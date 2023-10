Concurso TST 2023 oferece 290 vagas para ESTES cargos

O concurso TST 2023 ( Tribunal Superior do Trabalho) anuncia que as inscrições estão abertas para o total de 290 vagas.

As chances são para trabalhar em Brasília.

Vagas concurso TST 2023

As 290 vagas são divididas da seguinte forma:

• 20 para ampla concorrência;

• 270 para CR (cadastro reserva).

O aguardado concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST) apresenta diversas opções para os candidatos. São vagas para Técnico Judiciário na área de programação, com 18 vagas imediatas e 232 para cadastro de reserva (CR).

Além disso, há oportunidades para Analista em Medicina, com 1 vaga imediata e 29 CR, e para Analista em Engenharia Mecânica, com 1 vaga imediata e 9 CR.

Destacando-se nos atrativos oferecidos, a primeira carreira, Técnico em Programação, apresenta um salário inicial de R$ 8.046,84.

Para as demais, Analista em Medicina e Engenharia Mecânica, os salários são ainda mais atrativos, totalizando R$ 13.202,62. Essas oportunidades prometem impulsionar a carreira dos candidatos com remunerações competitivas e desafios profissionais gratificantes.



Sobre as provas do concurso TST 2023

O aguardado concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST) já tem data marcada para as provas objetivas, que serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2024, na capital federal.

Os exames serão aplicados para todas as vagas, enquanto a prova discursiva será exclusiva para os concorrentes ao cargo de analista.

O conteúdo programático do concurso TST 2023 abordará os seguintes temas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Noções de Direitos das Pessoas com Deficiência

Normas Institucionais

Conhecimentos Específicos

A seleção terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Além disso, existe a possibilidade de prorrogação por um período equivalente, ampliando as oportunidades para os candidatos.

Como se inscrever?

Os interessados poderão se cadastrar até 27 de outubro — o prazo termina às 18h. O formulário para cadastro está disponível no site www.cebraspe.org.br. As taxas de participação custam:

R$ 85 (técnico);

R$ 130 (analista).

Sobre a isenção, poderá ser pedida pelos seguintes grupos:

fazem parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Cronograma do concurso TST 2023

O processo seletivo do Tribunal Superior do Trabalho (TST) segue um cronograma rigoroso, que deve ser observado pelos candidatos interessados. Aqui estão as datas-chave:

Publicação do Edital: 22 de setembro

22 de setembro Período de Inscrições: De 2 a 27 de outubro

De 2 a 27 de outubro Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: De 2 a 27 de outubro

De 2 a 27 de outubro Prazo para Pagamento da Taxa de Inscrição: Até 20 de novembro

Até 20 de novembro Aplicação das Provas: 21 de janeiro de 2024

21 de janeiro de 2024 Divulgação do Gabarito Preliminar: 23 de janeiro de 2024

23 de janeiro de 2024 Prazo para Interposição de Recursos contra o Gabarito: De 24 a 25 de janeiro de 2024

É fundamental que os candidatos estejam cientes dessas datas para garantir que cumpram todos os prazos e estejam preparados para as etapas do processo seletivo.

EDITAL

