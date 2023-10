O cadastramento para o Bolsa Família no mês de outubro já está disponível e agora se tornou ainda mais fácil, pois pode ser realizado totalmente online. Confira pontos importantes sobre o CadÚnico!

CadÚnico: confira informações importantes sobre o cadastramento para o Bolsa Família

Este benefício, que visa auxiliar famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, oferece um valor de R$ 600. Para acessá-lo, é necessário passar pelo Cadastro Único (CadÚnico), um sistema do Governo Federal que reúne informações de pessoas de baixa renda, permitindo o acesso a diversos programas sociais. Saiba como realizar o cadastramento online para o Bolsa Família e quais documentos são necessários.

Cadastro Único: o caminho de acesso ao Bolsa Família

Antes de tudo, é importante destacar que a porta de entrada para o Bolsa Família é o Cadastro Único (CadÚnico).

Esse sistema é responsável por consolidar dados da população de baixa renda, concedendo o direito de acessar uma série de programas e benefícios sociais. Portanto, se deseja se inscrever no CadÚnico para receber o Bolsa Família, é importante conhecer os critérios de renda estabelecidos.

Critérios de renda: Quem pode se cadastrar?

A família que deseja se inscrever no CadÚnico para receber o Bolsa Família deve apresentar uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, o que corresponde a R$ 660,00, ou uma renda familiar de até três salários mínimos, o equivalente a R$ 3.960,00.

Passos para o cadastramento online



Desse modo, se o seu grupo familiar se enquadra nos critérios de renda mencionados acima, você pode iniciar o processo de cadastramento online para o Bolsa Família.

Acesse o site ou o aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico)

Em 2022, o Governo Federal lançou o site e o aplicativo do Cadastro Único, que otimizaram vários serviços, incluindo o pré-cadastro para o Bolsa Família. Dessa forma, é possível iniciar o processo online por meio dessas plataformas.

Realize o pré-cadastro

O pré-cadastro é a primeira etapa do processo e pode ser feito pela internet. No entanto, é importante saber que, mesmo iniciando online, será necessário comparecer presencialmente ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade para concluir o cadastramento.

Escolha um responsável familiar

Durante o pré-cadastro online, é fundamental escolher uma pessoa da família com mais de 16 anos de idade para ser responsável pelo preenchimento das informações. Geralmente, dá-se preferência às mulheres como responsáveis.

Documentação necessária

O responsável pela família deve apresentar o CPF ou Título de Eleitor. No entanto, é importante ressaltar que no caso de responsáveis por famílias indígenas e quilombolas, outros documentos podem ser aceitos, não sendo necessário o CPF ou o Título de Eleitor. Além disso, é essencial apresentar pelo menos um dos documentos a seguir de todos os membros da família durante a atualização cadastral:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Conta de consumo.

Certamente, o cadastramento para o Bolsa Família se tornou mais acessível com a opção de pré-cadastro online. Sendo assim, mantenha em dia suas informações.

Um importante cadastro para quem precisa de programas de assistência social

Certifique-se de atender aos critérios de renda estabelecidos, escolha um responsável familiar e reúna a documentação necessária para garantir o acesso a esse importante benefício social.

Lembre-se de que o Cadastro Único é a porta de entrada não apenas para o Bolsa Família, mas também para diversos outros programas de assistência do governo. Portanto, aproveite essa facilidade e garanta o acesso aos recursos que podem fazer a diferença na vida da sua família. Contudo, tenha cuidado com golpes que envolvem o programa e outros benefícios sociais vigentes no momento atual.