Confira funcionamento, benefícios e vantagens desse novo conceito financeiro

Um banco digital é uma instituição financeira que opera exclusivamente online, oferecendo serviços como pagamentos, saques, empréstimos, transferências e investimentos por meio de um aplicativo no celular ou outros canais online.

Diferentemente dos bancos tradicionais, os bancos digitais não possuem agências físicas, o que proporciona mais praticidade e conveniência para os clientes.

Segundo o Banco Central, um banco é uma instituição financeira especializada em intermediar dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, além de custodiar esse dinheiro. Os bancos digitais seguem essa mesma definição, porém, com a diferença de que todos os serviços são prestados exclusivamente pela internet.

Essa modalidade de banco surgiu como resposta à demanda dos consumidores por soluções bancárias mais práticas, ágeis e menos burocráticas. Com a possibilidade de resolver todas as questões financeiras pelo celular, os clientes têm sua conta bancária na palma da mão e podem realizar pagamentos, transferências e aplicações de forma rápida e segura.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva publicada na Mobile Time, 56% dos brasileiros já possuem conta em bancos digitais. Esse número demonstra a relevância e o crescimento desse tipo de banco no século 21.

Como funciona um banco digital?

O funcionamento de um banco digital é baseado principalmente em um aplicativo baixado e instalado no smartphone do cliente. Embora muitos bancos digitais também ofereçam uma versão para desktop, a maioria das transações e serviços são realizados por meio do aplicativo.

No aplicativo do banco digital, o cliente pode movimentar sua conta corrente a qualquer hora e lugar. É possível fazer pagamentos, depósitos, transferências, consultar extratos, solicitar empréstimos, realizar investimentos e muito mais.

Caso precise de suporte ou atendimento, o cliente pode recorrer a canais como chat online, WhatsApp e telefone, já que não há agências físicas disponíveis.



Como abrir uma conta em um banco digital?

A abertura de uma conta em um banco digital é um processo simples e rápido, realizado totalmente pela internet. Os passos geralmente envolvem:

Baixar e instalar o aplicativo do banco digital no smartphone. Solicitar a abertura da conta e enviar a documentação exigida, que normalmente inclui um documento de identidade e uma selfie. Aguardar a análise da instituição financeira para liberação da conta. Fazer um depósito para a ativação da conta, quando necessário, e começar a utilizar o banco digital por meio do aplicativo.

Esse processo de abertura de conta online é mais prático e ágil se comparado ao processo de abertura de conta em um banco tradicional, que geralmente envolve a ida até uma agência física e a apresentação de documentos físicos.

Como depositar dinheiro em um banco digital?

Diferentemente dos bancos tradicionais, nos quais é possível depositar dinheiro por meio de envelopes em caixas eletrônicos ou diretamente no caixa, os bancos digitais não oferecem essa opção. No entanto, existem outras formas de depositar dinheiro em um banco digital.

Uma das formas mais comuns é realizar transferências para a conta digital por meio de portabilidade de salário ou utilizando serviços como Pix, DOC ou TED. Essas transferências podem ser feitas de outras contas bancárias para a conta digital do banco digital.

Outra opção é emitir um boleto bancário e efetuar o pagamento dentro do prazo de vencimento. Em muitos casos, essa opção é gratuita e permite que o cliente deposite dinheiro em sua conta digital.

Quais as vantagens de um banco digital?

Os bancos digitais têm se popularizado devido às inúmeras vantagens oferecidas aos clientes. Algumas das principais vantagens são:

Movimentação da conta bancária pelo celular, a qualquer hora e lugar.

Isenção de tarifas de manutenção e outras taxas cobradas pelos bancos tradicionais.

Maior praticidade e comodidade para resolver questões bancárias sem a necessidade de ir a uma agência física.

Linguagem mais acessível e maior transparência nos produtos oferecidos e tarifas cobradas.

Acesso a serviços como empréstimos e investimentos diretamente pelo aplicativo.

Atendimento online simplificado para dúvidas e solicitações.

Essas vantagens têm atraído cada vez mais clientes para os bancos digitais, que buscam uma experiência financeira mais ágil e descomplicada.

Qual é o melhor banco digital?

A escolha do melhor banco digital depende das necessidades e preferências de cada cliente. Alguns critérios que podem ser considerados na escolha são:

Isenção de cobrança da taxa de manutenção, transferências e emissão de boletos.

Abertura simplificada e 100% online da conta, incluindo o envio de documentação e autenticação.

Possibilidade de ter um cartão de débito e um cartão de crédito.

Consulta simplificada e sem custo do extrato bancário.

Possibilidade de usar um cartão virtual para compras online.

Transferências gratuitas e ilimitadas via Pix e DOC/TED.

Acesso a investimentos como CDBs (Certificados de Depósito Bancário).

Facilidade na obtenção de empréstimos pessoais.

A escolha do melhor banco digital deve considerar esses critérios, levando em conta as necessidades e preferências individuais de cada cliente.

Ademais, os bancos digitais estão revolucionando o sistema financeiro, oferecendo praticidade, agilidade e economia para os clientes. Com a possibilidade de resolver todas as questões bancárias pelo celular, sem a necessidade de enfrentar filas e burocracia, os clientes têm mais controle sobre suas finanças e podem aproveitar os diversos serviços oferecidos pelos bancos digitais.

A abertura de conta em um banco digital é simples e rápida, realizada totalmente pela internet. Os clientes podem movimentar suas contas a qualquer hora e lugar, realizar pagamentos, transferências, consultar extratos e até mesmo investir, tudo por meio do aplicativo do banco digital.

As vantagens dos bancos digitais, como isenção de tarifas, praticidade e comodidade, têm atraído cada vez mais clientes, e a pesquisa do Instituto Locomotiva demonstra a crescente popularidade dos bancos digitais no Brasil.

Portanto, os bancos digitais representam uma evolução no sistema bancário, oferecendo soluções inovadoras e práticas para os consumidores. Ao optar por um banco digital, os clientes podem desfrutar de uma experiência financeira moderna e simplificada, com todos os serviços necessários na palma da mão.