atividades desempenhadas pelos analistas ambientais, destacam-se o monitoramento, gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

Edital e Mais Informações

O edital completo do concurso público pode ser acessado no site oficial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É importante ler atentamente todas as informações contidas no edital, para estar ciente de todos os requisitos e etapas do processo seletivo.

Não perca essa oportunidade de conquistar um emprego estável e bem remunerado. Faça sua inscrição dentro do prazo estabelecido e prepare-se para as provas. Lembre-se de estudar os conteúdos específicos relacionados à área ambiental, para aumentar suas chances de aprovação.

Clique aqui e acesse o edital de abertura.

Vagas e salários

O concurso público federal para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima oferece 98 vagas para analistas ambientais, com remuneração inicial de R$ 9.475. Essa é uma excelente oportunidade de emprego para profissionais com diploma de nível superior em qualquer área de formação.

As inscrições estarão abertas de 3 a 22 de novembro, e as provas serão realizadas em 21 de janeiro de 2024. Os aprovados no concurso terão a oportunidade de atuar na execução das políticas nacionais de meio ambiente, contribuindo para a proteção e preservação do meio ambiente.

Não deixe passar essa oportunidade! Acesse o site do Cebraspe e faça sua inscrição. Prepare-se para as provas, estudando os conteúdos específicos relacionados à área ambiental. A conquista de um emprego estável e bem remunerado está ao seu alcance.

Aproveite essa chance única de ingressar no serviço público e contribuir para a preservação do meio ambiente. Boa sorte!

Como estudar para concursos públicos

Faça provas de edições anteriores

Independentemente de ter o edital em mãos ou não, resolver as provas das edições anteriores é uma prática de estudo altamente recomendada. Essa prática é gratuita e permite que você se familiarize com os tipos de exercícios que encontrará na prova. Além disso, ao resolver as provas anteriores, você terá uma ideia de como os temas são abordados historicamente. Portanto, seja você um concurseiro iniciante ou experiente, essa estratégia é eficiente para todos que desejam ser aprovados e desejam aprimorar sua capacidade de resolver questões.

Conheça a banca do concurso

Além de resolver as provas anteriores, é fundamental conhecer as bancas organizadoras dos concursos públicos. Saber o nome das bancas e o perfil de prova que elas costumam aplicar é tão importante quanto dominar o conteúdo. No Brasil, existem seis principais bancas organizadoras de concursos públicos, como a Fundação Carlos Chagas, Cesgranrio, Cespe, FGV, Vunesp e Esaf. É importante entender o tipo de questão feita por cada banca, bem como seu método de avaliação, para desenvolver uma estratégia eficaz no dia da prova.

Divida seu tempo de estudo entre leituras, exercícios e revisões

Uma das melhores dicas para estudar para concursos é organizar seu tempo de estudo de forma equilibrada. É essencial dedicar períodos para leituras, exercícios e revisões. Muitos estudantes negligenciam a importância das revisões constantes e correm o risco de esquecer conteúdos importantes. Lembre-se de que você está lidando com um volume considerável de informações, portanto, ficar várias semanas sem revisar um determinado conteúdo pode ser prejudicial. Ao planejar seu estudo, inclua períodos regulares para revisar o conteúdo e realizar exercícios práticos.

Busque maneiras de manter a motivação

Manter-se motivado durante o estudo para concursos é fundamental para alcançar seus objetivos. Estudar exige atenção, dedicação e paciência, pois a aprovação nem sempre acontece no primeiro concurso realizado. É importante manter o foco no objetivo e pensar em um dia de cada vez. Para se sentir motivado, divida o material em partes menores, crie uma rotina de estudos, escreva seu objetivo em uma folha grande e leia-o diariamente, esforce-se para realmente entender os conteúdos e não apenas decorá-los. Criar blocos de estudo menores também pode ajudar a manter a motivação ao conquistar pequenas vitórias ao longo do processo.

Afaste-se das distrações e reserve tempo para exercícios físicos e lazer

As distrações constantes podem prejudicar seu tempo de estudo. Durante as sessões de estudo, coloque o celular no modo “não perturbe”, evite acessar redes sociais e procure um local tranquilo e silencioso para se concentrar. Além disso, reserve um tempo diário para a prática de exercícios físicos. Os exercícios ajudam a melhorar a capacidade de aprendizado e a retenção de informações. Também é importante reservar momentos de lazer para relaxar o corpo e a mente. Embora estudar para concursos exija dedicação, é necessário equilibrar o tempo dedicado aos estudos com momentos de descanso e diversão.