Concurso UESB anuncia edital com 130 vagas para vários cargos

O concurso UESB ( Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) anuncia edital com 130 vagas para vários cargos. As chances são para médio e superior.

A confirmação aconteceu nesta sexta-feira, 13 de outubro.

Concurso UESB

A notícia traz boas perspectivas para quem busca oportunidades na área educacional e técnica.

A Universidade planeja preencher 130 vagas em cargos variados, o que significa que haverá opções para diferentes perfis e níveis de qualificação. Isso não apenas beneficiará aqueles que desejam ingressar no quadro efetivo da instituição, mas também aqueles que buscam cargos de professores temporários e visitantes.

A fase de seleção da banca organizadora é um passo essencial para garantir um processo justo e transparente para todos os candidatos. Quando a empresa responsável for escolhida e o contrato for assinado, os detalhes do concurso ou seleção serão divulgados no edital de abertura. Portanto, é fundamental ficar atento às atualizações para não perder a oportunidade de se candidatar a essas vagas.

A notícia é animadora não apenas para os futuros candidatos, mas também para a própria universidade, que poderá contar com novos talentos para contribuir com seu crescimento e excelência acadêmica.

Vagas e concurso UESB

Sobre as vagas, o reitor ainda deixou claro: “A realização do concurso é muito importante para nossa comunidade, pois tem se mobilizado sempre na ampliação de suas atividades. Desde o último concurso para técnicos e analistas, realizado em 2010, são 13 anos de expansão de nossos cursos de licenciatura e bacharelado e a criação de novos programas de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, além da criação de novas linhas de pesquisa”.



A seleção na Universidade promete ser bastante abrangente, com oportunidades para diversos níveis de qualificação. Na área técnica, são oferecidas 96 vagas, distribuídas entre cargos de nível médio e superior.

Isso significa que tanto quem possui ensino médio quanto quem tem formação de nível superior terá chances de ingressar na instituição.

Além disso, a Universidade está comprometida em fortalecer seu corpo docente, com 34 vagas para professores efetivos, substitutos e visitantes. Isso representa uma oportunidade única para educadores que desejam fazer parte de uma instituição de ensino de prestígio.

Essa diversidade de cargos e oportunidades demonstra o compromisso da instituição em promover um processo seletivo amplo e inclusivo, visando atrair talentos que contribuirão para o crescimento e desenvolvimento da universidade.

Sobre o assunto, o reitor reforçou: “A gente espera, minimamente, recompor o nosso quadro técnico e atualizar o nosso quadro docente para as pessoas que estão na Universidade tenham condições de fazer com que essa Instituição atenda, da melhor maneira possível, não apenas seus alunos, mas a comunidade científica baiana e brasileira e a comunidade regional do Sudoeste da Bahia.

Como foi o último concurso

No último concurso da UESB, que aconteceu em 2022, a universidade ofertou um total de 89 vagas para professores. Essas vagas foram divididas em 21 para a classe de professor auxiliar e 68 para a classe de professor assistente. A seleção foi conduzida internamente, pela própria instituição.

O processo seletivo consistiu em três etapas:

Prova escrita: Esta fase, de caráter eliminatório e classificatório, avaliou o conhecimento teórico dos candidatos em relação à sua área de atuação.

Prova didática: Também de caráter eliminatório e classificatório, a prova didática permitiu que os candidatos demonstrassem suas habilidades pedagógicas e capacidade de ensinar o conteúdo de suas disciplinas de forma clara e eficaz.

Prova de títulos: Nessa etapa, de caráter classificatório, foram analisados os títulos e a experiência profissional dos candidatos, o que contribuiu para a classificação final.

Essas etapas do concurso visavam garantir que os docentes selecionados fossem capazes não apenas de dominar o conteúdo de suas disciplinas, mas também de transmitir esse conhecimento de forma eficiente aos alunos.