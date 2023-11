Concurso TRF 2 tem banca em definição, saiba mais

O concurso TRF 2 está indo correr bem! Afinal, agora o Tribunal Regional Federal da 2ª Região está em processo de seleção da banca organizadora para o seu próximo concurso, que promete trazer excelentes oportunidades de carreira.

A saber, as vagas, de nível superior, estão destinadas aos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, abrangendo os cargos de técnico e analista judiciário.

Quer saber mais detalhes sobre esse certame tão importante para a carreira judiciária? É só continuar lendo até o fim e conferir!

Projeto Básico do Concurso TRF 2

A princípio, segundo informações oficiais, a previsão é de que o edital tenha publicação até dezembro de 2023, com as inscrições abrindo em janeiro de 2024. Além disso, as provas estão programadas para março de 2024.

O concurso oferecerá quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Dessa forma, as vagas serão para Analista Judiciário e Técnico Judiciário de diversas especialidades como:

Administrativo;

Odontologia;

Serviço Social;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Eletrônica;

Contadoria;

Informática/Estrutura;

Informática/Desenvolvimento;

Estatística;

Arquivologia;

Medicina do Trabalho;

Medicina Clínica;

Medicina Psiquiatria;

Enfermagem;

Enfermagem do Trabalho;

Psicologia;

Último Concurso TRF 2



Para você que está interessado em tentar uma vaga na carreira jurídica por meio do certame do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, precisa intensificar sua preparação. Afinal, algo que tem se tornado um padrão nos concursos públicos é o lançamento do edital em uma data bem próxima da aplicação das provas.

E uma das formas de se fazer isso é com edições anteriores do certame. A saber, o último concurso realizado pelo TRF 2 ocorreu em 2016, proporcionando oportunidades em diversas especialidades para técnicos e analistas judiciários.

Quanto às provas em si, os candidatos passaram por até cinco etapas no processo seletivo.

Cenário atual do certame

Com a contratação iminente da banca organizadora do concurso TRF 2, espera-se que os preparativos para o certame ganhem mais celeridade. No entanto, até o momento, esse é o cenário:

– Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região

– Situação Atual: Aguardando a definição da banca organizadora

– Banca Organizadora: Ainda a ser definida

– Cargos Ofertados: Analista e Técnico Judiciário

– Escolaridade: Nível Superior

– Carreiras: Tribunais

– Localidades de Lotação: Rio de Janeiro e Espírito Santo

– Número de Vagas: 4 vagas imediatas + formação de cadastro de reserva

O que os Técnicos e Analistas Judiciários fazem?

Os analistas e técnicos judiciários federais desempenham funções cruciais no sistema judiciário brasileiro. Em primeiro lugar, os analistas judiciários, geralmente com formação de nível superior, têm atribuições como:

Analisar processos;

Elaborar pareceres jurídicos;

Conduzir estudos;

Desenvolver pesquisas e atuar em áreas especializadas, como administração, contabilidade, informática, medicina, entre outras.

Ademais, eles também podem ser responsáveis por atividades relacionadas à gestão de pessoal e processos judiciais.

Por outro lado, os técnicos judiciários, que nesse caso também são de nível superior, desempenham funções de apoio operacional, como:

Protocolar documentos;

Realizar atividades de arquivo;

Auxiliar na tramitação de processos;

Atender ao público;

Redigir expedientes e executar tarefas administrativas.

Adicionalmente, é importante notar que os técnicos judiciários têm a possibilidade de se especializar em diversas áreas, como informática, agente da polícia judicial, enfermagem, entre outras. Isso oferece aos profissionais a oportunidade de desenvolver habilidades específicas e se destacar em suas funções dentro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Ambos os cargos são fundamentais para a eficiência e funcionamento adequado dos tribunais brasileiros. Portanto, além de ser uma carreira com bom potencial de retorno financeiro, ela também pode ser muito satisfatória no âmbito pessoal.

Remuneração dos aprovados no concurso TRF 2

Vale ressaltar o excelente retorno financeiro oferecido pelos cargos disponíveis no concurso. Os salários e benefícios são altamente atrativos, o que torna essa oportunidade ainda mais vantajosa para os candidatos.

Veja a seguir a faixa salarial desses servidores:

Técnico Judiciário: Faixa salarial de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30, além de benefícios como Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento, AQ Títulos e GAS (para cargos na área de segurança);

Analista Judiciário: Salário variando de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62, acompanhado de benefícios como Auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, AQ Treinamento, AQ Títulos, GAS (para cargos na área de segurança) e GAE (exclusivo para analistas judiciários na área judiciária — Oficial de justiça).

Prepare-se para aproveitar essas oportunidades e alcance uma carreira de sucesso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Fique atento às próximas etapas do concurso e não perca a chance de ingressar nesse órgão de grande prestígio.

Por fim, agora que você já sabe que o concurso TRF 2 está em fase de contratação da banca examinadora, intensifique seus estudos! Volte sempre aqui, pois assim que tiver mais atualizações, traremos em primeira mão para você.