Confira informações sobre o abono natalino em 2023

O Bolsa Família foi criado no ano de 2003 e passou por inúmeras alterações desde então. A princípio, o objetivo principal do programa de transferência de renda do Governo Federal é o de oferecer um suporte financeiro às famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, ou seja, de vulnerabilidade social.

Todavia, em momentos de extrema dificuldade econômica, o governo brasileiro não mediu esforços para a criação e implementação de programas sociais que possam ajudar essas famílias em uma situação desfavorável. É a Caixa Econômica Federal quem administra os recursos do Bolsa Família e os depósitos do benefício mensal.

Ademais, as famílias que participam do programa social estão registradas no Cadastro Único (CadÚnico) e recebem do Governo Federal uma assistência financeira mensal, além de saúde e educação. Agora, os beneficiários do Bolsa Família estão ansiosos, esperando pelo recebimento do abono natalino de 2023.

De fato, as famílias participantes do programa social esperam pelo abono natalino do Bolsa Família para este ano. É uma ótima notícia para quem está registrado, visto que garante mais um benefício em 2023. O Governo Federal já confirmou que deverá oferecer à população em vulnerabilidade social mais essa parcela extra.

Abono natalino do Bolsa Família

Em síntese, é preciso mencionar que o abono natalino do Bolsa Família é uma solicitação antiga dos beneficiários do programa social de transferência de renda. Espera-se que em 2023, mais de 695 mil inscritos estejam aptos a receber os valores extras este ano. Sendo assim, a expectativa das famílias é grande.

De acordo com o Governo Federal, o abono natalino para o ano de 2023 será de R$64. A estimativa é a de que mais de 695.418 núcleos familiares recebam o benefício extra. A previsão é de que a parcela adicional seja paga até dezembro deste ano. Normalmente os benefícios são pagos nos últimos dez dias úteis do mês.

Aliás, deve-se observar que as datas dos depósitos feitos nas contas da Caixa Econômica Federal dos beneficiários do Bolsa Família levam em consideração o Número de Inscrição Social (NIS), de cada núcleo familiar. Portanto, quem está inscrito no programa social deve ficar de olho no calendário deste mês de outubro.



Calendário de pagamentos do Bolsa Famíla de Outubro

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Benefícios do Bolsa Família

O programa social Bolsa Família inclui diversos tipos de benefícios para os seus participantes. Podemos destacar o Benefício de Renda de Cidadania (BRC) que paga cerca de R$142 por pessoa do núcleo familiar. Além deste, há o Benefício Complementar (BCO), que garante o total de R$600 para toda a família inscrita.

O Governo Federal também instituiu o Benefício Primeira Infância, com um valor extra de R$150 para crianças de zero a sete anos incompletos. Há o Benefício Variável Familiar (BVF), um acréscimo de cerca de R$50 para núcleos familiares com gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.Podemos c

itar também o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) com R$50 extra para membros da família com até sete meses de idade incompletos. Neste caso, os depósitos começaram em setembro. Há o Benefício Extraordinário de Transição (BET), que garante o recebimento superior ao do Auxílio Brasil, do governo anterior.

Critérios para receber os benefícios

Os núcleos familiares que desejam participar do programa social Bolsa Família devem observar os critérios para receber os benefícios do Governo Federal. Para se qualificar, deve-se atender a requisitos relativos à saúde e educação, como, por exemplo, a apresentação da frequência escolar de crianças e adolescentes.

Dessa maneria, o núcleo familiar também deve atender aos requisitos relacionados ao acompanhamento pré-natal das mulheres gestantes. Deve-se também realizar a verificação do estado nutricional das crianças membros da família, e ainda a adesão no calendário nacional de vacinação, para receber então os benefícios do Bolsa Família.

Em conclusão, o programa social Bolsa Famíla, se apresenta como um benefício direcionado ás famílas brasileiras em condições desfavoráveis. Os valores depositdados tods os meses garantem à população em situação de pobreza e de extrema pobreza, um auxílio importante, garantindo uma maior segurança financeira em momentos de dificuldade.