De acordo com a FGV, o concurso SEE MG tem 300 mil inscritos. Dessa forma, o certame deve ser bastante disputado, uma vez que a oferta de vagas soma pouco mais de 19 mil.

Sendo assim, os candidatos precisam se preparar bastante para se destacar entre esses milhares de concorrentes, todos com o mesmo desejo e empenho para conquistar uma das cobiçadas posições.

E se você é um desses 300 mil inscritos e quer saber detalhes sobre o concurso, continue a leitura até o final. Isso porque vamos te atualizar e te ajudar a se preparar para a prova, que está chegando.

Concurso SEE MG tem 300 mil inscritos, veja detalhes

As provas do concurso SEE MG estão perto de acontecer, afinal, as objetivas devem ser aplicadas nos dias 22 e 29 deste mês. Dessa forma, com organização da FGV (Fundação Getúlio Vargas), o certame deve preencher 19.878 vagas de níveis médio e superior.

Desse modo, o edital oferece vagas para os cargos de:

Assistente Técnico de Educação Básica;

Analista Educacional;

Inspetor Escolar;

Técnico da Educação;

Professor de Educação Básica;

Especialista em Educação Básica;

Analista de Educação Básica.

Sendo assim, a carreira em foco é a Educação.

Atualização sobre o Concurso SEE MG

Para entendermos como o processo do certame se desenrolou até aqui, vamos revisar a linha do tempo das principais etapas deste concurso público, promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais:

Em 22 de julho de 2022, formou-se a comissão encarregada do concurso;

Houve a publicação do termo de referência em 27 de setembro de 2022;

Em 17 de abril de 2023, a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi escolhida como a entidade responsável por organizar o certame, com um contrato com duração de 12 meses;

edital do concurso SEE MG veio em 31 de maio de 2023;

O prazo de inscrição encerrou em 29 de agosto de 2023;

Em 29 de setembro de 2023, a FGV revelou que mais de 300 mil inscrições foram registradas.

Cargos e vagas no Concurso SEE MG

De acordo com as disposições do edital, o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais oferece vagas tanto para níveis médio quanto superior, com jornadas de trabalho variando entre 8 e 40 horas semanais.

O edital prevê, ainda, que se reserve 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD), embora não haja informações sobre vagas especificamente para pessoas negras.

Ademais, é essencial que os candidatos estejam atentos aos requisitos básicos para participação no concurso SEE MG, que incluem:

Ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações do serviço militar, para candidatos do sexo masculino;

Ter completado 18 anos até a data da posse.

Quanto aos cargos, veja a seguir como será a distribuição de vagas para cada um deles.

Nível Superior

Professor da Educação Básica (11.428 vagas);

Professor da Educação Básica – Ensino Especial (1.693 vagas);

Especialista em Educação Básica – Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica (1.656 vagas);

Analista de Educação Básica – Psicólogo (275 vagas);

Analista de Educação Básica – Assistente Social (230 vagas);

Analista de Educação Básica – Terapeuta Ocupacional (47 vagas);

Analista Educacional – Administrativa (141 vagas);

Analista Educacional – Nutricionista (50 vagas);

Analista Educacional – Bibliotecário (48 vagas);

Analista Educacional (atribuições técnico pedagógicas) (168 vagas);

Analista Educacional – Inspetor Escolar (438 vagas).

Nível Médio

Técnico da Educação (311 vagas);

Assistente Técnico em Educação Básica – Auxiliar de Secretaria (3.393 vagas).

Prazo de inscrição no Concurso SEE MG

Conforme o edital, as inscrições para o concurso SEE MG estiveram abertas entre 31 de julho e 29 de agosto de 2023, exclusivamente através do site www.conhecimento.fgv.br./concursos. Além disso, os valores das taxas de inscrição variaram da seguinte forma:

Nível superior: R$ 43,00;

Nível médio: R$ 38,00.

Os candidatos puderam, ainda, solicitar a isenção da taxa de inscrição até 2 de agosto de 2023, observando os seguintes requisitos:

Doador de sangue;

Candidato desempregado;

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Etapas de Avaliação do Concurso SEE MG

O concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais contará com três etapas de avaliação:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos, de caráter classificatório (aplicável aos cargos de nível superior).

Redação no Concurso SEE MG

De acordo com o edital, a avaliação da redação se dará em uma escala de 0 a 20 pontos. Assim, os candidatos serão solicitados a elaborar um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema inédito e atual, com uma extensão mínima de 15 e máxima de 30 linhas.

Desse modo, receberá a aprovação o candidato que obtiver uma nota igual ou superior a 10 pontos.

Como já dissemos no início, as provas irão se realizar nos dias 22 e 29 de outubro, sendo que os locais serão distribuídos entre 45 cidades. Então, se você está inscrito no Concurso SEE MG, fique atento à data e local da sua prova e boa sorte!