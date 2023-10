Confira datas de pagamento da APOSENTADORIA em Outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamento dos benefícios referente ao mês de outubro de 2023. De acordo com o Ministério da Previdência Social, aproximadamente 37 milhões de aposentados e pensionistas serão contemplados nos pagamentos programados para o ano.

É importante ressaltar que as datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, sendo diferenciadas para os beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles com renda mensal acima desse valor.

Como verificar a data de pagamento?

Para saber a data exata de pagamento, basta verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o número do cartão termina em 123456789-0, o dígito final é o 9.

Para os beneficiários que já possuem histórico de recebimento, as datas de pagamento seguem o padrão habitual. Confira abaixo o calendário de pagamentos do INSS para o mês de outubro:

Benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de novembro

Finais 2 e 7: 3 de novembro

Finais 3 e 8: 6 de novembro

Finais 4 e 9: 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro



Como consultar o pagamento?

Para acessar o extrato do INSS e obter informações sobre pagamentos, próximos valores e datas de pagamento, os segurados podem utilizar o aplicativo do INSS e o site Meu INSS.

Através do aplicativo e do site, os beneficiários também têm a oportunidade de acessar informações como o extrato de pagamento dos benefícios, os montantes a serem recebidos no próximo ciclo de pagamento e as datas de desembolso.

Além disso, é possível agendar ou reagendar perícias médicas e aproveitar diversos outros serviços vinculados aos benefícios da seguridade social.

Quais são os benefícios do INSS?

O INSS abrange uma variedade de benefícios importantes, além das diversas modalidades de aposentadoria. Entre eles, destacam-se:

Aposentadoria por idade: benefício destinado aos segurados que atingiram a idade mínima estabelecida por lei para se aposentar. Aposentadoria por invalidez: benefício concedido aos segurados que estão incapacitados de forma total e permanente para o trabalho. Auxílio-doença: benefício destinado aos segurados que estão temporariamente incapacitados para o trabalho devido a doença ou acidente. Auxílio-reclusão: benefício concedido aos dependentes de segurados que estão presos em regime fechado. Pensões: benefício concedido aos dependentes de segurados falecidos. Salário família: benefício destinado aos segurados de baixa renda que possuem filhos ou enteados menores de 14 anos ou inválidos. Salário maternidade: benefício concedido às seguradas que se afastam do trabalho por motivo de maternidade. Pecúlio: benefício pago aos segurados em caso de acidente de trabalho. Seguro-defeso: benefício destinado aos pescadores profissionais que exercem a atividade de forma artesanal durante o período de defeso.

Ademais, o calendário de pagamento dos benefícios do INSS é essencial para que os aposentados e pensionistas possam se programar financeiramente. Com as datas de pagamento divulgadas, fica mais fácil organizar as finanças e se preparar para receber o benefício devido.

É importante ressaltar que o INSS disponibiliza o aplicativo e o site Meu INSS, que facilitam o acesso às informações sobre pagamentos, valores e datas de pagamento. Além disso, é possível agendar perícias médicas e utilizar outros serviços disponíveis.

Os benefícios do INSS abrangem diversas modalidades, como aposentadorias, auxílios e pensões, garantindo a segurança financeira de milhões de brasileiros. É fundamental que os segurados estejam informados sobre as opções disponíveis e as regras para solicitar cada benefício.

Portanto, fique atento ao calendário de pagamento do INSS e utilize as ferramentas disponíveis para obter informações sobre o seu benefício.