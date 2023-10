confira o calendário completo e os critérios de recebimento do abono

O Pis 2023 é um benefício importante para milhares de trabalhadores em todo o país. O calendário desse ano já está em vigor, com os pagamentos iniciando em fevereiro e se estendendo até 28 de dezembro. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos responder às principais dúvidas sobre o Pis 2023 e fornecer todas as informações necessárias para que você não perca os prazos e possa receber o seu benefício.

Quem tem direito ao Pis 2023?

Para ter direito ao Pis 2023, é preciso atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. São eles:

Ter recebido até 2 salários mínimos de remuneração de empresas privadas em 2021.

Ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2021, consecutivos ou não.

Estar cadastrado no Pis há pelo menos 5 anos.

Ter os dados informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) ou no e-Social em 2021.

Se você se enquadra nessas condições, poderá receber o Pis 2023 e garantir um dinheiro extra no seu orçamento.

Qual o valor do Pis em 2023?

O valor máximo a ser recebido a título de Pis em 2023 é de R$1.320,00, equivalente a um salário mínimo. No entanto, esse valor integral é destinado apenas aos trabalhadores que mantiveram vínculo empregatício com carteira assinada durante todos os 12 meses de 2021.

Para aqueles que trabalharam por um período menor em 2021, o valor será proporcional aos meses trabalhados. Veja a tabela abaixo:

Meses trabalhados Valor do Pis 1 mês R$108,50 2 meses R$217,00 3 meses R$325,50 4 meses R$434,00 5 meses R$542,50 6 meses R$651,00 7 meses R$759,50 8 meses R$868,00 9 meses R$976,50 10 meses R$1.085,00 11 meses R$1.193,50 12 meses R$1.320,00



Lembre-se de que o valor do Pis é calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado, então quanto mais meses você trabalhou em 2021, maior será o valor do benefício.

Quando começou o pagamento do Pis 2023?

O calendário de pagamento do Pis 2023 começou em fevereiro de 2023. O cronograma segue a ordem do mês de nascimento do trabalhador. Por exemplo, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro receberam a partir do dia 15 de fevereiro e poderão sacar o benefício até o dia 28 de dezembro de 2023.

Confira as datas de pagamento de acordo com os meses de nascimento dos beneficiários:

Janeiro e fevereiro: de 15/2/2023 a 28/12/2023.

Março e abril: de 15/3/2023 a 28/12/2023.

Maio e junho: de 17/4/2023 a 28/12/2023.

Julho e agosto: de 15/5/2023 a 28/12/2023.

Setembro e outubro: de 15/6/2023 a 28/12/2023.

Novembro e dezembro: de 17/7/2023 a 28/12/2023.

É importante ficar atento a essas datas para não perder o prazo de saque e garantir o recebimento do seu benefício.

Como saber se tenho direito ao Pis 2023?

Caso você ainda tenha dúvidas sobre o direito ao Pis 2023, existem vários canais de comunicação disponíveis para consulta. Você pode entrar em contato através do telefone 158, que é a Central Alô Trabalhador, acessar o portal do Governo Federal ou utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS.

Esses canais são ótimas ferramentas para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter em relação ao Pis 2023 e garantir que você esteja apto a receber o benefício.

Critérios

O Pis 2023 é um importante benefício para os trabalhadores brasileiros. Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pelo governo. O valor do Pis varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021, sendo que o valor máximo é de R$1.320,00 para aqueles que trabalharam durante os 12 meses do ano. O calendário de pagamento já está em vigor, e é importante ficar atento às datas para não perder o prazo de saque.

Caso você ainda tenha dúvidas sobre o Pis 2023, utilize os canais de comunicação disponíveis para obter mais informações e garantir que você esteja apto a receber o benefício.

Aproveite o Pis 2023 e utilize esse dinheiro extra para pagar contas, investir ou realizar alguma conquista pessoal. Lembre-se de que o Pis é um direito seu e que deve ser utilizado da melhor forma possível.