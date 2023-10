Confira as datas de pagamento em Outubro

O mês de outubro traz consigo a retomada dos pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás, dois importantes programas de assistência social. Apesar de serem ações distintas, o governo federal unifica os repasses de acordo com um único calendário, facilitando o acesso dos beneficiários aos valores. Neste artigo, vamos abordar as datas de pagamento, os valores disponibilizados em cada auxílio e as regras para se manter no benefício.

Calendário de Pagamentos em Outubro

O calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás para o mês de outubro é o seguinte:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Os valores podem ser acessados tanto pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, quanto presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou postos Caixa Aqui.

Valores Disponibilizados em Cada Auxílio

Atualmente, o Bolsa Família garante uma renda mínima de R$ 600 para as famílias beneficiárias. Além disso, há um adicional de R$ 150 para as famílias com crianças de até sete anos, e R$ 50 para crianças e jovens de sete a 18 anos, gestantes e lactantes.

Já em relação ao Auxílio Gás, o valor a ser pago em outubro ainda não foi divulgado oficialmente pelo Governo Federal. Nos meses anteriores, os beneficiários receberam entre R$ 108 e R$ 109. Assim que o valor for confirmado, os beneficiários serão informados.

Importância dos Benefícios para as Famílias em Situação de Vulnerabilidade



Você também pode gostar:

Esses benefícios têm o objetivo de garantir condições mínimas de dignidade e subsistência para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Em um contexto de crise econômica e pandemia, eles se tornam ainda mais cruciais para milhões de brasileiros.

É fundamental ressaltar que nem todos os integrantes de um programa são contemplados pelo outro. O Bolsa Família abrange uma parcela muito maior da população, alcançando mais de 21 milhões de famílias brasileiras, enquanto o Auxílio Gás tem a capacidade de beneficiar aproximadamente 6 milhões de unidades familiares. No entanto, existem casos em que é possível receber ambos os auxílios.

Atualização do Cadastro Único e Integração com o Sistema Único de Assistência Social

Além dos pagamentos, o programa Bolsa Família também tem o foco na atualização do Cadastro Único e integração com o Sistema Único de Assistência Social (Suas). Essas iniciativas visam garantir mais eficiência na busca ativa para incluir quem está fora do programa e na revisão de benefícios com indícios de irregularidades.

Como Acessar o Benefício e Consultar a Lista de Pagamento

Para ter acesso ao programa Bolsa Família, é necessário estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e elegível para os benefícios sociais do sistema. O pagamento ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, seguindo a lista gerenciada pelo Ministério da Cidadania.

É possível consultar se o nome está na lista de pagamento do Bolsa Família por meio do aplicativo do programa ou do aplicativo Caixa Tem. Pelo aplicativo, é possível não apenas verificar se haverá o recebimento do saldo em outubro, mas também conferir o valor que será depositado na conta.

Regras para Permanecer no Programa

Para se manter no benefício do Bolsa Família, é necessário cumprir algumas obrigações relacionadas à saúde e educação. Dentre elas estão a realização do acompanhamento pré-natal, do calendário nacional de vacinação e do estado nutricional das crianças menores de sete anos. Além disso, é necessário que as crianças de quatro a cinco anos tenham frequência escolar mínima de 60%, e os beneficiários de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica tenham frequência de pelo menos 75%. Também é importante manter o Cadastro Único atualizado a cada 24 meses.

Cadastro Atualizado é Fundamental

O pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em outubro é uma importante ajuda para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o calendário de pagamentos definido, os beneficiários poderão acessar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem ou presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou postos Caixa Aqui.

É essencial que as famílias beneficiárias estejam com o Cadastro Único atualizado e cumpram as regras estabelecidas para se manter no programa. Dessa forma, poderão garantir a continuidade do auxílio e contar com uma renda mínima para suprir suas necessidades básicas.

Lembramos que o valor do Auxílio Gás ainda não foi divulgado oficialmente, mas assim que for confirmado, os beneficiários serão informados. Acompanhe as informações oficiais do Governo Federal para se manter atualizado sobre os benefícios sociais oferecidos.