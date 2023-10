Confira as ÚLTIMAS oportunidades em Concursos na Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará recebeu autorização para realizar um novo concurso que contemplará 237 vagas nas áreas Policial e Administrativa.

A carreira de escrivão terá 100 vagas, enquanto as 137 vagas restantes serão para servidores administrativos, embora as carreiras específicas ainda não tenham sido confirmadas. A data de lançamento do edital ainda não foi estabelecida pelo governo, mas a previsão é que ocorra no segundo semestre de 2023.

PC RJ

O quantitativo de vagas e os cargos a serem contemplados ainda não foram divulgados. A cerimônia de posse, realizada na Cidade da Polícia, na Zona Norte, contou com a presença do governador Cláudio Castro, responsável pela autorização do concurso.

O delegado e secretário José Renato também assegurou que recursos não serão poupados e enfatizou que agentes envolvidos em atividades criminosas serão devidamente punidos.

Ele reforçou o compromisso de não tolerar a conduta inadequada por parte dos policiais, destacando que não haverá conivência com aqueles que não honrarem sua missão.

Concurso PC PI

A Delegada-Geral da Polícia Civil do Piauí (PC PI), Lucy Keiko, anunciou no final de 2022 a preparação do rascunho do novo edital e a expectativa de realizar um concurso público em 2023. O foco principal desta seleção seria reforçar a equipe de Agentes e Escrivães.

No entanto, é fundamental salientar que a realização do concurso ainda depende de estudos de viabilidade e da aprovação do governador eleito, Rafael Fonteles.

No início de 2022, a Polícia Civil conduziu uma análise do impacto financeiro para o novo concurso PC PI, que trouxe estimativas de vagas em diversos setores do órgão. Entretanto, é relevante observar que o estudo não incluiu a carreira de Agente, abrangendo apenas os seguintes cargos: