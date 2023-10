O Bolsa Família, um dos programas sociais mais importantes do Brasil, desempenha um papel fundamental na garantia do sustento de milhões de famílias em todo o país.

BOLSA FAMÍLIA: confira informações importantes para quem recebe o benefício ainda neste ano

A cada mês, os beneficiários aguardam ansiosamente pelo calendário de pagamento, que define as datas em que terão acesso aos recursos necessários para suprir suas necessidades básicas.

Calendário de novembro do Bolsa Família

Para os beneficiários do Bolsa Família, é crucial estar atento às datas de pagamento, e essas datas são determinadas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada família. Abaixo, você encontrará o calendário de pagamento para novembro de 2023:

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 20 de novembro

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 27 de novembro

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

De modo geral, essas datas são cruciais para que as famílias beneficiárias possam se organizar e garantir o acesso aos recursos no momento certo.

Valores atualizados do Bolsa Família em 2023

Uma das informações mais aguardadas pelos beneficiários do Bolsa Família é o valor dos benefícios. Em 2023, o programa passou por ajustes e teve seus valores atualizados. A seguir, detalhamos os valores:



Pagamento mínimo de R$ 600

Em 2023, o valor mínimo garantido pelo Bolsa Família é de R$ 600. Isso significa que, mesmo que a família seja composta por um número menor de membros, o benefício não será inferior a essa quantia.

Adicional de R$ 150 por criança de até sete anos

Além do valor base, o programa oferece um adicional de R$ 150 por cada criança com até sete anos de idade. Isso reconhece a importância de apoiar as famílias na criação e educação das crianças mais jovens.

Adicional de R$ 50 por indivíduo de 7 a 18 anos, gestante ou bebê de até 7 meses

Além do adicional para as crianças menores de sete anos, o Bolsa Família também oferece um acréscimo de R$ 50 por cada membro da família que tenha idade entre 7 e 18 anos incompletos, gestantes ou bebês com até 7 meses de idade.

Em suma, esses ajustes nos valores do Bolsa Família visam garantir um suporte financeiro adequado às famílias em situação de vulnerabilidade. O valor médio do benefício em junho de 2023 foi de R$ 705, um aumento em relação ao valor médio base de R$ 672 em maio de 2023.

Certamente, as atualizações nos valores do programa refletem o compromisso do governo em fornecer um suporte financeiro adequado às famílias que dependem do Bolsa Família para garantir seu sustento.

Contudo, é importante que os beneficiários estejam bem informados sobre as mudanças no programa e as datas de pagamento para garantir que possam utilizar esses recursos de maneira eficaz em suas vidas.

Tenha cuidado com golpes que envolvam o Bolsa Família

Certifique-se de que todas as informações relacionadas ao Bolsa Família vêm de fontes oficiais do governo. Evite responder a mensagens, ligações ou e-mails de pessoas desconhecidas que afirmam ser do programa.

Nunca pague por serviços e tenha cuidado com informações compartilhadas

O processo de inscrição e manutenção no Bolsa Família é gratuito. Sendo assim, não pague por nenhum modelo de serviço de terceiros que prometa facilitar sua participação no programa.

Se você tiver dúvidas ou estiver preocupado com sua participação no Bolsa Família, entre em contato com um agente de assistência social local ou procure um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para obter orientação.

Por fim, não compartilhe informações pessoais, como números de documentos, senhas ou informações bancárias com estranhos. De modo geral, golpistas podem usar essas informações para cometer fraudes.