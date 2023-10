Concurso TRT 11 é publicado, veja detalhes do edital

Quem sonha em seguir carreira nos tribunais, pode tentar em um dos melhores, pois o edital do concurso TRT 11 já saiu! Assim, recentemente o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região divulgou seu mais recente edital de concurso público, abrindo portas para quem deseja ingressar neste prestigioso órgão.

O certame oferece um total de 41 vagas, sendo 6 destinadas ao cargo de Analista Judiciário e 35 para o cargo de Técnico Judiciário. Além disso, estão previstas oportunidades tanto para provimento imediato como para a formação de cadastro de reserva. Sendo assim, é um concurso que merece ter bastante preparo para obter a aprovação e, assim, garantir a sonhada estabilidade.

Quer saber mais detalhes sobre o concurso TRT 11? Então, continue lendo e confira tudo!

Edital do concurso TRT 11 é publicado: salário e benefícios

Um dos pontos de maior interesse para os candidatos a qualquer concurso público é, sem dúvida, a questão salarial. Aliás, no caso dos cargos a serem providos pelo concurso TRT 11, as remunerações iniciais variam conforme a categoria do cargo.

A saber, para Analista Judiciário, o vencimento inicial é de R$ 13.202,62, já incluindo a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), independente da área de especialização. Enquanto, para os Analistas que atuarão na especialidade de Oficial de Justiça Avaliador Federal, a remuneração chega a R$ 15.128,00, incluindo a Gratificação de Atividade Externa (GAE).

No caso dos Técnicos Judiciários, o salário inicial é de R$ 8.046,85, também com a inclusão da GAJ. Enquanto isso, para os Técnicos que se especializarem na área de Agente da Polícia Judicial, a remuneração atinge R$ 9.220,35, incluindo a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).

Além dos vencimentos, os servidores do TRT 11 também recebem benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.182,74 e assistência pré-escolar de R$ 935,22. Desse modo, os servidores do TRT 11 também têm direito ao adicional de qualificação de títulos e treinamento, entre outros bônus.



Você também pode gostar:

Inscrições e vagas para o certame

As inscrições para o concurso estarão abertas no período entre 27 de outubro de 2023 e 27 de novembro de 2023. Dessa forma, os interessados deverão realizar o procedimento de inscrição no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), que é a banca organizadora do certame.

Quanto às taxas de inscrição, os valores são de R$ 80,00 para o cargo de Técnico e R$ 130,00 para o cargo de Analista, cujo pagamento deve ser efetuado até o dia 28 de novembro de 2023.

Apesar de o edital do concurso dar conta de que serão providas 41 vagas, essa quantidade não deve ser suficiente para preencher o quadro de funcionários do tribunal. Isso porque, atualmente, o TRT 11 apresenta 136 cargos vagos, sendo 15 para Analista e 118 para Técnico, conforme dados de 2023.

Concurso TRT 11: carreira

No que diz respeito à carreira no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, os servidores do TRT 11 estão amparados pela Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006.

A saber, essa lei estabelece as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, que incluem as categorias de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

Como serão as provas do certame?

O concurso TRT 11 seguirá as seguintes etapas de avaliação:

Prova Objetiva; Prova Discursiva; Prova Prática.

A prova objetiva tem previsão de se realizar em 4 de fevereiro de 2024 e abrangerá disciplinas como:

Língua Portuguesa (Conhecimentos Gerais);

Aspectos Históricos da Região Amazônica (Conhecimentos Gerais);

Regimento Interno do TRT da 11ª Região (Conhecimentos Gerais);

Conhecimentos Específicos.

Além disso, a nota final nas Provas Objetivas resultará da média aritmética das notas obtidas em cada prova. Em resumo, com peso 1 para a Prova de Conhecimentos Gerais e peso 3 para a Prova de Conhecimentos Específicos.

Enquanto isso, a Prova Discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de interesse geral, não necessariamente vinculado ao Conteúdo Programático do edital.

Além disso, os candidatos inscritos para o cargo de Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial, que passarem na Prova Discursiva, terão que fazer a Prova Prática de Capacidade Física. Nesta fase, os candidatos deverão se apresentar adequadamente vestidos para atividades físicas, portando atestado médico com emissão de no máximo 30 dias antes da prova, comprovando sua aptidão para realizar esforço físico.

Retrospectiva do último concurso TRT 11

É importante lembrar que a última seleção pública do TRT da 11ª Região ocorreu em 2016, quando foram disponibilizadas 48 vagas imediatas e a formação de um cadastro de reserva.

Recentemente, o Tribunal informou que 251 servidores foram efetivados a partir deste concurso, sendo 163 técnicos e 88 analistas. Logo, é um certame que vale a pena se preparar. Por isso, faça um bom planejamento dos seus estudos, realizando um cronograma que se adapte a sua rotina. Gostou de saber mais sobre o concurso TRT 11? Agora, se prepare e boa sorte nas provas!