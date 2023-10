Confira os INCRÍVEIS salários e benefícios dos aprovados no Concurso do IBGE

O concurso do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está sendo um dos mais aguardados até o momento.

O certame será participante do concurso unificado. Confira sobre salários e benefícios dos aprovados.

Concurso do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou sua participação no Concurso Nacional Unificado, com autorização do Governo Federal para o preenchimento de um total de 895 vagas efetivas.

Este concurso do IBGE tem chamado a atenção devido aos salários atrativos oferecidos aos futuros servidores.

A remuneração será composta pela combinação do vencimento básico com:

a Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa,

Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), que pode variar entre 80 e 100 pontos, dependendo do desempenho do servidor.

Conforme o Governo Federal, até 20 pontos serão atribuídos com base nos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional.

Os outros 80 pontos serão conferidos com base nos resultados alcançados na avaliação de desempenho individual.



É importante ressaltar que, de acordo com a titulação, o servidor poderá ainda receber a Gratificação de Qualificação (para cargos de nível médio) ou a Retribuição de Titulação (para cargos de nível superior).

Gratificação de Qualificação

Confira as regras para que os benefícios possam aumentar ainda mais. A Gratificação é dividida em três níveis. Veja:

Para alcançar o nível I da Gratificação de Qualificação (GQ), o servidor precisa demonstrar a conclusão de um curso de capacitação ou qualificação profissional com uma carga horária mínima de 180 horas. Porém, para atingir o nível II da GQ, o servidor deve comprovar a conclusão de um curso com pelo menos 250 horas de duração. Já para chegar ao nível III da GQ, é necessário comprovar a conclusão de um curso de capacitação ou qualificação profissional com uma carga horária mínima de 360 horas. Além disso, também é possível alcançar o nível III da GQ por meio da conclusão de um curso de graduação ou pós-graduação, seja em nível de especialização, mestrado ou doutorado, de acordo com a Lei nº 12.778/2012 e o artigo 60 do Decreto 7.922/2013. O servidor aprovado no concurso do IBGE também poderá ter o salário maior apresentando titulações. Neste caso, os documentos deverão comprovar especializações, mestrado ou doutorado. Salários concurso do IBGE Confira a lista de salários de acordo com o cargo. Os valores abaixo também contam com CDIBGE. A GDIBGE (Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas) é uma gratificação oferecida aos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base: no desempenho de suas atividades relacionadas à pesquisa,

produção,

análise e gestão de informações geográficas e estatísticas. Essa gratificação pode variar entre 80 e 100 pontos, dependendo da avaliação do servidor. Veja: Técnico em informações geográficas e estatísticas vencimento básico: R$2.676,24

GDIBGE: R$1.332

valor total sem a Gratificação por Qualificação: R$4.008,24

valor total com a Gratificação por Qualificação I: R$4.523,05

valor total com a Gratificação por Qualificação II: R$4.986,37

valor total com a Gratificação por Qualificação III: R$5.866,69. Tecnologista em informações geográficas e estatísticas vencimento básico: R$5.255,40

GDIBGE: R$3.997;

valor total sem a Retribuição por Titulação: R$9.252,40

valor total com especialização: R$9.726,83

valor total com mestrado: R$10.201,26

valor total com doutorado: R$11.1346,58 Pesquisador em informações geográficas e estatísticas vencimento básico: R$5.929,67

GDIBGE: R$4.304;

valor total sem a Retribuição por Titulação: R$10.233,67

valor total com especialização: R$10.775

valor total com mestrado: R$11.314,74

valor total com doutorado: R$12.707,47. Os aprovados ainda receberão auxílio alimentação no valor de R$ 658.