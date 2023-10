confira 5 fatores que podem afetar a segurança dos pagamentos online

O avanço da tecnologia trouxe consigo inúmeras vantagens, como a facilidade de realizar transações financeiras online. No entanto, essa comodidade também trouxe um problema: o aumento dos golpes virtuais. Com o crescente número de pessoas realizando compras e pagamentos online, é fundamental conhecer as fraudes existentes e o que está sendo feito para melhorar a segurança digital. Neste artigo, discutiremos os principais fatores que podem afetar a segurança em pagamento online e as medidas tomadas para minimizar os riscos.

1. Golpe da Compra Confirmada: Cuidado com Falsos Depósitos

Um dos golpes mais comuns identificados no levantamento é o “golpe da compra confirmada”. Nesse tipo de fraude, o golpista demonstra interesse em um produto anunciado na internet e faz um falso depósito em dinheiro para comprá-lo. A vítima, acreditando que o pagamento foi realizado, envia o produto ao golpista. No entanto, posteriormente, descobre que o depósito era falso e acaba sofrendo um prejuízo financeiro.

Esse tipo de golpe evidencia a importância de sempre verificar a autenticidade dos pagamentos antes de enviar qualquer produto. É recomendado verificar se o valor realmente foi depositado em sua conta bancária e, se possível, aguardar a confirmação do banco antes de enviar o item vendido.

2. Golpe do Falso Anúncio: Desconfie de Ofertas Muito Boas Para Ser Verdade

Outro golpe recorrente é o “golpe do falso anúncio”. Nesse caso, o golpista é quem anuncia um produto em uma plataforma de vendas online. A vítima, ao se interessar pelo anúncio, realiza o pagamento, mas nunca recebe o item adquirido. É importante ficar atento a ofertas com preços muito abaixo do valor de mercado, pois geralmente são indícios de golpes.

Para evitar cair nesse tipo de fraude, é recomendado pesquisar sobre o vendedor, verificar sua reputação na plataforma de vendas e ler os comentários de outros consumidores. Além disso, é essencial desconfiar de anúncios com preços muito baixos, pois podem ser uma estratégia para atrair vítimas.

3. Dicas Para Compras Seguras na Internet

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) oferece algumas dicas importantes para garantir a segurança nas compras online. Seguir essas orientações pode ajudar a evitar golpes e fraudes:



Digite o Endereço : Em vez de clicar em links, prefira digitar o endereço da loja no navegador de internet. Isso reduz o risco de ser redirecionado para sites falsos.

: Em vez de clicar em links, prefira digitar o endereço da loja no navegador de internet. Isso reduz o risco de ser redirecionado para sites falsos. Desconfie de Ofertas Urgentes : Abordagens com a promessa de “grande oportunidade de compra” e pedido de pagamento imediato para garantir a oferta devem ser vistas com suspeita. Golpistas usam a urgência como estratégia para convencer as vítimas.

: Abordagens com a promessa de “grande oportunidade de compra” e pedido de pagamento imediato para garantir a oferta devem ser vistas com suspeita. Golpistas usam a urgência como estratégia para convencer as vítimas. Cuidado com Links Suspeitos : Evite clicar em links enviados por e-mail, mensagens de WhatsApp e outros aplicativos de conversa. Golpistas podem utilizar esses meios para direcionar as vítimas para sites falsos.

: Evite clicar em links enviados por e-mail, mensagens de WhatsApp e outros aplicativos de conversa. Golpistas podem utilizar esses meios para direcionar as vítimas para sites falsos. Verifique o E-mail do Remetente : Empresas de grande porte normalmente não utilizam endereços de e-mail terminados em @gmail.com ou @hotmail.com. Fique atento aos endereços utilizados e desconfie caso não sejam condizentes com a empresa.

: Empresas de grande porte normalmente não utilizam endereços de e-mail terminados em @gmail.com ou @hotmail.com. Fique atento aos endereços utilizados e desconfie caso não sejam condizentes com a empresa. Preços Muito Baixos : Desconfie de promoções com preços muito abaixo do valor de mercado. Golpistas podem utilizar preços atrativos para atrair vítimas.

: Desconfie de promoções com preços muito abaixo do valor de mercado. Golpistas podem utilizar preços atrativos para atrair vítimas. Cartão Virtual e PIX : Prefira utilizar o cartão virtual para compras na internet. No caso de pagamento com PIX, faça a transferência dentro do ambiente da loja virtual confiável e verifique todos os dados do QRCode para confirmar a identidade da loja.

: Prefira utilizar o cartão virtual para compras na internet. No caso de pagamento com PIX, faça a transferência dentro do ambiente da loja virtual confiável e verifique todos os dados do QRCode para confirmar a identidade da loja. Atenção aos Boletos : Ao realizar compras com boleto, verifique o nome da empresa que aparece no documento, no aplicativo ou site do banco. Desconfie se o nome for diferente da loja onde a compra foi feita.

: Ao realizar compras com boleto, verifique o nome da empresa que aparece no documento, no aplicativo ou site do banco. Desconfie se o nome for diferente da loja onde a compra foi feita. Redes Sociais : Para compras em redes sociais, confira se a página possui selo de verificação, número de seguidores compatíveis e comentários de outros consumidores.

: Para compras em redes sociais, confira se a página possui selo de verificação, número de seguidores compatíveis e comentários de outros consumidores. Evite Computadores Públicos : Evite utilizar computadores públicos ou de desconhecidos para fazer compras e inserir dados bancários.

: Evite utilizar computadores públicos ou de desconhecidos para fazer compras e inserir dados bancários. Senhas Seguras : Não utilize dados pessoais como senha, como data de aniversário. Opte por senhas que combinem caracteres especiais, letras e números para uma maior segurança.

: Não utilize dados pessoais como senha, como data de aniversário. Opte por senhas que combinem caracteres especiais, letras e números para uma maior segurança. Não Aceite Brindes Inesperados: Tenha cuidado ao receber brindes inesperados sem saber quem realmente enviou.

Essas dicas podem ajudar a evitar golpes e garantir uma experiência de compra segura na internet. É fundamental estar sempre atento e desconfiar de ofertas muito boas para serem verdadeiras.

4. Outros Golpes Virtuais Além das Compras

Além dos golpes relacionados a compras online, existem outras fraudes que têm causado prejuízos aos brasileiros. Alguns exemplos são os golpes financeiros, os golpes do PIX e os golpes dos nudes.

Os golpes financeiros envolvem a oferta de investimentos falsos com alta rentabilidade, enquanto os golpes do PIX utilizam vírus ou QR Codes falsos para enganar as vítimas. Já os golpes dos nudes envolvem a extorsão de perfis falsos que simulam relacionamentos.

É importante estar atento a esses tipos de golpes e tomar medidas preventivas para evitar cair nessas armadilhas virtuais. A conscientização e a informação são fundamentais para se proteger contra essas fraudes.

5. O Que Fazer em Caso de Golpe

Infelizmente, mesmo tomando todas as precauções, é possível se tornar vítima de um golpe virtual. Caso isso aconteça, é importante agir rapidamente para minimizar os danos e buscar soluções. Uma das primeiras medidas a serem tomadas é registrar um boletim de ocorrência na polícia, fornecendo todas as informações disponíveis sobre o golpe.

Algumas informações que podem ser úteis para a investigação são:

Endereço Eletrônico : Salve o endereço eletrônico ou informações sobre o golpista.

: Salve o endereço eletrônico ou informações sobre o golpista. Números de Telefone : Anote os números de telefone utilizados pelo criminoso.

: Anote os números de telefone utilizados pelo criminoso. Conversas Registradas : Salve prints de conversas que teve com o golpista.

: Salve prints de conversas que teve com o golpista. Dados Bancários : Caso tenha sido vítima de um golpe envolvendo transferência de dinheiro, anote a conta bancária para a qual o valor foi enviado.

: Caso tenha sido vítima de um golpe envolvendo transferência de dinheiro, anote a conta bancária para a qual o valor foi enviado. Desconecte-se: Em caso de suspeita de invasão, coloque o celular no modo avião e desconecte-se de todas as redes de internet, como Wi-Fi e 4G.

Seguindo essas orientações, é possível contribuir para a investigação policial e aumentar as chances de recuperar o dinheiro perdido.

Os golpes em compras online representam uma ameaça real aos consumidores. Para evitar cair nessas fraudes, é essencial estar atento a alguns fatores que afetam a segurança dos pagamentos virtuais, como verificar a autenticidade dos pagamentos, desconfiar de ofertas muito boas para serem verdade e seguir as orientações de segurança, são medidas fundamentais para garantir uma experiência segura nas compras pela internet. Além disso, é importante estar informado sobre os diferentes tipos de golpes virtuais, como os financeiros, os golpes do PIX e os golpes dos nudes, para se proteger adequadamente. Em caso de golpe, é necessário agir rapidamente, registrando um boletim de ocorrência e fornecendo todas as informações possíveis para a investigação policial. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são essenciais para evitar prejuízos e proteger-se contra os golpes virtuais.