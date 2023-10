Confira se o empréstimo do CAIXA TEM está LIBERADO

Em um contexto econômico global incerto e desafiador, a possibilidade de expandir e crescer é sempre recebida com entusiasmo. E diz-se isso, especialmente quando se trata de um MEI (Microempreendedor Individual). Por isso, o Caixa Tem está liberando um microcrédito para alavancar os pequenos negócios.

Afinal, o apoio financeiro pode desempenhar um papel significativo nas atividades comerciais, especialmente no cenário econômico atual. O crédito Caixa Tem, uma iniciativa da Caixa Econômica, desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte financeiro direcionado a pequenos empreendedores Pessoa Física e os MEIs.

Um pouco mais sobre o microcrédito do Caixa Tem

Desde o início, este programa tem suscitado grande expectativa, particularmente entre aqueles que desejam iniciar seu próprio empreendimento ou impulsionar seus pequenos negócios. Naturalmente, para aumentar as chances de aprovação para esse empréstimo, é essencial manter a situação fiscal em ordem, cumprindo com as obrigações fiscais, como:

Pagamento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional);

Apresentação da declaração anual do MEI.

Compreendendo o funcionamento do Crédito Caixa Tem, ou SIM Digital (Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores), percebemos que ele busca oferecer um sólido apoio financeiro aos empreendedores que desejam:

Financiamento para suas operações;

Melhorias em suas instalações;

Aquisição de mercadorias;

Lidar com despesas essenciais.

As condições oferecidas são bastante atrativas, permitindo que empreendedores Pessoa Jurídica (PJ) solicitem empréstimos de até R$ 3.000. Ademais, as opções de parcelamento variam de 18 a 24 meses e taxas de juros a partir de 1,99% ao mês.

Empreendedores Pessoa Física (PF) também desfrutam de condições vantajosas, podendo obter empréstimos de até R$ 1.000. Nesse sentido, as taxas de juros variam de 2,99% a 3,60% ao mês, com a possibilidade de parcelamento em um período de 18 a 24 meses.



Você também pode gostar:

Quem tem o direito de obter o crédito que é liberado diretamente no aplicativo?

Destinado tanto a Pessoas Físicas quanto a MEIs, o crédito liberado pela Caixa Tem possui critérios específicos para elegibilidade. No caso das Pessoas Físicas, é necessário que não tenham dívidas bancárias superiores a R$ 3.000,00 até 31/01/2022, excluindo financiamentos habitacionais e limites de crédito não utilizados. Além disso, devem manter um cadastro atualizado no Caixa Tem, possuir uma Poupança Caixa Tem e passar por uma avaliação de crédito.

No que diz respeito aos MEIs, que desempenham um papel crucial na economia brasileira, eles precisam:

Ter pelo menos 12 meses de atividade como MEI;

Apresentar um faturamento anual inferior a R$ 81.000,00;

Não possuir mais de R$ 3.000,00 em dívidas bancárias até 31/01/2022, excluindo financiamentos habitacionais;

Limites de crédito não utilizados.

Também é necessário ter uma Conta Pessoa Jurídica Caixa e passar por uma análise de crédito para se considerar elegível para o programa.

Por que é tão importante que o MEI mantenha em dia o pagamento do DAS e a Declaração Anual?

No caso dos MEIs, manter em dia o pagamento do DAS, que é o documento responsável por recolher os tributos devidos, é de extrema importância. A conformidade com as obrigações fiscais demonstra responsabilidade fiscal e aumenta as chances de obter o Crédito Caixa Tem.

Com base no que se apresentou, fica evidente que o Crédito Caixa Tem se configura como uma excelente oportunidade para empreendedores. Isso é especialmente verdade em se tratando dos MEIs que desejam impulsionar seus negócios. Portanto, é fundamental manter a regularidade das obrigações fiscais para aproveitar ao máximo essa oportunidade e promover o crescimento de suas atividades comerciais.

https://www.youtube.com/watch?v=VKsuH3D6800