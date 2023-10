Confira prazo de edital e provas deste CONCURSO TRT

O concurso TRT ( Tribunal Regional do Trabalho) é uma das oportunidades para quem deseja mudar de vida. As chances são boas, além disso, os salários são satisfatórios.

Trate do concurso TRT 11- (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima).

Sobre o concurso TRT

Enquanto o número exato de vagas ainda não foi divulgado, o aguardado concurso TRT 11 (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima) promete abrir portas em diversas carreiras.

Áreas como Tecnologia da Informação, Engenharia, Arquitetura, Enfermagem, Psiquiatria e Biblioteconomia estão na mira.

A organização do concurso está a cargo da renomada Fundação Carlos Chagas (FCC), e os candidatos aprovados poderão desfrutar de salários iniciais atrativos.

Salários concurso TRT

Para técnicos, o salário inicial é de R$ 8.046,84, enquanto para analistas, chega a R$ 13.202,62, considerando um reajuste de 18,13% previsto para 2025.

Detalhando um pouco mais, os vencimentos após o reajuste ficam em:



Técnico Judiciário: R$ 9.052,54

Analista Judiciário: R$ 14.852,66

Além dos salários, os benefícios também são atrativos, incluindo auxílio alimentação de R$ 1.182,74, assistência pré-escolar no valor de R$ 935,22, e assistência médica e odontológica de R$ 546,00.

É importante notar que atualmente existem cerca de 130 cargos vagos no TRT 11, proporcionando uma excelente oportunidade para aqueles que buscam uma carreira no serviço público. Entre esses cargos vagos, encontram-se 15 para analistas, 118 para técnicos e 3 para auxiliares.

O que faz analista e técnico judiciário?

O Técnico Judiciário desempenha funções de suporte e assistência administrativa em um tribunal ou órgão do Judiciário.

Suas tarefas incluem a realização de atividades administrativas, como o registro e controle de processos judiciais, atendimento ao público, organização de documentos, e execução de tarefas que garantem o funcionamento eficaz do tribunal.

Os técnicos também podem realizar tarefas específicas relacionadas ao seu campo de atuação, como Tecnologia da Informação, Segurança, ou outras áreas administrativas.

O Analista Judiciário desempenha funções mais especializadas e de maior responsabilidade.

Eles são encarregados de realizar análises mais aprofundadas dos processos judiciais, elaborar pareceres jurídicos, realizar pesquisas, realizar atividades de supervisão e gestão de equipes, e contribuir para a tomada de decisões importantes no tribunal.

Os analistas muitas vezes têm uma formação em Direito e podem trabalhar em áreas como assessoria jurídica, planejamento estratégico, recursos humanos, Tecnologia da Informação, entre outras, dependendo das necessidades do tribunal.

Em resumo, os Técnicos Judiciários desempenham funções administrativas de suporte, enquanto os Analistas Judiciários têm um papel mais especializado, muitas vezes envolvendo análises jurídicas e funções de gestão dentro do sistema judiciário. Ambos os cargos desempenham papéis essenciais para o funcionamento eficaz do Judiciário e para a administração da justiça.

TRT 11

O TRT 11 se refere ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas (AM) e Roraima (RR). Trata-se de um órgão da Justiça do Trabalho no Brasil, responsável por julgar questões trabalhistas, como processos relacionados a contratos de trabalho, direitos dos trabalhadores, questões sindicais, entre outras.

O TRT 11 é uma instância regional desse ramo da justiça e tem jurisdição sobre os casos trabalhistas que ocorrem em sua área de abrangência, ou seja, nos estados do Amazonas e Roraima.

Ele desempenha um papel fundamental na resolução de conflitos trabalhistas, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que as disputas entre empregados e empregadores sejam tratadas de maneira justa.

Esse tribunal também realiza concursos públicos para preencher cargos em sua estrutura, como Técnicos e Analistas Judiciários, que desempenham funções administrativas e judiciárias para ajudar a manter o funcionamento eficaz do tribunal. A divulgação de concursos como o mencionado no contexto anterior oferece oportunidades de carreira no serviço público, além de contribuir para a eficiência do sistema de justiça trabalhista na região.