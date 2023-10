confira o PASSO A PASSO para se inscrever no programa

O Auxílio Gás é um benefício assistencial do Governo Federal que atende, atualmente, cerca de 5 milhões de famílias no Brasil. Desde a sua criação, em 2021, seu objetivo é auxiliar as pessoas de baixa renda no custeio do gás de cozinha.

Porém, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como fazer o cadastro para participar do programa e quem tem direito, de fato, ao recebimento das parcelas.

Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e tire todas as suas dúvidas sobre um dos programas sociais mais conhecidos do Brasil.

Como se inscrever no Auxílio Gás?

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que não existe um cadastro específico para o cadastramento do Auxílio Gás. Isso porque o Governo Federal concede o benefício após a análise dos dados do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

O CadÚnico é a base de dados do governo que permite aos cidadãos ingressarem em seus benefícios sociais. Dessa forma, ele é a porta de entrada para aqueles que desejam fazer parte do Auxílio Gás. Assim, confira o passo a passo completo para se cadastrar:

Em primeiro lugar, o responsável familiar deve reunir os seus documentos pessoais, de renda e de endereço, bem como um documento de cada pessoa que mora na mesma casa que ele. O responsável familiar é a pessoa que faz o cadastro e a atualização em nome de todos os integrantes; Com os documentos em mãos, ele deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. Na ocasião, também será necessário responder um questionário socioeconômico; Dessa maneira, após a confirmação da inscrição, basta aguardar uma nova seleção do Governo Federal, que faz a concessão do benefício com base nos dados dos participantes do CadÚnico.

Para ter direito ao Auxílio Gás, o interessado precisa ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660 em 2023.

Famílias que ganham até três salários mínimos, bem como aquelas que ultrapassam esse valor, mas recebem outros benefícios assistenciais, também podem participar.

Além da regra da renda, outra exigência importante é o cadastro no CadÚnico. Isso porque é através dele que o governo terá acesso aos dados da família para concessão do benefício.

Ademais, vale lembrar que o ingresso de novos beneficiários depende do orçamento da União, que ainda é limitado para este benefício. Por isso, nem todas as pessoas que se enquadram em todas as regras irão, de fato, ter acesso às parcelas.

Pensando nisso, o governo criou uma lista de prioridades, que define quem terá direito a ingressar primeiro no Auxílio Gás. Confira:

Famílias que tenham mulheres vítimas de violência doméstica que possuam medidas protetivas de urgência, com prioridade; Famílias inscritas no CadÚnico com registro atualizado no último ano; Famílias com menor renda per capita; Famílias com maior quantidade de membros; Famílias que recebem o Bolsa Família.

Qual é o valor do Auxílio Gás?

O valor do Auxílio Gás é variável, pois ele muda a cada rodada de repasses. Isso porque o valor da parcela segue a média nacional do botijão de gás de 13kg dos últimos 6 meses. Desse modo, cada repasse aguarda a divulgação da média nacional por meio da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Em agosto, o pagamento foi de R$ 108. O próximo pagamento, que tem previsão para iniciar no dia 18 de outubro, vai pagar a parcela de R$ 100 para os integrantes do programa.

Os beneficiários podem consultar o valor do benefício nos dias anteriores a cada rodada de pagamentos. Além disso, quem ainda não faz parte do programa também pode utilizar os mesmos canais para conferir se teve o benefício aprovado. Veja quais são: