Confira as informações já disponibilizadas sobre o cálculo e a isenção do pagamento

O IPVA 2024 está prestes a chegar, e com ele vêm as informações sobre as alíquotas em vigor. Em São Paulo, a taxa para automóveis mantém-se em 4% sobre o valor venal do veículo.

Vale destacar que essa alíquota é aplicada independentemente do tipo de motor ou combustível do automóvel, seja ele movido a gasolina, eletricidade, flex ou diesel.

Caminhonetes de cabine simples, ônibus e motocicletas terão uma taxa de 2%, enquanto os trânsitos terão 1,5%. Além disso, aqueles que possuem veículos destinados à locação pagarão um imposto ainda menor, equivalente a 1% do valor do veículo.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo comunicou que as diretrizes para o pagamento do IPVA 2024 seguirão as mesmas estabelecidas em 2023. Isso significa que os valores a serem pagos e critérios de cálculo permanecerão consistentes.

Para exemplificar, um veículo cujo valor venal seja de R$ 45 mil terá um IPVA total de R$ 1.800. Para os contribuintes interessados em conferir o valor exato do pagamento, a Secretaria divulgará oficialmente a tabela de valores na primeira semana de novembro.

Se você quer esclarecer diversas dúvidas relacionadas a esse processo, preparamos este texto informativo para contribuir nesse aspecto. Continue lendo para obter mais informações sobre o assunto.

Afinal, o que é IPVA?

O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é uma taxa aplicada a cada veículo motorizado. Abrange carros, motos, caminhões e diversos outros tipos de veículos terrestres.



Esse imposto é uma fonte importante de receita que contribui para o financiamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança.

É importante ressaltar que o IPVA é um imposto estadual. Dessa forma, cada unidade federativa do Brasil define suas próprias alíquotas e prazos de pagamento.

Um aspecto distintivo do imposto é a divisão equitativa de sua arrecadação. Portanto, 50% do valor recolhido é destinado ao estado e a outra metade é repassada ao município onde o veículo está registrado.

Dessa forma, o IPVA 2024 desempenha um papel fundamental na arrecadação de recursos. O imposto beneficia diretamente as localidades onde os veículos circulam, auxiliando na manutenção de infraestruturas e no desenvolvimento de políticas públicas locais.

Como fazer o cálculo?

Para calcular o IPVA 2024, é necessário atentar-se a dois fatores cruciais: a alíquota estabelecida pelo estado e as especificidades do veículo em questão. Lembre-se de que cada estado brasileiro estabelece seu próprio percentual para a cobrança desse imposto.

Em alguns estados, a alíquota do IPVA é estabelecida com base na Tabela Fipe, que serve como uma referência para preços dos veículos no mercado nacional.

Além disso, a taxa pode flutuar dependendo do tipo de veículo. Carros, motos, caminhões, ônibus e outros têm características distintas, o que implica na aplicação de diferentes taxas.

Ao calcular esse imposto do seu veículo para 2024, é necessário conhecer o valor do automóvel na Tabela Fipe e a alíquota estabelecida pelo seu estado. Com esses dados em mãos, é simples aplicar a porcentagem correspondente ao valor do veículo.

Para exemplificar, imagine que você reside na Bahia e possui um veículo no valor de R$ 50.000 conforme a Tabela Fipe. Se a alíquota estabelecida no estado for de 4%, o cálculo será 50.000 x 4%. Dessa forma, o IPVA 2024 a ser pago será de R$ 2.000.

Contudo, é importante frisar que este é um exemplo para demonstrar o método de cálculo. Para obter informações precisas e atualizadas sobre o valor de seu veículo e a alíquota vigente, a melhor fonte é o site do Detran de seu estado.

Isenção do IPVA 2024: Conheça os critérios e quem pode ser beneficiado

O reajuste no valor do IPVA muitas vezes está relacionado à valorização de veículos – sejam eles novos, seminovos ou usados. Esta valorização tem impacto direto na Tabela Fipe, que consequentemente influencia o valor final do imposto.

Entretanto, além do ano de fabricação do veículo, alguns critérios permitem a isenção do pagamento do imposto.

Dessa forma, indivíduos que sofrem de certas condições médicas podem solicitar a isenção do IPVA 2024, desde que apresentem exames e laudos que comprovem sua situação de saúde.

Contudo, é fundamental observar a lista de comorbidades estabelecida e regulamentada pelos estados a fim de garantir esse benefício. A lista de condições médicas que conferem direito à isenção é elaborada pelo Ministério da Saúde, e a regulamentação varia de estado para estado.

Algumas das condições que garantem esse benefício incluem:

Acidente Vascular Cerebral;

Doença de Parkinson;

Paraplegia;

Amputação;

Artrite reumatoide;

Autismo;

Câncer;

Deficiência mental e/ou visual;

Entre outras.

Vale observar que esses são apenas alguns exemplos. Por isso, é essencial consultar a lista completa para verificar se você se qualifica para a isenção.