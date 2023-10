O mês de novembro se aproxima, e com ele vêm diversas notícias sobre os benefícios do Governo Federal, incluindo o Auxílio Gás. Uma vez que muitos brasileiros aguardam ansiosamente esses repasses, que podem ultrapassar os R$ 600. Confira todos os detalhes e as datas de pagamento.

Auxílio Gás: confira novas e relevantes informações sobre o benefício do governo

Para começar, é importante mencionar que o Auxílio Gás não será pago em novembro, e há uma razão para isso. Esse recurso é concedido bimestralmente, ou seja, a cada dois meses.

Portanto, nos meses ímpares, os brasileiros não receberão o benefício. Isso porque no mês de outubro, o benefício foi pago. Agora, os beneficiários terão que esperar até dezembro para receber o Auxílio Gás, e o próximo pagamento ocorrerá somente em fevereiro de 2024.

Contudo, uma mudança importante a ser observada é o valor do benefício, que diminuirá para R$ 106. Isso, no entanto, é uma notícia positiva, pois indica que o preço médio do gás de cozinha está em declínio.

Evolução do Auxílio Gás

Quando o Auxílio Gás foi introduzido, o preço do botijão de 13kg estava acima de R$ 120 em alguns estados brasileiros. Portanto, a redução para R$ 106 é um alívio para muitos brasileiros.

Sobre o Bolsa Família

Em relação ao Bolsa Família, os repasses estão confirmados. Desse modo, o valor base é de R$ 600. Contudo, é importante mencionar que existem adicionais que podem elevar esse montante a até R$ 500, dependendo do grupo familiar.



Datas de pagamento: fique atento

É fundamental ficar atento às datas de pagamento dos benefícios para evitar atrasos e garantir que você receba o valor no momento certo. Abaixo, apresentamos o cronograma de pagamentos para novembro:

Cronograma de pagamentos para novembro

De forma geral, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás – no mês em que este pagamento ocorrer – começam juntos e são baseados no número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Contudo, os repasses ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês, mas, em novembro, eles serão efetuados a partir do dia 17, continuando até o dia 30.

Para aqueles que normalmente recebem na segunda-feira, existe a possibilidade de antecipar o pagamento para o sábado anterior, tornando o processo mais conveniente. Dessa forma, o valor é depositado automaticamente na conta do Caixa Tem e pode ser transferido para outra conta através da Chave Pix ou por outros meios disponíveis no aplicativo.

Datas

Aqui estão as datas de pagamento do Bolsa Família de acordo com o número final do NIS:

Número final do NIS: 1 – Data oficial prevista para o pagamento: 17 de novembro

Número final do NIS: 2 – Data oficial prevista para o pagamento: 20 de novembro

Número final do NIS: 3 – Data oficial prevista para o pagamento: 21 de novembro

Número final do NIS: 4 – Data oficial prevista para o pagamento: 22 de novembro

Número final do NIS: 5 – Data oficial prevista para o pagamento: 23 de novembro

Número final do NIS: 6 – Data oficial prevista para o pagamento: 24 de novembro

Número final do NIS: 7 – Data oficial prevista para o pagamento: 27 de novembro

Número final do NIS: 8 – Data oficial prevista para o pagamento: 28 de novembro

Número final do NIS: 9 – Data oficial prevista para o pagamento: 29 de novembro

Número final do NIS: 0 – Data oficial prevista para o pagamento: 30 de novembro

Essas são as datas oficiais dos repasses para o mês de novembro, portanto, são referentes ao programa Bolsa Família. Sendo assim, fique atento a essas datas para garantir que você receba seu benefício no tempo certo.

Dessa forma, acompanhe as atualizações do governo e esteja preparado para receber o auxílio que é importante para muitos brasileiros. Além disso, tenha cuidado com golpes que objeivam enganar o cidadão para a obtenção de dados sensíveis.