Confira 4 funções vantajosas do aplicativo Nubank

O Nubank é um banco digital brasileiro de grande notoriedade, ultrapassando a marca dos 90 milhões de clientes e se tornando um dos maiores do mundo. A instituição financeira oferece aos seus clientes diversos produtos e serviços, sempre buscando a inovação e vantagens exclusivas.

Por se tratar de um banco digital, o Nubank não possui agências físicas, e tudo pode ser resolvido de maneira 100% digital através do aplicativo da empresa. Nesse sentido, o aplicativo conta com diversas funções que facilitam a vida financeira de seus usuários. Confira a seguir.

Quatro ótimas funções do Nubank

Como dito, o aplicativo do Nubank disponibiliza diversas funções para seus usuários além das padrões, como transferências de dinheiro, extratos e pagamentos simples de boletos. Confira a seguir quatro funções especiais do aplicativo Nubank:

Caixinhas: a ferramenta chamada de “Caixinhas” serve para guardar dinheiro de maneira personalizada e organizada, segundo os interesses de cada usuário. Dessa forma, existe a possibilidade de usar a função para diversos objetivos, como reserva de emergência, reforma da casa, viagem, férias, entre outros. As Caixinhas possuem investimentos por trás, existindo duas possibilidades: RDB do Nubank ou o Nu Reserva Imediata;

Boleto parcelado com cartão de crédito: além do pagamento simples do boleto, o aplicativo do banco digital traz aos usuários a chance de realizar o pagamento em até 12 vezes, com a incidência de juros;

Pix no crédito: praticamente todos os aplicativos de instituições financeiras no Brasil oferecem o Pix atualmente, porém, o do Nubank permite que a transferência instantânea seja feita na função crédito. Sendo assim, os clientes podem utilizar o limite do cartão de crédito para realizar um Pix, sendo que o destinatário recebe o dinheiro na hora. O pagamento, por outro lado, é cobrado diretamente na fatura do cartão, com a possibilidade de até 12 parcelas;

Shopping Nubank: o aplicativo do banco digital também traz um shopping virtual com diversas lojas parceiras. Sendo assim, no Shopping do Nu traz benefícios como descontos, cashback (dinheiro de volta) e promoções exclusivas.

Para mais informações sobre cada uma das funções do Nubank, assim como taxas de juros, modo de utilização, entre outras, podem ser encontradas no site oficial da instituição financeira através deste link.

Marca importante

Recentemente o Nubank atingiu uma importante marca, ultrapassando os 90 milhões de clientes, espalhados entre Brasil, México e Colômbia, reafirmando sua posição como uma fintech de grande crescimento e potencial.



Segundo David Vélez, fundador e CEO do Nubank, “Este novo marco é motivo de grande orgulho para nós e um compromisso que levamos muito a sério. São 90 milhões de pessoas que confiam no Nubank para gerenciar suas vidas financeiras e para quem trabalhamos para oferecer soluções que facilitem o seu dia a dia. E esse é só o começo”. A declaração foi dada em um evento para imprensa na Cidade do México.

O Nubank também demonstrou ser o principal banco de quase 60% de seus usuários, no segundo trimestre deste ano. Dessa forma, o banco digital já é utilizado por quase 1 em cada 2 brasileiros.

Além disso, para acompanhar este grande crescimento no número de clientes, e também inovar e atrair ainda mais usuários, o Nubank está sempre expandindo seu portfólio de produtos e serviços financeiros. Sendo assim estão inclusos seguros, diversas opções de investimentos, empréstimos, cartões de crédito, e funções inovadoras como as citadas anteriormente.