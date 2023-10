Confira o GoPIX, novo golpe vinculado ao aplicativo de mensagens

O Whatsapp é um dos maiores aplicativos de mensagens do mercado, com milhões de usuários em todo o mundo. A princípio, a plataforma conquistou um grande espaço, sendo utilizado no mundo corporativo e para questões pessoais. O problema é que com todo esse sucesso, criminosos utilizam o mensageiro em golpes.

Todavia, atualmente estamos em uma era digital sem precedentes. Neste cenário, as transações financeiras online se tornaram bastante comuns. As fraudes e golpes envolvendo a tecnologia seguiram pelo mesmo caminho, o que é bastante preocupante. Recentemente descobriram um novo golpe, o GoPIX.

Desse modo, é importante observar que o GoPIX utiliza o Whatsapp Web e sua boa reputação, para enganar seus usuários, o que pode trazer inúmeros prejuízos financeiros, visto que ele também utiliza o PIX para levar o dinheiro de suas vítimas. Essa é uma técnica bastante ardilosa descoberta no fim do ano de 2022.

Analogamente, os cibercriminosos se aproveitam que o Whatsapp Web é uma plataforma de mensagens bastante conhecida e distribuem links falsos, cheios do chamado malware, que é um software desenvolvido para causar danos no computador. Os usuários clicam nesses links e vão para uma página.

Golpe no Whatsapp Web

Ademais, quando a vítima entra no site, é solicitado que ela faça o download de um arquivo, que é considerado malicioso. Ele pode estar tanto em formato zip, quanto em um formato de um pacote instalador. A empresa de segurança Kaspersky já alertou os usuários do Whatsapp Web espalhados pelo mundo sobre o novo golpe.

De acordo com a empresa, o GoPIX se parece com outras abordagens e ameaças. As vítimas acabam sendo enganadas rapidamente, no momento em que digitam Whatsapp Web em buscadores da internet, como o Google, por exemplo. Dessa forma, o golpe acaba passando despercebido por alguns sistemas de segurança.

A ação dos cibercriminosos faz com que as transações financeiras feitas através do internet banking sejam interceptadas. O GoPIX atua diretamente nesta situação, na transferência de valores utilizando a tecnologia. Quando a vítima utiliza o PIX seu dinheiro é desviado diretamente para as contas bancárias dos criminosos.



Medidas de proteção

Os usuários do Whatsapp Web que desejam se proteger devem, primeiramente, utilizar o aplicativo de mensagens através de seu endereço oficial na internet. Dessa forma, é Importante mencionar que essa versão do mensageiro não precisa de nenhum download para que os usuários possam usufruir da plataforma da Meta.

Para utilizar o Whatsapp Web, o usuário deve, primeiramente, escanear seu QR Code, exibido na tela de seu computador. Ele terá então o acesso ao aplicativo em seu navegador de preferência. O mensageiro funciona no Firefox, Google Chrome e Edge. Neste caso, a segurança é essencial, principalmente neste mundo tão conectado.

O indicado é que a pessoa adote práticas seguras de navegação, e que saiba quais são os riscos para que possa usufruir da tecnologia com uma maior segurança e privacidade. No caso de transações financeiras online, é importante que haja uma maior segurança e que haja realmente uma proteção, para evitar quaisquer prejuízos.

O GoPIX se infiltra no Whatsapp utilizando links falsos. No momento em que as vítimas baixam o malware, suas transações financeiras são então redirecionadas para os endereços dos cibercriminosos, a vítima então perde um bocado de dinheiro. Nesse sentido, a infecção por um malware compromete toda a plataforma.

Como se proteger

Os usuários do Whatsapp Web que desejam se proteger, devem, primeiramente, desconfiar de downloads suspeitos. Como o aplicativo não requer nenhum download adicional, se houver uma solicitação nesse sentido, o usuário deve desconfiar na mesma hora e não baixar nenhum arquivo tido como suspeito.

Como falado anteriormente, o usuário da plataforma de mensagens deve acessar o Whatsapp Web a partir do site oficial do aplicativo. Não se deve confiar em links enviados por terceiros, ou até mesmo por sites de busca como o Google. Proteger suas informações pessoais e profissionais é essencial para garantir uma segurança.

Em conclusão, se a pessoa receber uma solicitação urgente, ela deve redobrar a sua atenção. Os cibercriminosos em algumas situações criam um senso de urgência, se algo parecer não ser verdade, é possível que não seja. Infelizmente no mundo virtual é possível cair em uma armadilha, por isso, toda atenção é pouca.