confira mais de 150 vagas em empresas de tecnologia e startups no Brasil

Com um foco diversificado em áreas como educação, tecnologia financeira, gestão empresarial, consultoria estratégica e recursos humanos, essas empresas estão buscando talentos para se juntar às suas equipes.

DOT Digital Group: uma líder em educação corporativa digital

O DOT Digital Group, líder nacional em educação corporativa digital, está com 32 vagas abertas. Com sede em Florianópolis e um modelo de trabalho flexível chamado “anywhere office,” essa empresa oferece a possibilidade de os candidatos trabalharem de qualquer lugar do Brasil.

Em resumo, as vagas são variadas, abrangendo funções como fornecedor conteudista, monitor para operações EaD, ator e coordenador Martech.

De forma sucinta, os benefícios oferecidos incluem vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro de vida, auxílio home office, auxílio creche, plano de saúde, convênio odontológico, Gympass, convênio farmácia, licença maternidade e paternidade estendidas, horário flexível, crescimento e desenvolvimento contínuos, entre outros.

Contudo, é importante ressaltar que o DOT não utiliza o WhatsApp para contratações, e todo o processo de recrutamento e seleção é conduzido pela plataforma Plooral. Para conferir todas as vagas disponíveis, acesse: DOT Digital Group – Vagas.

Grafeno: uma TechFin em crescimento



A Grafeno, uma empresa de tecnologia financeira, expandiu sua equipe ao longo de 2022 e agora conta com mais de 200 colaboradores. A empresa está com vagas abertas, tanto híbridas quanto remotas, em áreas como tecnologia, operações e produtos.

Além disso, os benefícios oferecidos incluem plano de saúde e odontológico, horário flexível, universidade corporativa, um dia de folga por ano, cartão de benefícios flexível e acesso à plataforma Vittude para bem-estar psicológico. Se você está interessado em fazer parte da equipe da Grafeno, verifique as vagas disponíveis no site da empresa.

Omie: plataforma de gestão em nuvem

A Omie, uma plataforma de gestão (ERP) em nuvem, está com 41 vagas abertas em diversas áreas, incluindo tecnologia, marketing, comercial, experiência do cliente e financeiro.

Ademais, a empresa também possui bancos de talentos dedicados à diversidade, pessoas negras, PCDs e LGBTQIAP+. As posições oferecem flexibilidade de trabalho, com opções remotas, híbridas e presenciais em diversas cidades do Brasil.

Os benefícios variam de acordo com a localização, incluindo vale-refeição, vale-transporte e, para as posições na franqueadora, assistência médica e odontológica, auxílio creche, Vittude, Gympass, TotalPass, seguro de vida e auxílio farmácia. Para conferir as vagas disponíveis na Omie, acesse aqui.

SIS Innov & Tech: empresa especializada em consultoria estratégica em inovação

A SIS Innov & Tech, uma empresa de consultoria estratégica em inovação e transformação digital, está recrutando para 45 vagas nas áreas de TI (Fullstack, Mainframe) e Agilidade (PO). As posições são para trabalho remoto e híbrido em todo o Brasil.

Em resumo, a empresa oferece benefícios flexíveis, incluindo auxílio home office, auxílio creche, descontos em medicamentos, acolhimento psicológico e Quick Massage. Se você deseja se candidatar a uma vaga na SIS Innov & Tech, acesse o LinkedIn da empresa.

Sólides: tecnologia para gestão de pessoas

A Sólides, líder no Brasil em tecnologia para gestão de pessoas de pequenas e médias empresas (PMEs), está em pleno crescimento e inovação. Desse modo, com 35 vagas disponíveis, a empresa oferece soluções inovadoras que auxiliam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos.

Assim, os benefícios incluem plano de saúde e odontológico, day off no mês de aniversário, cartão de benefícios flexível e acesso a plataformas como Gympass, Queima Diária (exercícios online), Psicologia Viva (terapia online) e Qualifica (cursos online). Para verificar as vagas disponíveis na Sólides, visite o site da empresa.