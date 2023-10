O mês de outubro chegou, e com ele a expectativa do pagamento do Auxílio-Gás para as famílias de baixa renda que dependem desse importante programa do governo federal.

AUXÍLIO-GÁS: confira novidades e informações atualizadas sobre o benefício

Entenda em detalhes o Auxílio-Gás, saiba como funciona o programa, quem pode recebê-lo e as datas de pagamento para outubro.

O que é o Auxílio-Gás?

O Auxílio Gás é um programa do governo federal que tem como principal objetivo auxiliar as famílias de baixa renda na aquisição do botijão de gás de cozinha de 13kg. Desse modo, o valor do benefício é calculado com base na média nacional do preço do botijão, conforme pesquisado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Pagamentos anteriores e expectativas para outubro

Conforme informações oficiais, no mês de agosto, o programa beneficiou mais de 5,6 milhões de famílias, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Na ocasião, o valor pago foi de R$ 108, correspondente ao preço integral médio do botijão de gás de 13kg em todo o país. Entretanto, para este mês de outubro, existe a expectativa de que o valor seja um pouco menor. A confirmação deve ocorrer ainda esta semana.

Calendário de pagamentos



Você também pode gostar:

Seguindo as regras estabelecidas para o programa, os pagamentos do Auxílio-Gás ocorrem a cada dois meses. O último pagamento foi feito em agosto, portanto, o próximo está previsto para este mês de outubro.

Contudo, vale destacar que o número de famílias contempladas reduziu consideravelmente de 2022 para este ano, com 5,9 milhões de famílias em dezembro passado, e 5,6 milhões em agosto deste ano. Dessa forma, o cronograma de pagamentos segue a ordem do último número do Número de Identificação Social (NIS), acompanhando o calendário do Bolsa Família.

Requisitos para receber o Auxílio-Gás

Para ser elegível ao Auxílio-Gás, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter uma renda mensal total que não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa, considerando os recursos provenientes de programas sociais.

Ter na composição familiar um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), independentemente de estar ou não inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

O benefício é destinado especialmente a mulheres vítimas de violência doméstica e a outros grupos mais vulneráveis. A seleção das famílias que receberão o benefício é realizada automaticamente a cada dois meses.

Como realizar a inscrição no Auxílio-Gás?

Para se inscrever no programa, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a outra unidade de atendimento em seu município. Caso sua inscrição esteja regular, o pagamento será feito por meio do Caixa Tem, facilitando o acesso ao benefício.

Calendário de pagamentos para outubro

Os pagamentos do Auxílio-Gás para o mês de outubro estão programados para ocorrer junto com o calendário do Bolsa Família. Confira as datas de acordo com o último número do NIS:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Tenha cuidado com golpes

Certamente, o Auxílio-Gás continua a ser uma importante iniciativa do governo federal para ajudar as famílias de baixa renda a garantir o acesso ao gás de cozinha. De modo geral, é importante que tenha cuidado com diversas modalidades de golpes envolvendo benefícios sociais.

Sendo assim, não transmita dados sensíveis para terceiros e nem clique em links recebidos de fontes duvidosas. Portanto, consulte os canais oficiais do Governo Federal sobre o benefício. Além disso, mantenha o seu CadÚnico atualizado para garantir a elegibilidade dos benefícios sociais vigentes no momento atual.