Confira os horários de funcionamento dos BANCOS até o fim de semana

O mês de outubro reserva um feriado muito especial para o Brasil: o dia 12 de outubro, quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do país. Nesta data, é importante ficar atento às mudanças no funcionamento dos órgãos públicos e privados, incluindo os bancos.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes como os bancos se organizam durante esse feriado e como você pode utilizar os serviços bancários nesse período.

A Origem do Feriado e a Devoção à Nossa Senhora Aparecida

O dia 12 de outubro foi escolhido como feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizada em 1953. Essa data foi selecionada devido a alguns fatos ocorridos no mês de outubro ao longo da história, como o momento em que três pescadores encontraram a imagem da santa às margens do rio Paraíba do Sul, em 1977.

Em 1980, o então presidente João Batista Figueiredo decretou o dia 12 de outubro como feriado nacional, por meio da Lei nº 6.802/1980. Desde então, todos os anos, o funcionamento do sistema público e privado é afetado por esse feriado, que, por lei, tem a duração de um único dia.

Funcionamento dos Bancos no Feriado de Nossa Senhora Aparecida

Durante o feriado de 12 de outubro, os bancos seguem as diretrizes estabelecidas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Conforme determinado pela legislação, não haverá atendimento nas agências bancárias nesse dia. Isso significa que alguns serviços, como o atendimento com o gerente e nos guichês de atendimento, solicitações, resgates, registro de reclamações e outros que dependem de atendimento humano, não estarão disponíveis.

No entanto, é importante ressaltar que os caixas eletrônicos continuarão funcionando normalmente até as 22h. Portanto, será possível realizar saques e depósitos nesses terminais automáticos.

Cronograma de Funcionamento dos Bancos



A fim de facilitar o entendimento sobre o funcionamento dos bancos durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, apresentamos a seguir um cronograma detalhado:

Segunda-feira , 9 de outubro: funcionamento normal das agências, DOC e TED permitidos, boletos vencem normalmente;

Terça-feira , 10 de outubro: funcionamento normal das agências, DOC e TED permitidos, boletos vencem normalmente;

Quarta-feira , 11 de outubro: funcionamento normal das agências, DOC e TED permitidos, boletos vencem normalmente;

Quinta-feira , 12 de outubro: não há expediente nas agências, DOC e TED não caem, boletos que vencem neste dia podem ser pagos no próximo dia útil;

Sexta-feira, 13 de outubro: funcionamento normal das agências, DOC e TED permitidos, boletos vencem normalmente.

Utilizando os Serviços Bancários Durante o Feriado

Embora o atendimento presencial nas agências bancárias seja suspenso durante o feriado, é importante destacar que os serviços bancários não ficarão totalmente indisponíveis. Existem diversas opções para utilizar os serviços bancários mesmo durante esse período.

Transferência de Dinheiro

Durante o feriado, apenas o PIX estará disponível para transferências de dinheiro. O PIX é um sistema de pagamentos instantâneos que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Portanto, se necessitar realizar transferências, essa é a opção recomendada.

Saque de Dinheiro

Os caixas eletrônicos estarão disponíveis durante o feriado, permitindo que você realize saques de dinheiro. É importante lembrar que os caixas eletrônicos funcionam até as 22h.

Pagamento de Boletos

Caso você precise efetuar o pagamento de boletos durante o feriado, é possível realizar o pagamento no próximo dia útil sem a cobrança de juros ou multas.

Aplicativo do Banco e Central de Atendimento

Mesmo durante o feriado, muitos bancos disponibilizam o acesso aos seus aplicativos, onde é possível realizar consultas de saldo, utilizar o PIX, acessar o extrato e utilizar outros serviços digitais. Além disso, a central de atendimento telefônico também pode funcionar em horários específicos, dependendo das regras estabelecidas pelo seu banco. É importante estar atento às informações fornecidas pela instituição financeira.

Trabalhando no Feriado Nacional

Embora o feriado de Nossa Senhora Aparecida seja adotado por todo o país, é importante destacar que não é proibido trabalhar nesse dia. No entanto, os funcionários têm direito a um dia de folga compensatória pelo feriado trabalhado. Essa regra se aplica aos trabalhadores que são registrados pelo empregador, ou seja, que atuam com carteira de trabalho assinada.

Empresas essenciais, como supermercados, farmácias, clínicas veterinárias, postos de combustíveis e hospitais, podem não interromper suas atividades durante o feriado. Nesses casos, é necessário que o empregador implemente um sistema de revezamento da equipe para garantir o funcionamento adequado.

Ademais, o feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, é uma data especial para o Brasil. Durante esse período, os bancos adotam um esquema de funcionamento diferenciado, com atendimento suspenso nas agências, mas com a continuidade de alguns serviços por meios digitais e caixas eletrônicos.

É fundamental ficar atento às orientações do seu banco para utilizar os serviços bancários de forma adequada durante o feriado. Aproveite esse momento para descansar, se divertir e celebrar essa importante data religiosa.