Confira algumas dicas para liberar espaço no celular

Os usuários do Whatsapp acabam recebendo todos os dias um grande número de conteúdos midiáticos, como, por exemplo, vídeos, fotos, Gifs e arquivos de PDF. Todavia, esses arquivos recebidos através do aplicativo de mensagens, podem ocupar um grande espaço na memória de armazenamento do aparelho celular.

A princípio, é necessário observar que a grande maioria desses arquivos de mídia, são baixados de forma automática no dispositivo móvel. Felizmente, o Whatsapp permite desativar essa opção. O recurso da plataforma de mensagens está disponível tanto em aparelhos celulares com sistema Android, quanto iOS.

Analogamente, ao ativar essa opção, os usuários, para ter acesso a essas mídias, devem baixá-las manualmente. O processo é fácil, sendo necessário apenas tocar em cima de vídeos e fotos dentro do Whatsapp. Essa é uma ótima estratégia para pessoas que desejam ter um maior controle de seu espaço de armazenamento.

Desse modo, o usuário que precisa ter mais espaço de memória em seu dispositivo móvel, pode também, deletar todos os arquivos de mídia recebidos. Para não baixar arquivos automaticamente, dentro do Whatsapp, é preciso que a pessoa siga alguns passos simples, que irão garantir um bom resultado na economia de espaço.

Download automático no Android

O usuário que deseja desativar o download automático de arquivos de mídia no Whatsapp para Android, deve, primeiramente, tocar nos três pontinhos que ficam no canto superior direito da tela do aparelho celular. Depois, deve-se acessar “Configurações”, tocar em “Conversas”, e desabilitar a opção “Visibilidade de mídia”.

Download automático do iOS

Para desabilitar o download de conteúdos midiáticos do aplicativo de mensagens, em dispositivos móveis iOS, o usuário precisa tocar em “Configurações no Whatsapp”, depois acessar “Armazenamento e dados”. Em seguida, ele deve, nas opções de “Foto”, “Vídeo” e “Documento”, selecionar a opção “Nunca”.



Você também pode gostar:

Apagar arquivos no Android

Para apagar os arquivos em aparelhos Android, dentro do Whatsapp, o usuário deve tocar nos três pontinhos no canto superior direito da tela. Depois, entrar em “Configurações”, selecionar alguma conversa “Individual” ou “Grupo”. Em seguida, é necessário clicar em “Selecionar”, e apagar todos os conteúdos e dados.

Apagar arquivos no iOS

Para apagar os arquivos de mídia dentro do Whatsapp, em aparelhos celulares iOS, o usuário deve acessar a aba “Configurações”, no aplicativo. Deve-se, em seguida, tocar em “Armazenamento e dados” e selecionar uma conversa “Individual” ou em “Grupo”. Depois, deve-se tocar em “Selecionar” e apagar todos os dados.

Canais de transmissão no Whatsapp

O Whatsapp disponibilizou para todos os seus usuários no mês de setembro, o recurso de canais de transmissão. Através do recurso, as pessoas e empresas podem enviar mensagens para um número limitado de contatos, em um tipo de grupo. Agora, a Meta apresenta uma nova atualização para essa funcionalidade.

Ademais, essa atualização irá permitir aos usuários da plataforma de mensagens, um suporte a exibição de figurinhas e mensagens de voz dentro do canais. De acordo com o site WABetaInfo, especializado em novidades do Whatsapp, será possível enviar mensagens de voz e figurinhas em canais de transmissão no app.

Dessa maneira, a nova funcionalidade do aplicativo de mensagens foi encontrada em canais base, em linhas de códigos existentes no Whatsapp. Sendo assim, a expectativa é a de que a Meta já esteja testando a nova função dentro da plataforma. Portanto, a novidade deve chegar a todos em pouco tempo.

Filtros de reações do Whatsapp

Uma outra funcionalidade do Whatsapp que deve chegar em breve para todos os seus usuários é a do filtro de reações. De acordo com o site WABetaInfo, o recurso está presente na atualização 2.23.23.3 do aplicativo de mensagens. A função facilitará a diferenciação de reações de pessoas comuns e dos administradores dos canais.

Dessa maneira, é importante mencionar que o novo recurso é parecido com o do Telegram. Com a funcionalidade, o Whatsapp mostra que tem se preocupado em se tornar sua plataforma de mensagens conectada a uma central de informações e de notícias. O concorrente da Meta, entretanto, apresenta mais funcionalidades.

Em conclusão, para criar um canal de transmissão no Whatsapp, deve-se tocar na opção “Atualizações”, na categoria “Canais”, no botão de “+” e em “Criar canal”. É preciso ler as instruções sobre seu funcionamento, tocar em “Aceitar e continuar”, informar o nome do canal e a descrição e, finalmente, tocar em “Criar canal”.