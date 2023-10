Colecionar moedas raras é um passatempo que vem ganhando cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Além de ser uma forma cativante de aprender sobre história, pode também proporcionar uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Descubra os tipos de moedas, suas características e o que torna algumas delas tão especiais.

Confira alguns tipos de moedas raras brasileiras que podem valer muito na atualidade

A reforma monetária de 1994 marcou um momento importante na história econômica do Brasil. Nesse contexto, diversas moedas foram emitidas, cada uma com suas especificações únicas. Vamos conhecer os tipos de moedas raras brasileiras dessa época:

1 Centavo de Real

Material: Cobre

Peso: 2,43g

Diâmetro: 17mm

5 Centavos de Real

Material: Cobre

Peso: 4,10g

Diâmetro: 22mm

10 Centavos de Real

Material: Bronze

Peso: 4,80g

Diâmetro: 20mm



Você também pode gostar:

25 Centavos de Real

Material: Bronze

Peso: 7,55g

Diâmetro: 25mm

50 Centavos de Real

Material: Liga de cobre e níquel

Peso: 9,25g

Diâmetro: 23mm

1 Real

Material: Bimetálica (núcleo em bronze galvanizado, anel externo em aço inoxidável)

Peso: 7g

Diâmetro: 27mm.

Contudo, vale destacar que as tiragens de cada tipo de moeda geralmente excedem 100 milhões de unidades, embora haja exceções em que o Banco do Brasil determinou que a circulação já era suficiente.

Variação de preços

É importante lembrar que os preços das moedas raras podem variar dependendo do tempo e do estado de conservação. Portanto, é sempre aconselhável fazer uma pesquisa atualizada antes de investir em uma moeda rara.

Moedas raras de 1 Real: Declaração dos Direitos Humanos 1998

Em 1998, foram emitidas duas moedas de 1 real em comemoração à Declaração dos Direitos Humanos. No entanto, uma delas possui uma tiragem extremamente limitada, com apenas 600.000 peças produzidas.

Desse modo, isso a torna um verdadeiro desafio para os colecionadores que buscam uma cópia em boas condições. Atualmente, essas moedas podem ser adquiridas por valores que variam entre 150 e 250 reais.

Moeda rara de 25 Centavos de Real – F.A.O. Food for All 1995

A moeda de 25 centavos, emitida no ano de 1995 em comemoração ao programa “F.A.O. Food for All”, também é digna de destaque. Visto que com uma circulação de apenas 1 milhão de unidades, essa moeda é uma parte do reconhecimento global do 50º aniversário desta importante organização. Atualmente, os colecionadores estão dispostos a pagar cerca de 50 reais por essa raridade.

Moedas Raras de 1 Real – 1999

Na quarta posição do ranking, encontramos a primeira moeda não comemorativa da nossa lista. Isso porque em 1999, apenas 4 milhões de moedas de 1 real foram produzidas. No mercado de colecionismo, essas moedas podem ser encontradas por cerca de 50 reais.

Certamente, a coleção de moedas raras brasileiras é um hobby fascinante que oferece a oportunidade de aprender sobre a história econômica do país, enquanto se procura por preciosidades que podem valorizar com o tempo.

Como vender moedas raras com segurança?

Existem várias opções para vender moedas raras, e a escolha do canal certo pode fazer toda a diferença. Algumas opções incluem:

Casa de leilões

Uma casa de leilões especializada em moedas raras pode ser uma escolha sólida. Eles têm um público-alvo dedicado de colecionadores. Além disso, lojas especializadas em moedas raras podem comprar suas moedas ou ajudá-lo a encontrar compradores.

Mercado online

Plataformas como eBay, Mercado Livre ou Etsy permitem que alcance um grande público, mas esteja preparado para lidar com questões de segurança. Ao receber ofertas de compra, esteja atento a possíveis golpes. Desconfie de compradores que pressionam por uma venda rápida e não estão dispostos a seguir um processo seguro. Evite transações em dinheiro e prefira métodos de pagamento seguros, como PayPal ou transferência bancária.

Por fim, ao enviar suas moedas, embale-as com cuidado para evitar danos durante o transporte. Use um serviço de envio rastreável e seguro para garantir que as moedas cheguem ao comprador de forma segura.