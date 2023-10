confira os novos critérios para o financiamento GRATUITO

O programa Minha Casa, Minha Vida, criado em 2009 durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, passou por diversas mudanças ao longo dos anos. Em 2023, o programa voltou a funcionar após ter sido substituído pelo Casa Verde e Amarela durante o governo de Jair Bolsonaro.

Com essa retomada, surgiram novidades e critérios para o financiamento gratuito. Neste artigo, vamos explorar todas as informações relevantes sobre o Minha Casa Minha Vida 2023 e como as famílias podem se beneficiar do financiamento gratuito.

O Retorno do Minha Casa Minha Vida em 2023

Após a suspensão durante o governo Bolsonaro, o Minha Casa, Minha Vida voltou a funcionar em 2023, atendendo a uma das principais promessas do presidente Lula. Com essa retomada, foram introduzidas novidades significativas que impactam diretamente as famílias que desejam adquirir um imóvel por meio do programa.

A Gratuidade no Financiamento

Uma das principais novidades é a possibilidade de adquirir um imóvel de forma totalmente gratuita. Isso significa que a família beneficiada não precisará pagar pelo imóvel, sendo presenteada pelo governo federal. No entanto, essa gratuidade está sujeita a regras e restrições impostas.

Quem Pode Financiar pelo Minha Casa Minha Vida 2023?

O financiamento imobiliário pelo Minha Casa, Minha Vida 2023 é destinado a famílias que se enquadram em determinadas faixas de renda. Essas faixas são divididas da seguinte forma:

Faixa Urbano 1: renda bruta familiar mensal até R$ 2.640;

Faixa Urbano 2: renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400;

Faixa Urbano 3: renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000.



Você também pode gostar:

Além disso, algumas famílias possuem prioridade na aprovação da compra, como aquelas que têm uma mulher como responsável pela unidade familiar, famílias com pessoas com deficiência, idosos e crianças, famílias em situação de risco e vulnerabilidade, famílias em áreas de emergência ou calamidade, famílias em deslocamento involuntário devido a obras públicas federais e famílias em situação de rua.

Como Conseguir o Financiamento do Minha Casa Minha Vida 2023?

Para conseguir o financiamento do Minha Casa, Minha Vida 2023, é necessário estar dentro do limite de renda estipulado para cada faixa. O processo de obtenção do financiamento varia de acordo com a faixa de renda em que a família se enquadra.

Faixa 1

Para famílias que se enquadram na Faixa 1, o cadastro pode ser feito na prefeitura da cidade ou em entidades organizadoras que intermediam a compra. Nesse caso, as aquisições podem ocorrer por meio de sorteio, quando o governo constrói o imóvel para venda, ou diretamente com uma instituição financeira parceira.

Faixa 2 e 3

Já para as famílias que se enquadram nas Faixas 2 e 3, o financiamento pode ser obtido diretamente com a instituição financeira parceira, como a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, ou com a construtora que oferece imóveis na planta.

A Gratuidade no Financiamento do Minha Casa Minha Vida 2023

Em setembro de 2023, o Ministério das Cidades publicou uma portaria que estabelece a gratuidade na compra da casa própria pelo Minha Casa, Minha Vida 2023. No entanto, essa gratuidade está condicionada à condição de receber o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Atualmente, essas pessoas já têm direito a pelo menos 95% de subsídio no valor do imóvel. Com a nova portaria, elas serão ainda mais beneficiadas, não precisando pagar nada pela compra.

Atualizações e Regulamentações

A Caixa Econômica Federal, responsável pela formalização dos contratos, tem um prazo de 30 dias para atualizar seus sistemas e isentar aqueles que têm contratos ativos e passarão a se beneficiar com a isenção das prestações. Essa medida visa agilizar a implementação das novas regras e garantir que as famílias usufruam do financiamento gratuito.

Ademais, o Minha Casa Minha Vida 2023 trouxe importantes mudanças para o programa, permitindo que famílias de baixa renda tenham acesso à gratuidade no financiamento de imóveis. Com as novas regras e critérios, o governo busca reduzir o déficit habitacional e proporcionar melhores condições de moradia para a população brasileira.

É fundamental que as famílias interessadas no programa estejam atentas aos critérios e requisitos necessários para a obtenção do financiamento gratuito.