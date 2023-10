Confira calendário, quem tem direito, valor e como sacar

O Bolsa Família em novembro de 2023, também conhecido como Auxílio Brasil 2023, será disponibilizado em breve aos beneficiários. Esse programa é uma importante ferramenta de amparo às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo o direito à alimentação, acesso à educação e à saúde. Neste artigo, vamos abordar diversos tópicos relevantes sobre o Bolsa Família 2023, como as novas regras implementadas, quem tem direito ao benefício, o valor do auxílio e orientações para sacá-lo.

Quem tem direito ao Bolsa Família 2023?

As regras para receber o Bolsa Família em 2023 seguem a mesma linha do Auxílio Brasil 2022. O benefício é destinado às famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, com uma renda por pessoa entre zero e R$ 200. Além disso, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único do Governo Federal e tenha seus dados atualizados.

Quais são as novas regras do Bolsa Família 2023?

Com o objetivo de ampliar a abrangência e efetividade do programa, foram implementadas algumas alterações nas regras do programa em 2023. Agora, o valor mínimo do benefício é de R$ 600, com um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos na família, limitado a duas crianças por família. Além disso, foi exigida a frequência escolar das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias, bem como o acompanhamento da saúde da família, incluindo a vacinação contra a COVID-19.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em novembro de 2023

O pagamento do Bolsa Família em novembro de 2023 será realizado de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira abaixo as datas de pagamento:

NIS finalizado em Data de pagamento 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 19 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 26 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Qual será o valor do Bolsa Família em novembro de 2023?



Em novembro, o valor do Bolsa Família será reduzido para as famílias inscritas no programa Vale-Gás, que é pago a cada dois meses. No entanto, as novas regras do Bolsa Família que adicionam valores ao benefício já foram implementadas, incluindo um adicional de R$ 150 para cada criança da família e a exigência de vacinação.

Como sacar o benefício em novembro de 2023?

Os beneficiários do Bolsa Família em 2023 têm diversas opções para sacar o valor do benefício. É possível utilizar o Aplicativo Caixa Tem, o novo cartão do Auxílio Brasil, o antigo cartão do Bolsa Família ou mesmo realizar o saque sem cartão, gerando o código pelo Caixa Tem. Além disso, o saque pode ser feito em qualquer agência bancária de escolha do beneficiário.

Conclusão

O Bolsa Família em novembro de 2023, agora denominado Auxílio Brasil 2023, continua sendo uma importante ferramenta de apoio às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Com as novas regras implementadas, o benefício se torna mais abrangente e oferece um valor mínimo de R$ 600, além de adicional para crianças e exigências relacionadas à frequência escolar e vacinação. O calendário de pagamento varia de acordo com o NIS do beneficiário, e o saque pode ser feito de diferentes formas. É fundamental que as famílias beneficiárias estejam atentas às informações e orientações fornecidas pelo Governo Federal para garantir o acesso ao benefício de forma correta e eficiente.