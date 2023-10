Confira o passo a passo do procedimento feito pela internet

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem buscado constantemente maneiras de simplificar os procedimentos e reduzir as filas de espera por benefícios. Uma das medidas adotadas recentemente é a Perícia Médica Online, que permite que o segurado solicite o benefício por incapacidade temporária de forma remota, sem a necessidade de comparecer pessoalmente a uma agência do INSS.

Essa iniciativa visa trazer mais agilidade e comodidade aos beneficiários, além de diminuir a demanda nas agências físicas.

Acesso Simplificado à Perícia Médica Online

Anteriormente, era necessário possuir uma conta gov.br de nível bronze, prata ou ouro para ter acesso ao requerimento da Perícia Médica Online. No entanto, o INSS simplificou o processo e agora qualquer segurado pode solicitar a perícia sem a necessidade de possuir uma conta específica.

Isso significa que o beneficiário pode procurar uma agência do INSS para realizar o requerimento, e o servidor do Instituto terá acesso ao sistema para dar prosseguimento ao processo. Essa medida é especialmente benéfica para aqueles que não possuem celular, acesso à internet ou encontram dificuldades na utilização dos serviços online.

O servidor do INSS poderá cadastrar o atestado médico sem a necessidade de o cidadão possuir um dispositivo móvel, facilitando o requerimento para um número maior de pessoas. No entanto, é importante ressaltar que o INSS poderá suspender o acesso simplificado caso sejam identificadas ações que prejudiquem o segurado.

Portanto, é fundamental seguir as orientações e utilizar o serviço de forma responsável.

Conheça o Atestmed: Agilidade na Análise Documental

Como parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, o INSS lançou o serviço Atestmed. Essa modalidade de perícia documental é voltada para aqueles que estão solicitando o benefício por incapacidade temporária, conhecido anteriormente como auxílio-doença.



O Atestmed permite que o segurado envie um atestado médico ou odontológico emitido dentro do prazo de 90 dias. Os servidores do INSS então analisam a documentação e emitem um parecer sobre o pedido. Essa modalidade de perícia online agiliza o processo e evita a necessidade de agendamento e comparecimento presencial do beneficiário.

Requisitos para Solicitar o Auxílio-Doença

Para solicitar o auxílio-doença, é necessário atender a alguns requisitos básicos estabelecidos pelo INSS. Confira abaixo:

Ter um mínimo de 12 contribuições previdenciárias realizadas antes do mês de afastamento; Possuir a qualidade de segurado, ou seja, estar na condição de empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial ou facultativo; Apresentar um atestado médico que comprove a necessidade de afastamento do trabalho por mais de 15 dias.

É importante ressaltar que esses requisitos são fundamentais para que o segurado tenha direito ao auxílio-doença. Caso não se enquadre em algum deles, é recomendado buscar orientação junto ao INSS para avaliar outras possibilidades de benefícios previdenciários.

Como Solicitar a Perícia Médica Online

O processo de solicitação da Perícia Médica Online é simples e pode ser realizado pelo site ou aplicativo “Meu INSS”. Siga os passos abaixo para fazer o requerimento:

Acesse o Meu INSS pelo site ou aplicativo (disponível para Android e iOS). Não é necessário fazer login para realizar o requerimento; Na página inicial, selecione a opção “Pedir benefício por incapacidade”; Preencha os campos com seu nome, CPF e data de nascimento; Marque a opção “Não sou um robô”; Selecione a opção “Benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença)” e leia as informações apresentadas. Em seguida, clique em “Ciente”; Será exibida a seguinte informação: “Se você tem documento médico (laudo, relatório ou atestado), pode fazer a perícia sem sair de casa. A análise documental a distância é bem mais rápida, pois não depende de vagas em agências, já que você não precisa ir ao INSS”. Selecione “Avançar”; Confira os dados que serão exibidos na tela e selecione se o afastamento foi causado por acidente de trabalho ou não*; Na sequência, você deverá conferir as informações necessárias presentes no atestado médico ou odontológico, como o nome do profissional, CRM/CRO/RMS, identificação da doença e prazo de afastamento; Anexe seus documentos (identidade e documentação médica) clicando no botão “+”; Clique em “Avançar”, leia as informações apresentadas na tela e clique em “Avançar/Finalizar” para enviar o pedido.

Vale destacar que o Atestmed ainda não está habilitado para afastamentos por causa de acidentes de trabalho. Nesses casos, é necessário comparecer a uma agência do INSS para solicitar o benefício.

Ademais, a Perícia Médica Online é uma iniciativa do INSS que busca simplificar o processo de requerimento do benefício por incapacidade temporária. Com o Atestmed, os segurados podem enviar seus atestados médicos de forma remota, sem a necessidade de agendamento e comparecimento presencial.

Essa modalidade de perícia documental agiliza o procedimento, reduzindo as filas de espera e proporcionando mais comodidade aos beneficiários. Para solicitar a Perícia Médica Online, basta acessar o Meu INSS pelo site ou aplicativo e seguir as orientações apresentadas.

É importante atender aos requisitos estabelecidos pelo INSS e fornecer corretamente as informações requeridas. Dessa forma, você poderá agilizar o processo de análise do seu benefício e obter uma resposta mais rápida por parte do Instituto.

Lembre-se de que o acesso simplificado ao requerimento poderá ser suspenso caso sejam identificadas ações que prejudiquem o segurado. Portanto, é fundamental utilizar o serviço de forma responsável e seguir as orientações apresentadas pelo INSS.

Garanta seus direitos previdenciários de forma prática e rápida através da Perícia Médica Online. Aproveite essa facilidade oferecida pelo INSS e tenha uma experiência mais ágil durante o processo de requerimento de benefícios por incapacidade temporária.