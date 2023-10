Confira como serão as provas e etapas do CONCURSO TRT 11

As inscrições do concurso TRT 11 (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região) estão abertas. Com isso, veja a seguir detalhes sobre as provas

Confira.

Etapas e provas do concurso TRT 11

O concurso TRT 11 (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região) para diversos cargos segue um processo seletivo que envolve várias etapas de avaliação. Veja mais informações sobre as etapas e os tipos de provas aplicadas:

Prova Objetiva: Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo aplicada a todos os cargos. A prova objetiva é composta por 60 questões de múltipla escolha, divididas em 30 questões de conhecimentos gerais e 30 questões de conhecimentos específicos.

Prova Discursiva: Também é eliminatória e classificatória e se aplica a todos os cargos. Nesta etapa, os candidatos devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma proposta única. O tema não está diretamente relacionado ao conteúdo programático do concurso, e o texto deve conter entre 20 e 30 linhas.

Teste de Aptidão Física (TAF): Esta fase é eliminatória e se aplica somente ao cargo de agente de polícia judicial. O TAF será realizado apenas na cidade de Manaus, Amazonas, e é destinado aos candidatos habilitados na prova Discursiva-Redação.

As provas objetivas e discursivas do concurso TRT 11 estão agendadas para 4 de fevereiro de 2024. A prova de conhecimentos gerais ocorrerá no período da manhã, e a de conhecimentos específicos à tarde. Os locais de realização das provas serão informados no edital de convocação.

Conteúdo concurso TRT 11

A prova objetiva é composta por questões de conhecimentos gerais e específicos, dependendo do cargo escolhido. A prova discursiva requer um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de interesse geral.

Os candidatos do concurso TRT 11 convocados para o TAF devem apresentar-se com roupas adequadas para atividades físicas e calçados apropriados. Além disso, devem ter um atestado médico emitido no máximo 30 dias antes da data do teste, certificando que estão aptos para realizar esforço físico.

O TAF envolverá testes específicos, como abdominais, flexões de braço, testes de corrida, entre outros, dependendo do gênero e do cargo.

Este é o processo seletivo do concurso TRT 11, que busca preencher vagas para vários cargos no tribunal.

Vagas concurso TRT 11

Veja a tabela:

CARGOS VAGAS REQUISITO Analista Judiciário -Área

Administrativa Cadastro

Reserva Diploma de curso superior,

em qualquer área de

formação, inclusive

Licenciatura Plena,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da

Educação. Analista Judiciário -Área

Judiciária 2 +

Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Direito, devidamente

registrado, fornecido por

Instituição de Ensino

Superior reconhecida pelo

Ministério da Educação. Analista Judiciário – Área

Judiciária – Especialidade

Oficial de Justiça Avaliador

Federal Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Direito, devidamente

registrado, fornecido por

Instituição de Ensino

Superior reconhecida pelo

Ministério da Educação. Analista Judiciário – Área

Administrativa –

Especialidade Contabilidade 1+

Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Contabilidade, devidamente

registrado, reconhecido pelo

Ministério da Educação, e

registro no respectivo Órgão

de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Arquitetura e

Urbanismo Cadastro

Reserva Diploma de curso superior,

em Arquitetura,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da

Educação; e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Arquivologia Cadastro

Reserva Diploma de curso superior,

em Arquivologia,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da

Educação; e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade

Biblioteconomia 1 +

Cadastro

Reserva Diploma de curso superior,

em Biblioteconomia,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da

Educação; e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Engenharia

Civil Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Engenharia Civil,

devidamente registrado,

reconhecido pelo Ministério

da Educação, e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Engenharia

Elétrica Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Engenharia Elétrica,

devidamente registrado,

reconhecido pelo Ministério

da Educação, e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Estatística Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Estatística, devidamente

registrado, reconhecido pelo

Ministério da Educação; e

registro no respectivo Órgão

de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade, Tecnologia

da Informação Cadastro

Reserva Diploma de curso superior,

em Informática ou de

qualquer outro curso

superior acrescido de curso

de Pós-Graduação na área

de Informática,

devidamente registrados e

fornecidos por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da

Educação. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Medicina do

Trabalho Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Medicina e pós-graduação

em Medicina do Trabalho,

devidamente registrados,

reconhecidos pelo

Ministério da Educação, e

registro no respectivo Órgão

de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Medicina

Psiquiatria 1+

Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Medicina e pós-graduação

em Psiquiatria, devidamente

registrados, reconhecidos

pelo Ministério da

Educação, e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Fisioterapia 1 +

Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Fisioterapia, devidamente

registrados, reconhecidos

pelo Ministério da

Educação, e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Odontologia Cadastro

Reserva Diploma de Graduação em

Odontologia, devidamente

registrados, reconhecidos

pelo Ministério da

Educação, e registro no

respectivo Órgão de Classe. Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Psicologia Cadastro

Reserva Diploma de curso superior,

em Psicologia, devidamente

registrado, fornecido por

Instituição de Ensino

Superior reconhecida pelo

Ministério da Educação; e

registro no respectivo Órgão

de Classe Analista Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Serviço Social Cadastro

Reserva Diploma de curso superior,

em Serviço Social,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da

Educação; e registro no

respectivo Órgão de Classe Técnico Judiciário -Área

Administrativa 30 +

Cadastro

Reserva Diploma de curso superior, em

qualquer área de formação,

inclusive Licenciatura Plena,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da Educação. Técnico Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade Tecnologia

da Informação 4 +

Cadastro

Reserva Diploma de curso superior, em

qualquer área de formação,

inclusive Licenciatura Plena,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da Educação,

acrescido de um curso de

programação que tenha, no

mínimo, 120 horas/aula, ou

curso técnico na área de

informática expedido por

instituição de ensino

reconhecida pelo Ministério da

Educação. Técnico Judiciário – Área

Apoio Especializado –

Especialidade

Enfermagem 1 +

Cadastro

Reserva Diploma de curso superior, em

qualquer área de formação,

inclusive Licenciatura Plena,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da Educação,

acrescido de curso técnico de

enfermagem expedido por

instituição de ensino

reconhecida pelo Ministério da

Educação; e registro no

respectivo Órgão de Classe. Técnico Judiciário – Área

Administrativa –

Especialidade Agente da

Polícia Judicial Cadastro

Reserva Diploma de curso superior, em

qualquer área de formação,

inclusive Licenciatura Plena,

devidamente registrado,

fornecido por Instituição de

Ensino Superior reconhecida

pelo Ministério da Educação e

carteira nacional de habilitação

categoria “B”ou superior.

Remunerações

O edital do concurso TRT 11 (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região) estabelece as remunerações para os cargos de Analista e Técnico do tribunal. As remunerações podem variar de acordo com a área de atuação e especialidade do cargo. Abaixo estão os valores informados no edital:

Para o cargo de Analista (ensino superior completo):

R$ 13.202,62 (incluindo a GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária) para todas as áreas e especialidades do cargo de Analista Judiciário.

R$ 15.128,00 (incluindo a GAE – Gratificação de Atividade Externa) para o cargo de Analista Judiciário na Área Judiciária com a Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Para o cargo de Técnico (ensino superior completo):

R$ 8.046,85 (incluindo a GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária) para o cargo de Técnico Judiciário na Área Administrativa.

R$ 9.220,35 (incluindo a GAS – Gratificação de Atividade de Segurança) para o cargo de Técnico Judiciário na Área Administrativa com a Especialidade Agente da Polícia Judicial.

Lembrando que esses valores podem estar sujeitos a alterações e é importante verificar o edital do concurso para informações atualizadas e detalhadas sobre remuneração e benefícios.

Fonte: Notícias Concursos