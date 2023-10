Concurso UFOP tem banca contratada, veja detalhes

Os concurseiros de plantão estão de olho no concurso UFOP, afinal, o edital pode sair ainda esse ano. Agora, a banca organizadora já foi contratada, o que deve acelerar ainda mais o processo até a realização do certame.

Além disso, sabendo qual será a banca, é possível estudar o perfil dela, qual seu estilo e, assim, se preparar de forma mais assertiva para as provas.

E para te ajudar com isso, hoje trouxemos uma série de informações e muitas dicas sobre o concurso UFOP. Então, não deixe de ler até o fim para não perder nada importante.

Concurso UFOP tem banca contratada

O concurso UFOP acaba de confirmar a contratação da banca organizadora. Assim, por meio de um termo de dispensa de licitação publicado no Diário Oficial da União, ficou certo que a Fundep será a responsável por gerenciar o certame da Universidade Federal de Ouro Preto.

Desse modo, espera-se que o edital saia ainda este ano, para que os candidatos às vagas da UFOP possam saber mais detalhes acerca do processo seletivo.

Mais detalhes sobre o concurso UFOP

Como mencionado, o edital do certame não teve divulgação, então, informações sobre cargos, vagas e conteúdo programático ainda não saíram. No entanto, de acordo com informações de maio deste ano, são 131 cargos vagos na instituição.

Sendo assim, a expectativa é que todos esses cargos recebam provimento com o certame. Quanto à carreira, as vagas são todas na área de Educação, com os cargos sendo de Técnico Administrativo em Educação.

A exigência de escolaridade ainda não foi definida, mas o esperado é que sejam vagas de nível técnico e/ou superior.

Quanto ganha um aprovado no certame?

Os salários dos aprovados no concurso UFOP são bons. A saber, os valores podem chegar a R$ 9.073,02, uma vez que a instituição oferece progressão de carreira.

Já como salário inicial, os aprovados podem começar ganhando, no mínimo, R$ 1.446,12 dependendo da classe de capacitação.

Para evoluir na carreira, os profissionais podem aproveitar o Incentivo à Qualificação, oferecido pela Universidade. Assim, o percentual de aumento salarial é feito de acordo com o vencimento básico do servidor.

Ademais, para se aplicar esse aumento, a UFOP segue dois critérios:

Progressão por capacitação profissional: mudança no mesmo cargo e nível de classificação, em decorrência de conclusão de cursos e programas de aprimoramento. A saber, esses programas precisam ser compatíveis com o cargo e cumprir a carga horária exigida, além de respeitar um intervalo de 18 meses entre um e outro;

Progressão por mérito profissional: mudança de nível de classificação a cada dois anos de serviço efetivo, desde que o servidor apresente boa colocação em avaliações de desempenho.

Por que é importante conhecer o estilo da banca Fundep?

Se você é um concurseiro experiente, sabe que o perfil da banca é um ponto crucial a ser estudado para aumentar as chances de se sair bem na prova. Afinal, essas bancas costumam seguir um padrão na aplicação e na correção das provas. Portanto, identificar esse padrão ajuda muito a entender o que esperar dos concursos.

Como ir bem no concurso UFOP?

Para você que está se preparando para o concurso UFOP, saber como a Fundep atua é um grande passo para se preparar. Por isso, trouxemos várias informações e dicas nesse sentido para te ajudar.

A Fundep (Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa) está na ativa desde os anos 90, e gerencia diversos projetos, incluindo a organização de concursos públicos. Por isso, ela é uma das mais renomadas e populares bancas do Brasil, com atuação especialmente relevante no estado de Minas Gerais, onde fica a UFOP.

No que diz respeito às provas em si, a Fundep não é “o terror” dos candidatos, mas também não é uma das que aplicam provas mais fáceis. Suas avaliações são consideradas de complexidade moderada, ou seja, em uma mesma prova, podem haver perguntas mais fáceis e mais difíceis.

Um ponto essencial para quem vai prestar concursos organizados pela Fundep é a disciplina de Língua Portuguesa, que é muito cobrada pela banca. A saber, cerca de 25% das questões costumam ser de Português, com ênfase na interpretação de texto, correção gramatical, etc.

Apesar de cada edital ser diferente, o que inclui o do concurso UFOP, esses são alguns conteúdos que você precisa estudar para ir bem nas provas aplicadas pela Fundep:

Interpretação de texto de diferentes gêneros, incluindo charges, tirinhas, etc;

Verbos;

Conectores;

Função sintática do período simples;

Pontuação;

Reformulação de orações com foco na norma culta.

Portanto, agora que você já sabe que a Fundep deve ser a banca organizadora do concurso UFOP e qual o perfil dela, comece a se preparar e volte sempre para mais atualizações.