Confira temas de atualidades e reportagens que podem cair no Exame

Dentro de mais algumas semanas, milhões de pessoas de todas as regiões do país estarão realizando as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Depois de muito estudo, especialistas dizem que é preciso ficar de olho nas notícias, porque boa parte das atualidades podem ser cobradas na prova.

De acordo com professores, uma das funções do Exame Nacional do Ensino Médio é avaliar a capacidade do estudante de ter um pensamento crítico diante dos acontecimentos históricos dos nossos tempos. Além disso, o exame pode avaliar a capacidade do candidato de estabelecer o que estas atualidades representam de fato para a nossa história.

Desta forma, a dica é se preocupar menos com os detalhes destes acontecimentos, e mais com o que eles representam. Evite se ater a data da morte da cantora Rita Lee, por exemplo, e mais com o que esta cantora representou para a cultura brasileira.

Abaixo, listamos uma série de temas atuais que podem ser abordados no Enem de alguma forma. Tais temas podem cair na redação, ou mesmo nas questões objetivas dos dois dias da prova.

Atualidades do Enem

Mais de mil cidades brasileiras estão em situação de calamidade pública neste momento. Parte delas sofre com as fortes secas, e outra parte com as fortes chuvas. Assim, é possível e até mesmo provável que as mudanças climáticas sejam tratadas na prova do Enem deste ano. O assunto está em voga no mundo todo.

Em uma redação, por exemplo, o aluno pode citar as fortes chuvas que mataram dezenas de pessoas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e a seca de rios importantes do estado do Amazonas. Também é importante estudar quais são as saídas para este problema.



Outro tema atual que pode ser cobrado no Enem, é a violência infantil. Nos últimos meses, o Brasil esteve envolto em notícias de ataques armados em escolas que deixaram crianças mortas. Mais do que o número de mortes, o estudante pode ler análises sobre o que pode estar motivando este tipo de violência.

Impactos da Inteligência Artificial

Uma das apostas mais mencionadas por professores do ensino médio é uma redação que foque nos impactos da inteligência artificial. O tema está em destaque na imprensa mundial. No Brasil, um comercial envolvendo a cantora Elis Regina gerou polêmica nas redes sociais. O aluno, no entanto, pode focar o seu texto nos impactos que esta nova tecnologia pode gerar para o mercado de trabalho.

Outro tema atual que pode ser abordado na prova do Enem deste ano é a relação do país com os seus povos originários. Nas últimas semanas, Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto estão dentro da polêmica da aprovação do Marco Temporal.

Mais do que entender quem são os povos originários, é importante que o candidato entenda quais são os impactos do marco temporal para estas comunidades, e o histórico de pedidos destas pessoas ao logo das últimas décadas.

Outro ponto que também pode ser abordado na prova, é o processo de representação feminina na política. Este tema está em vigência agora por causa da pressão para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolha uma ministra negra para o STF.

Mais do que esta polêmica, é importante que o aluno entenda e crie uma opinião sobre a presença de mulheres em cargos públicos e tente entender porque o Brasil tem menos representação política de mulheres do que a maioria das democracias ocidentais do mundo.

A redação do Enem também pode abordar o racismo no futebol. O tema também está em alta em todo o mundo, sobretudo depois do ocorrido com o jogador Vinícius Júnior, na Espanha. Mas mesmo no Brasil, há casos de jogadores que sofreram com o problema nos últimos anos.