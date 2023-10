Concurso TRF está iminente e deve sair nos próximos dias

Este concurso TRF ( Tribunal Regional Federal) está iminente, isto é, deve sair em breve. A banca já foi contratada e os salários dos aprovados poderá chegar a R$ 9 mil.

As chances são do TRF 5 – (Tribunal Regional Federal da 5 Região).

Sobre o concurso TRF

Edital para o aguardado concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5) voltado para servidores está prestes a ser lançado. O anúncio veio com a publicação do extrato do contrato com a banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 16 de outubro. A escolha da empresa já havia sido divulgada no início deste mês, no dia 3.

Conforme as informações atualizadas, o contrato foi formalizado em 9 de outubro e terá validade de 12 meses. Esse prazo é crucial para a execução de todos os procedimentos necessários para o concurso, incluindo a publicação do edital, recebimento de inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados. O concurso do TRF 5 trará oportunidades para dois cargos técnicos na área de tecnologia:

Técnico Judiciário – Área de Apoio Especializado – Especialidade Desenvolvimento de Sistemas de Informação.

Técnico Judiciário – Área de Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação.

A nova publicação esclarece que o concurso TRF tem como principal objetivo formar um cadastro reserva de pessoal. Para concorrer a uma vaga de técnico, é necessário possuir formação de nível superior, com uma remuneração inicial atualizada de R$ 9.052,54. Os candidatos interessados já podem começar a se preparar para essa oportunidade aguardada no âmbito do TRF 5.

Demais benefícios concurso TRF

Outros valores pagos são:

Auxílio Alimentação: R$ 1.203,76;

Auxílio pré-escolar: R$ 951,84 (filhos até 6 anos); e

Assistência médica de R$ 579,39.

O concurso TRF vai contar com os seguintes estados:

Alagoas

Ceará

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Sergipe

Como foi o último concurso TRF

No último concurso realizado pelo TRF 5 em 2017, houve uma oferta de 14 vagas para preenchimento imediato, além da formação de cadastro reserva para os cargos de técnico e analista. A banca responsável pela organização do certame foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

As oportunidades disponíveis para o cargo de técnico eram as seguintes:

Técnico Judiciário na área administrativa – 5 vagas e cadastro reserva.

Técnico Judiciário na área administrativa – especialidade segurança e transporte – 1 vaga e cadastro reserva.

Técnico Judiciário na área de apoio especializado – especialidade informática – cadastro reserva.

Para o cargo de analista, as opções eram as seguintes:

Analista Judiciário na área judiciária – 3 vagas e cadastro reserva.

Analista Judiciário na área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal – cadastro reserva.

Analista Judiciário na área administrativa – cadastro reserva.

Analista Judiciário na área de apoio especializado – especialidade informática/infraestrutura – 2 vagas e cadastro reserva.

Analista Judiciário na área de apoio especializado – especialidade informática/desenvolvimento – cadastro reserva.

Analista Judiciário na área de apoio especializado – especialidade medicina clínica geral – 2 vagas e cadastro reserva.

Analista Judiciário na área de apoio especializado – contadoria – 1 vaga e cadastro reserva.

Sobre o TRF 5

O TRF 5 é uma das cinco cortes federais regionais do Brasil, com sede em Recife, Pernambuco, e jurisdição sobre uma vasta área do Nordeste do país. Sua jurisdição abrange não apenas processos envolvendo questões de cunho federal, mas também casos de competência da Justiça Federal, como crimes federais, questões previdenciárias, litígios envolvendo órgãos e entidades federais, entre outros.

Além disso, o TRF 5 também tem a responsabilidade de julgar processos em que uma das partes seja a União, suas autarquias, fundações ou empresas públicas federais. A atuação do tribunal é crucial para garantir que as leis federais sejam aplicadas de maneira justa e equitativa em sua região de abrangência.

Os magistrados que compõem o TRF 5 são juízes federais, e o tribunal é composto por um colegiado de desembargadores federais que julgam recursos provenientes das instâncias inferiores da Justiça Federal. A instituição desempenha um papel fundamental na manutenção do Estado de Direito e na proteção dos direitos dos cidadãos, assegurando que as leis sejam aplicadas de forma justa e imparcial.

Além de suas atividades judiciais, o TRF 5 também é responsável por promover concursos públicos para o preenchimento de cargos em seu quadro de servidores, o que inclui técnicos e analistas judiciários, garantindo que a instituição funcione de maneira eficaz e eficiente.

Em resumo, o TRF 5 é uma peça fundamental no sistema judiciário brasileiro, desempenhando um papel vital na administração da justiça em sua região de atuação e na garantia dos direitos e deveres previstos nas leis federais.