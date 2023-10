Confira principais oportunidades para 2023 e 2024

Se você sonha em ingressar nas forças policiais estaduais e busca informações atualizadas sobre os processos seletivos em andamento, chegou ao lugar certo! Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar as principais oportunidades de concursos da PM para os próximos anos. Prepare-se para conhecer as datas, os requisitos e as dicas de preparação para conquistar a sua vaga na Polícia Militar. Vamos lá?

Polícia Militar do Estado do Pará (Concurso PM PA)

O concurso da Polícia Militar do Estado do Pará (PM PA) teve seu edital publicado no dia 21 de setembro de 2023, ofertando incríveis 4.000 vagas, sendo 3.200 para Soldado masculino e 800 para Soldado feminino. As inscrições poderão ser realizadas entre 22 de setembro e 17 de outubro de 2023, pelo site do Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 109,22, que pode ser paga até 6 de novembro. A prova está prevista para ocorrer no dia 17 de dezembro de 2023.

Remuneração

Durante a realização do Curso de Formação de Praças (CFP), o Aluno Soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03, além do auxílio alimentação. Após a conclusão do CFP, já na condição de Soldado PM, o salário passa a ser de R$ 4.923,71, além do auxílio alimentação.

Brigada Militar RS (Concurso BM RS)

No Rio Grande do Sul, a Polícia Militar é chamada de Brigada Militar. O último edital para o concurso da Brigada Militar RS foi publicado em 2021, ofertando 4.000 vagas para o cargo de Soldado, com remuneração de R$ 4.689,23. Os requisitos para participar do concurso incluem nível médio de escolaridade, idade máxima de 25 anos e carteira de habilitação na categoria B. Recentemente, foi oficialmente formada a comissão responsável pelas atividades do próximo certame. Ainda não há informações sobre o quantitativo de vagas a ser ofertado.

Polícia Militar do Estado do Paraná (Concurso PM PR)

O Governador do Estado do Paraná autorizou recentemente a realização de um novo concurso para Soldado da PM PR, com 230 vagas. O salário inicial é de R$ 5.401,58. Os requisitos para participar do concurso são ter no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição, nível médio de escolaridade e carteira de habilitação na categoria B.



Polícia Militar do Estado de Pernambuco (Concurso PM PE)

Um novo concurso para a PM PE foi autorizado e a comissão já foi formada. Serão ofertadas 2.700 vagas para os cargos de Soldado (2.400) e Oficial (300). O último concurso da PM PE foi realizado em 2018, quando foram ofertadas 560 vagas.

Remuneração

Para o cargo de Soldado, o vencimento básico inicial é de R$ 3.419,88, além de um vale refeição de R$ 334,40, totalizando R$ 3.754,28. Já para o cargo de Oficial, a remuneração inicial é de R$ 10.855,91, também com direito ao vale refeição de R$ 334,40, totalizando R$ 11.190,31. Durante o curso de formação, os candidatos a Soldado recebem uma bolsa-auxílio de formação profissional no valor de R$ 1.100,00. Os aspirantes a Oficial recebem uma bolsa-auxílio de R$ 2.200,00.

Polícia Militar do Estado do Tocantins (Concurso PM TO)

As comissões responsáveis pelo próximo concurso da PM TO já foram formadas e a previsão é de ofertar 650 vagas. O último concurso da PM TO foi realizado em 2020, quando foram ofertadas 1.000 vagas para Praças.

Requisitos

Para participar do concurso, é necessário ter idade mínima de 18 anos no ato da inclusão na Corporação, idade máxima de 32 anos no ato da inscrição no concurso público, altura mínima de 1,63m para candidatos do sexo masculino e 1,60m para candidatas do sexo feminino, e ter concluído o Ensino Médio.

Remuneração

Durante o período de formação, o subsídio do Aluno Soldado foi de R$ 1.665,50. Após a aprovação no Curso de Formação, a promoção é para o cargo de Soldado do QPPM da Polícia Militar do Tocantins, com remuneração prevista de R$ 3.330,99.

Polícia Militar do Estado de Sergipe (Concurso PM SE)

O Governador do Estado de Sergipe anunciou, em entrevista, que há previsão de publicação de um novo edital para a PM SE no ano de 2024. Ainda não há informações sobre o quantitativo de vagas que serão ofertadas. O último concurso da PM SE ocorreu em 2018 e ofertou 330 vagas para os cargos de Soldado e Oficial.

Remuneração

O último edital do concurso concedeu salário inicial de R$ 3.370,00 para Soldado PM – 3ª Classe. Para o cargo de Oficial, a remuneração foi de R$ 9.236,39, após a aprovação no Curso de Formação.

Requisitos

Os requisitos para participar do concurso são: nível médio de escolaridade, idade mínima de 18 anos completos e máxima de 35 anos na data de inscrição, altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino e 1,60m para candidatas do sexo feminino.

Polícia Militar do Estado de São Paulo (Concurso PM SP)

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM SP) realiza tradicionalmente dois concursos por ano para o cargo de Soldado PM, cada um com 2.700 vagas. O último concurso teve sua prova objetiva aplicada em 17 de setembro de 2023 em diversas cidades do estado de São Paulo e em capitais de outros estados. A banca examinadora responsável é a VUNESP. O salário inicial é de R$ 4.852,21.

Requisitos

Os requisitos para participar do concurso são: idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens, nível médio de escolaridade e habilitação para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”.