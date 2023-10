Confira se você está entre os brasileiros que receberão desconto na CONTA DE LUZ

Chegou a hora de descobrir se você está entre os brasileiros que têm direito a desconto na conta de luz. Muitas famílias desconhecem esse benefício e deixam de realizar uma economia considerável todos os meses. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explicar como funciona o programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e quais são os critérios para se qualificar para esse desconto. Prepare-se para reduzir sua conta de luz e ter mais dinheiro no bolso!

O que é a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)?

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa criado pelo Governo Federal para ajudar as famílias de baixa renda a reduzir seus gastos com energia elétrica. Através desse programa, é possível obter descontos de até 65% na conta de luz. No entanto, é importante ressaltar que é necessário atender a certos critérios para se qualificar para esse benefício.

Quem tem direito ao desconto na conta de luz?

Para ter direito ao desconto na conta de luz, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Confira abaixo quais são eles:

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal é um dos requisitos para ter acesso ao desconto na conta de luz. O CadÚnico é um instrumento que identifica as famílias de baixa renda e possibilita o acesso a diversos programas sociais, incluindo a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Renda familiar mensal por pessoa

Outro critério para obter o desconto na conta de luz é possuir uma renda familiar mensal por pessoa de, no máximo, meio salário mínimo. Atualmente, esse valor equivale a R$ 660. É importante ressaltar que a renda familiar é calculada levando em consideração a soma dos rendimentos de todas as pessoas que vivem na mesma residência.



Famílias com pessoas com deficiência ou problemas de saúde

Além dos critérios mencionados acima, as famílias que possuem em seu núcleo algum ente com deficiência ou problema de saúde que exija o uso contínuo de aparelhos elétricos também têm direito ao desconto na conta de luz. Nesses casos, é necessário comprovar que a renda mensal da família é de, no máximo, três salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 3.960.

Como se cadastrar no programa?

Se você atende aos critérios mencionados acima, é possível se cadastrar no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica. O primeiro passo é verificar se você já está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Caso já esteja cadastrado, você será incluído automaticamente no programa e passará a receber a conta de luz com o desconto.

No entanto, se você ainda não está inscrito no CadÚnico, será necessário procurar uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade e efetivar o cadastro. Durante o processo de cadastro, você precisará apresentar alguns documentos, como RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (caso tenha), Carteira de Trabalho e Comprovante de residência emitido nos últimos três meses.

Mantenha seus dados atualizados

Após se cadastrar no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, é fundamental manter seus dados atualizados no Cadastro Único para garantir que você continue recebendo o desconto na conta de luz. Caso haja alguma alteração na sua renda familiar ou na composição da sua família, é importante informar essas mudanças ao CRAS para que seu cadastro seja atualizado.

Critérios do Tarifa Social

Agora que você sabe que pode ter direito a desconto na conta de luz, não deixe essa oportunidade passar. Verifique se você atende aos critérios do programa de Tarifa Social de Energia Elétrica e, caso positivo, faça seu cadastro no CadÚnico o mais rápido possível. Lembre-se de manter seus dados atualizados e aproveite a economia na sua conta de luz. Com o dinheiro que você vai economizar, será possível investir em outras áreas da sua vida e melhorar sua qualidade de vida. Não perca mais tempo, coloque em prática essas dicas e comece a economizar hoje mesmo!