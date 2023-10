Concurso TRT RN tem edital publicado, confira detalhes

O concurso TRT RN já está confirmado e o edital até já saiu! Desse modo, haverá a abertura de vagas para cargos de nível superior para a formação de cadastro reserva.

As remunerações são bem atrativas, com salários que passam dos R$ 15 mil. Sendo assim, os concurseiros que pretendem seguir carreira na área de tribunais, têm a chance de conseguir uma colocação em um dos mais importantes do Brasil.

Quer saber mais detalhes sobre o edital do certame, como a banca organizadora, provas, inscrições e tudo mais? É só continuar lendo até o final e conferir.

Edital do Concurso TRT RN saiu

O edital do concurso TRT RN acaba de sair e por meio dele é possível saber todos os detalhes do certame. Primeiramente, a banca organizadora será a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Além disso, a data para início das inscrições também já teve divulgação: 16 de outubro (próxima segunda-feira). Já o encerramento das inscrições acontecerá em 8 de novembro de 2023.

Ademais, a data prevista para a aplicação das provas objetivas é 17 de dezembro.

Vagas e cargos

De acordo com o edital, o concurso TRT RN dará provimento de vagas para o cadastro reserva (CR) de cargos de nível superior. Assim, serão ofertadas vagas de:



Analista Ensino Superior Completo;

Técnico Ensino Superior Completo.

Todas as vagas são para CR, com jornada de trabalho de 40h. Dessas, haverá disponibilidade para cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário tanto para a área administrativa quanto para área de apoio especializado.

Salário e benefícios dos aprovados no concurso TRT RN

Quanto à remuneração, os aprovados no certame irão receber de acordo com suas colocações, sendo:

Analista Ensino Superior Completo: R$ 13.202,62 como salário base de todas as áreas. Além disso, com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), os profissionais da área jurídica devem ter um salário de R$ 15.128.

Técnico Ensino Superior Completo: R$ 8.046,85 como salário base. Enquanto isso, para os cargos de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial, há o pagamento da GAS (Gratificação de Atividade de Segurança), o que eleva o vencimento para R$ 9.220,35.

Como será a prova do concurso TRT RN

A prova em si do certame do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte será aplicada em etapas específicas.:

Prova objetiva, que cobrará conhecimentos básicos e específicos;

Prova discursiva.

Ambas terão caráter classificatório e eliminatório. Como já dissemos, a prova objetiva deverá ser aplicada no dia 17 de dezembro de 2023. Quanto ao local e horário, os candidatos farão a prova na parte da manhã na cidade de Natal, Rio Grande do Norte.

A saber, as disciplinas cobradas nessa etapa serão:

Língua Portuguesa;

Noções sobre Direito das Pessoas com Deficiência;

Noções de sustentabilidade;

Noções de Google workspace;

Código de ética e regimento do TRT.

A estrutura da prova objetiva será a mesma para qualquer cargo e especialidade, e consistirá em perguntas de múltipla escolha com cinco respostas onde apenas uma é a correta. Já a prova discursiva será uma redação a ser realizada com base em textos de apoio, onde será avaliado não só o conhecimento do candidato acerca do tema mas também a coesão e coerência textual. Além disso, também passará por correção a gramática da redação.

Como estudar para o certame?

Agora que você já sabe tudo sobre o concurso TRT RN, é hora de começar a se preparar para ele. O primeiro passo é começar pelo conteúdo básico que o edital mostrou que será cobrado. Ou seja, disciplinas base, como Língua Portuguesa, por exemplo.

Depois, passe para conhecimentos específicos para os cargos em questão. Outro ponto crucial é focar na redação, estudando conceitos como interpretação de texto, coesão e coerência textual, síntese de texto, uma vez que geralmente essas redações são de, no máximo, 30 linhas, etc.

De modo geral, é importante seguir algumas medidas para garantir que você consiga estudar para o concurso mesmo com poucas horas por dia, como:

Analisar o histórico de provas aplicadas pela banca, que no caso é a Fundação Carlos Chagas (FCC). Assim, procure revisar provas de edições anteriores para ter uma ideia do que esperar;

Fazer revisões periódicas e espaçadas para fixar o conteúdo de maneira mais eficiente;

Manter uma rotina de estudos disciplinada e um ambiente organizado para estudar;

Procurar manter a calma, em especial pouco antes do dia da prova, pois o estresse pode fazer com que você esqueça do que aprendeu.

Vale lembrar que as inscrições começam em breve: a partir das 10h da próxima segunda (16). Aliás, a taxa de inscrição para Técnico será de R$ 90 e a de Analista será de R$ 110.

Então, agora que você já sabe tudo sobre o concurso TRT RN, comece a se preparar, não deixe de fazer sua inscrição e boa sorte!