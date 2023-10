Confira os últimos editais da semana

Os concurseiros estão de olho nos últimos editais da semana, afinal, todos querem aproveitar até o último momento a chance de participar dos certames e pleitear uma vaga no serviço público.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de informações, com os principais editais que saíram nos últimos dias. Assim, você poderá ver onde estão as melhores oportunidades e se preparar para elas.

Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma informação importante.

Últimos editais da semana

Veja a seguir todos os editais mais recentes que foram anunciados. Aliás, trouxemos para você aqueles a nível nacional e estadual, esses últimos compreendendo todo o território brasileiro. Confira!

Edital Nacional: Transpetro Petrobras Transporte

Foi divulgado o aviso de seleção para ocupações temporárias na Transpetro, uma subsidiária da Petrobras dedicada ao transporte. Assim, estão disponíveis 1.656 oportunidades que atendem a candidatos com formação de nível médio e superior.

Um belo atrativo desse certame é a remuneração inicial dos aprovados, que pode chegar a R$ 12 mil. As provas objetivas estão programadas para ocorrer em dezembro de 2023.

Edital que saiu na Bahia (BA)



Você também pode gostar:

A Prefeitura de Camaçari, situada no estado da Bahia, também publicou edital de concurso. Este concurso oferece um total de 138 posições, abertas para candidatos com formações de nível médio, técnico e superior, com uma remuneração inicial que pode atingir até R$ 9 mil.

A saber, as avaliações objetivas estão previstas para ocorrer em janeiro de 2024.

Últimos editais da semana no Pará (PA)

Foi divulgada a publicação oficial do edital para o concurso público da Prefeitura de Parauapebas, no estado do Pará. Sendo assim, este certame disponibiliza um total de 320 oportunidades, abertas para candidatos com formações de nível fundamental, médio, técnico e superior.

O salário inicial dos aprovados pode atingir até R$ 22 mil. Ademais, as avaliações objetivas devem acontecer já em novembro de 2023.

Edital no Paraná (PR)

Um dos últimos editais da semana a sair foi o do concurso público promovido pela Prefeitura de Guaporema, que fica no estado do Paraná. Este certame oferece um total de 16 oportunidades, abertas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, que incluem fundamental, médio, técnico e superior. Assim, a remuneração inicial pode alcançar até R$ 17 mil, e as provas objetivas acontecem em breve, em novembro de 2023.

Rio de Janeiro (RJ)

O edital para o concurso público da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, também teve sua divulgação recente. Com carreiras nas áreas de Educação, este certame oferece um total de 294 oportunidades, destinadas a candidatos com formações de nível médio e superior, cuja remuneração inicial pode chegar a até R$ 2 mil.

Quanto às provas objetivas, elas estão agendadas para dezembro de 2023.

Rio Grande do Norte (RN)

Para quem quer seguir carreira nas áreas administrativa, de saúde, fiscal, jurídica e de educação, uma oportunidade é o concurso público da Prefeitura de Guamaré, no Rio Grande do Norte.

Este certame oferece um total de 276 vagas, acessíveis a candidatos com diferentes níveis de formação, incluindo médio, técnico e superior. Dessa forma, a remuneração inicial pode atingir até R$ 9 mil, e as provas objetivas devem ocorrer em dezembro deste ano.

Últimos editais da semana no Rio Grande do Sul (RS)

Do outro lado do país, a Prefeitura de Putinga, no Rio Grande do Sul, divulgou edital para certame nas áreas de administração, saúde, educação, tecnologia da informação e contabilidade.

O seletivo oferece um total de 35 vagas, destinadas a candidatos com variados níveis de escolaridade, abrangendo fundamental, médio, técnico e superior. O salário inicial pode chegar a R$ 9 mil, e as provas objetivas estão previstas para se realizar em dezembro de 2023.

Santa Catarina (SC)

Ainda no Sul do país, a prefeitura de Tigrinhos, Santa Catarina, também divulgou edital de processo seletivo. Assim, o certame oferece um total de 16 oportunidades, abertas para candidatos com diferentes níveis de formação, o que inclui fundamental, médio e superior.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 13 mil, e as provas objetivas devem ocorrer já no mês de novembro deste ano.

Últimos editais da semana em São Paulo (SP)

Por fim, São Paulo também divulgou editais para certames com foco nas áreas jurídica, administrativa, segurança pública, saúde, educação e fiscal.

Saiu o edital para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP). Assim, este certame disponibiliza um total de 60 vagas, acessíveis a candidatos com formações de nível médio e superior, e oferece uma remuneração inicial de até R$ 12 mil. Ademais, as provas objetivas devem ser aplicadas em dezembro de 2023.

A Prefeitura de Mococa também lançou edital para concurso, oferecendo 108 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode atingir até R$ 4 mil, e as provas objetivas estão agendadas para novembro de 2023.

Agora que você já sabe todos os últimos editais da semana, não perca mais tempo! Se inscreva agora mesmo e garanta seu futuro.