Concurso TRF com salários de R$ 13,2 MIL pode sair a qualquer momento; Confira!

Este concurso TRF – Tribunal Regional Federal- anuncia que o edital pode ser liberado nos próximos dias. Além disso, detalhes sobre cargos e vagas foram revelados.

Concurso TRF e vagas

O concurso do TRF 2 RJ ES (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, está em fase de preparação. Um passo importante foi dado no dia 30 de outubro, com a publicação do documento de abertura do processo licitatório no Diário Oficial da União.

O processo será conduzido por pregão eletrônico, marcado para ocorrer em 16 de novembro. Somente após a escolha da banca organizadora e a assinatura do contrato, será possível confirmar a data de início da seleção.

De acordo com o projeto básico do concurso TRF 2, a oferta será para a formação de cadastro reserva de pessoal em diversas áreas de técnicos e analistas, ambos de nível superior.

As remunerações iniciais para esses cargos serão de R$ 8.046,84 para técnicos e R$ 13.202,62 para analistas. Os valores contarão com reajustes nos seguintes períodos:

Para técnicos:

Fevereiro de 2024 – R$ 8.529,65

Fevereiro de 2025 – R$ 9.052,51



Para analistas:

Fevereiro de 2024 – R$ 13.994,78

Fevereiro de 2025 – R$ 14.852,66

Vagas e cargos concurso TRF

A distribuição dos cargos e áreas será a seguinte:

Para técnicos:

Sem especialidade – cadastro no RJ e ES

Informática – superior em qualquer área e curso de programação em sistemas de 180 horas ou técnico de informática – cadastro no RJ e ES

Agente de polícia judiciária – superior em qualquer área e carteira de habilitação – cadastro no RJ

Telecomunicações e eletricidade – superior em qualquer área – cadastro no RJ

Enfermagem – superior em qualquer área e 2 anos de experiência – cadastro no RJ e ES

Contabilidade – superior em qualquer área, com especialização e registro no conselho – cadastro no RJ e ES

Para analistas:

Sem especialidade na área administrativa – superior em qualquer área – cadastro no RJ e ES

Sem especialidade na área judiciária – superior em direito – cadastro no RJ e ES

Odontologia – superior em odontologia, com registro no conselho e 2 anos de clínica odontológica – cadastro no RJ

Serviço social – superior na área, com registro no conselho – cadastro no RJ e ES

Engenharia civil, elétrica, mecânica, eletrônica – superior na área – cadastro no RJ

Contadoria – superior em contabilidade – cadastro no RJ e ES

Informática na área de estrutura e desenvolvimento – superior em qualquer área, com especialização em tecnologia da informação – cadastro no RJ e ES

Estatística – curso superior na área – cadastro no RJ

Arquivologia – curso superior na área – cadastro no RJ

Medicina do trabalho, clínica, psiquiátrica – curso superior com especialização e 2 anos de experiência – cadastro no RJ

Enfermagem específica e do trabalho – curso superior específico, especialização de 360 horas e 2 anos de experiência – cadastro no RJ

Psicologia – curso superior específico, com 2 anos de experiência – cadastro no RJ

Arquitetura – curso superior na área e registro no conselho – cadastro no RJ

O concurso prevê um total de 200 mil inscritos. As provas serão compostas por questões de conhecimentos gerais e específicos, além de uma redação. Para alguns cargos, haverá prova de capacidade física e prova prática.

O concurso do TRF 2 RJ ES é aguardado com grande expectativa pelos candidatos que desejam atuar no judiciário federal desses estados. A escolha da banca organizadora e a subsequente divulgação do edital trarão mais detalhes sobre as datas e procedimentos do concurso.

Como foi o último concurso

O último concurso do TRF 2 RJ ES ocorreu em 2016 e teve como objetivo a formação de cadastro reserva de pessoal em cargos de níveis médio e superior. A banca organizadora responsável pela realização do certame foi a Consulplan.

Para candidatos com ensino médio, as oportunidades eram para técnicos em diversas áreas, incluindo:

Segurança e transporte

Sem especialidade

Telecomunicações e eletricidade

Enfermagem

Informática

Os candidatos de nível superior puderam concorrer ao cargo de analista em várias especialidades, tais como:

Oficial de Justiça avaliador federal

Sem especialidade (área judiciária)

Sem especialidade (área administrativa)

Arquitetura

Arquivologia

Biblioteconomia

Contadoria

Enfermagem

Enfermagem do trabalho

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Engenharia eletrônica

Engenharia mecânica

Estatística

Informática (desenvolvimento e infraestrutura)

Medicina clínica

Medicina do trabalho

Medicina psiquiatria

Odontologia

Psicologia

Serviço social

O processo seletivo envolveu uma prova objetiva que abordava questões de conhecimentos gerais e específicos, além de uma redação. Para algumas carreiras, houve a aplicação de prova de estudo de casos e teste de capacidade física.

Esse concurso representou uma importante oportunidade para aqueles que buscavam uma carreira no judiciário federal na região abrangida pelo TRF 2 RJ ES. A escolha da banca organizadora e os detalhes do novo concurso serão cruciais para os futuros candidatos que desejam participar do processo seletivo.